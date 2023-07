IndyCar Iowa-Rennen 2: Josef Newgarden noch dominanter als tags zuvor

Zwei Rennen an einem Wochenende auf dem Iowa Speedway, zwei Siege für Josef Newgarden (Penske-Chevrolet). Nach der Penske-Show im Samstagsrennen, als ein Dreifacherfolg nur durch einen Mauerkontakt von Will Power verhindert wurde, gab es im Sonntagsrennen den zweiten Doppelerfolg für die Penske-Truppe innerhalb von zwei Tagen.

Diesmal siegte Josef Newgarden vor Will Power, während Scott McLaughlin im dritten Penske-Chevrolet mit abweichender Strategie Fünfter wurde. Newgarden hat damit alle vier bisherigen Ovalrennen im IndyCar-Kalender 2023 gewonnen. Zusammen mit seinem St.-Louis-Sieg 2022 ist er nun sogar schon bei fünf Ovalrennen hintereinander ungeschlagen.

Aber: Der seit Monaten an der Tabellenspitze liegende Alex Palou (Ganassi-Honda) belegte nach P8 im Samstagrennen einen Tag später im Sonntagsrennen den dritten Platz hinter Newgarden und Power. Damit hat Newgarden trotz seines Doppelschlags an diesem Wochenende nicht ganz so viele Punkte gutgemacht wie er sich das erhofft hatte.

Für eine Überraschung sorgte Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet). Er fuhr vom 16. Startplatz bis auf die zweite Position nach vorn. Beim letzten Restart aber kam er auf die dreckige Außenspur und kam schließlich auf P4 ins Ziel.

Newgarden überholt McLaughlin und Power in einer Kurve

Penske-Pilot Will Power startete genau wie am Samstag von der Pole. Und der noch amtierende IndyCar-Champion hatte genau wie tags zuvor Penske-Teamkollege Scott McLaughlin neben sich in der ersten Reihe. Derweil begann Samstagssieger Josef Newgarden im dritten Penske-Chevrolet das Sonntagsrennen vom siebten Startplatz.

Erneut führte Will Power zu Beginn. Etwas weiter hinten dauerte es aber keine 30 Runden, bis Josef Newgarden von der siebten bis auf die dritte Position nach vorn gefahren war. Somit gab es schon früh im Rennen abermals eine Penske-Dreifachspitze.

Und weil sich Power und McLaughlin Seite an Seite um die Führung duellierten, kam Newgarden mit Riesenschritten näher. In der 31. Runde schnappte er sich beide Teamkollegen in einer Kurve, nämlich auf der Innenbahn von Turn 2. Damit übernahm Newgarden noch früher als am Samstag die Spitze im Rennen.

Gelbphasen gab es diesmal drei, und zwar für Mauerkontakte von Agustin Canapino und Ryan Hunter-Reay sowie einen Radverlust am Auto von Sting Ray Robb. In der zweiten Gelbphase gingen die Strategien kurzzeitig auseinander. Scott McLaughlin und Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) kamen an die Box. Spitzenreiter Josef Newgarden und viele andere blieben draußen.

Nichts zu holen für die Jubilare Lundgaard und Carpenter

Als kurz vor der 200-Runden-Marke der letzte Green-Flag-Stop für alle anstand, wurden die Strategien wieder zusammengeführt, denn alle kamen unter Grün an die Box. Letzten Endes ging die abweichende Strategie für McLaughlin (5.) und O'Ward (10.) nicht ganz auf.

Toronto-Sieger Christian Lundgaard (Rahal-Honda) kam an seinem 22. Geburtstag auf P13 ins Ziel. Für Teilzeitstarter Ed Carpenter (Carpenter-Chevrolet) wurde es in seinem 200. IndyCar-Rennen vom P4 in der Startaufstellung kommend nur P23 im Rennergebnis.

In der IndyCar-Gesamtwertung 2023 hat Alex Palou bei noch fünf anstehenden Saisonrennen "nur" noch 80 Punkte Vorsprung auf Josef Newgarden. Mit weiteren 40 Punkten Abstand liegt Scott Dixon auf dem dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag (6. August) wird auf dem Stadtkurs in Nashville gefahren. Für Josef Newgarden ist es das Heimrennen. Zuvor allerdings, am kommenden Donnerstagabend (27. Juli), nimmt Newgarden genau wie Helio Castroneves am dritten Rennen der SRX-Saison 2023 teil.

