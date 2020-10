IndyCar-Kalender 2021 steht: 17 Rennen, aber nur noch drei Ovale

Einen Tag nach Verkündung des NASCAR-Kalenders 2021 steht auch der IndyCar-Kalender 2021 fest. Gefahren werden in der neuen Saison 17 Rennen, wobei es dank des spektakulären neuen Stadtkurses in Nashville einen bereits verkündeten Neuzugang im Kalender gibt.

Während Nashville (8. August) als neues Stadtrennen hinzukommt, wird der Circuit of The Americas in Austin in der IndyCar-Saison 2021 nicht mehr befahren. Dort bleibt es somit beim einmaligen Gastspiel aus der Saison 2019, denn im Coronajahr 2020 war Austin eines von zahlreichen abgesagten IndyCar-Rennen. Die anderen aber (Birmingham, Long Beach, Detroit, Toronto, Portland und Laguna Seca) kehren 2021 allesamt zurück.

Nicht zurückkehren werden indes zwei Ovale. Denn der Iowa Speedway fehlt im IndyCar-Kalender 2021 ebenso wie der Richmond Raceway. In Richmond war für 2020 eigentlich nach elfjähriger Pause das IndyCar-Comeback vorgesehen gewesen. Coronabedingt kam es aber nicht dazu. Und für 2021 schaut man kurzen Oval im US-Bundesstaat Virginia nun ebenso in die Röhre wie am kurzen Oval in Newton im US-Bundesstaat Iowa.

Dass der IndyCar-Kalender 2021 trotzdem 17 Rennen aufweist, liegt daran, dass es neben dem traditionellen Double-Header in Detroit (2020 ausgefallen) in der neuen Saison auch auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth einen Double-Header gibt. Dort nämlich finden am 1./2. Mai die ersten beiden von insgesamt nur noch vier Ovalrennen der Saison. Die anderen beiden sind das Indy 500 (30. Mai) und St. Louis (21. August).

Abgesehen von Detroit und Fort Worth finden 2021 auch auf dem Indianapolis-Rundkurs zwei Rennen statt, allerdings an unterschiedlichen Wochenenden. Der Grand Prix von Indianapolis ist für den 15. Mai angesetzt. Drei Monate später gibt es am 14. August ein weiteres Rennen. Dieses ist Teil des Double-Headers mit NASCAR, denn am 15. August fährt die NASCAR-Topliga erstmals auch auf dem Indianapolis-Rundkurs anstelle des Indianapolis-Ovals (kompletter NASCAR Cup-Kalender 2021).

Was den IndyCar-Kalender 2021 betrifft, so ist der Saisonauftakt für den 7. März in St. Petersburg (Florida) angesetzt. Auf dem Stadtkurs, der Teile des lokalen Flughafens einbezieht, findet in wenigen Wochen (25. Oktober) zunächst das IndyCar-Saisonfinale 2020 statt. Viereinhalb Monate später gibt es an gleicher Stelle erneut IndyCar-Action. Das IndyCar-Saisonfinale 2021 ist wie 2019 auf dem Laguna Seca Raceway (19. September) angesetzt.

Der IndyCar-Kalender 2021:

Datum Rennen Strecke Streckentyp 7. März St. Petersburg Streets of St. Petersburg Stadtkurs 11. April Birmingham Barber Motorsports Park Rundkurs 18. April Long Beach Streets of Long Beach Stadtkurs 1. Mai Fort Worth 1 Texas Motor Speedway Oval 2. Mai Fort Worth 2 Texas Motor Speedway Oval 15. Mai Indianapolis (GP 1) Indianapolis Motor Speedway Road Course Rundkurs 30. Mai Indianapolis (Indy 500) Indianapolis Motor Speedway Oval 12. Juni Detroit 1 The Raceway on Belle Isle Stadtkurs 13. Juni Detroit 2 The Raceway on Belle Isle Stadtkurs 20. Juni Elkhart Lake Road America Rundkurs 4. Juli Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course Rundkurs 11. Juli Toronto Exhibition Place Stadtkurs 8. August Nashville Steets of Nashville Stadtkurs 14. August Indianapolis (GP 2) Indianapolis Motor Speedway Road Course Rundkurs 21. August St. Louis Gateway Motorsports Park Oval 12. September Portland Portland Int'l. Raceway Rundkurs 19. September Laguna Seca Laguna Seca Raceway Rundkurs

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.