IndyCar-Kalender 2024 präsentiert: Milwaukee-Comeback mit Double-Header

Die IndyCar-Serie trägt in der Saison 2024 insgesamt 18 Rennen aus. Es handelt sich um einen gesunden Mix aus Stadtrennen, Rundkursrennen und Ovalrennen im Zeitraum März bis September.

Eines der 18 Rennen zählt nicht zur Meisterschaft, weil es sich um ein Show-Rennen ohne Punkte für die Gesamtwertung handelt. Zwei der 17 Meisterschaftsrennen betreffen ein Comeback nach fast einem Jahrzehnt, nämlich ein Double-Header auf dem Ein-Meilen-Oval in Milwaukee.

Auftakt in die IndyCar-Saison 2024 ist am 10. März traditionell auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida). Es ist eines von fünf Stadtrennen im IndyCar-Kalender 2024. Erstmals seit 2021 (damals Long Beach) handelt es sich 2024 auch beim Saisonfinale um ein Stadtrennen, nämlich am 15. September auf dem neu konfigurierten Stadtkurs in Nashville. Der permanente Laguna Seca Raceway, wo 2022 und 2023 jeweils das Saisonfinale stattfand, rückt für die Saison 2024 vom September in den Juni.

Rennen auf permanenten Rundstrecken finden sich im IndyCar-Kalender 2024 insgesamt sieben, wobei der Indianapolis-Rundkurs nur noch einmal auftaucht (11. Mai) und eines der sieben Rundkurs-Rennen dasjenige Rennen ohne Punkte für die Gesamtwertung ist. Dieses bereits eingangs erwähnte Show-Rennen findet am 24. März als All-Star-Race auf der Rennstrecke The Thermal Club in Palm Springs (Kalifornien) statt.

Ovalrennen gibt es in der IndyCar-Saison 2024 inklusive des Indianapolis 500 (26. Mai) und des Milwaukee-Comebacks (31. August / 1. September) deren sechs, wobei das Rennen im Gateway Motorsports Park in St. Louis nun wieder ein Flutlichtrennen am Samstagabend (17. August) ist. Auch das erste der zwei Rennen des Double-Headers auf dem Iowa Speedway ist ein Flutlichtrennen am Samstagabend (13. Juli).

Hingegen finden die beiden Rennen des Double-Headers in Milwaukee bei Tageslicht statt, weil es am altehrwürdigen Ein-Meilen-Oval keine Flutlichtanlage gibt. In Milwaukee wurde zuletzt in der IndyCar-Saison 2015 gefahren, damals mit Sebastien Bourdais als bislang letztem Sieger. Das erste IndyCar-Rennen in Milwaukee gab es bereits im Jahr 1939 (damals unter dem Banner von AAA).

Start zum IndyCar-Rennen in Milwaukee 2015: Josef Newgarden führt vor Sage Karam Foto: Motorsport Images

"Die Milwaukee Mile blickt auf eine großartige Tradition und Geschichte des IndyCar-Racings zurück. Wir freuen uns darauf, ab 2024 mit einem Double-Header am Labor-Day-Wochenende auf diesem Erbe aufzubauen", sagt Roger Penske, als Vorsitzender der Penske Entertainment Corporation der CEO der IndyCar-Serie.

Während die berühmte Milwaukee Mile nach neun Jahren in den IndyCar-Kalender zurückkehrt, wird 2024 auf dem Texas Motor Speedway nicht gefahren. Das 1,5-Meilen-Oval in Fort Worth tauchte seit 1997 ununterbrochen im Kalender auf, könnte nach einer Pause aber für die Saison 2025 zurückkehren. Dass es 2024 fehlt, liegt an terminlichen Engpässen.

Im Zeitraum 26. Juli bis 11. August 2024 finden bewusst keine IndyCar-Rennen statt, weil der in den USA übertragende TV-Sender NBC zu dieser Zeit die Olympischen Spiele aus Paris überträgt.

Zwar finden im Olympia-Zeitraum mehrere NASCAR-Rennen statt, die von NBC durchaus übertragen werden. Dort aber tritt nicht Leigh Diffey als Kommentator auf. Der populäre Australier kommentiert und leitet die NBC-Übertragungen sowohl für IndyCar als auch Olympia.

Der IndyCar-Kalender 2024:

Datum Rennen Strecke Streckentyp 10.03. St. Petersburg Streets of St. Petersburg Stadtkurs 24.03. Palm Springs * The Thermal Club Rundkurs 21.04. Long Beach Streets of Long Beach Stadtkurs 28.04. Birmingham Barber Motorsports Park Rundkurs 11.05. Indianapolis-GP Indianapolis Motor Speedway Road Course Rundkurs 26.05. Indy 500 Indianapolis Motor Speedway Oval 02.06. Detroit Streets of Detroit Stadtkurs 09.06. Elkhart Lake Road America Rundkurs 23.06. Laguna Seca Laguna Seca Raceway Rundkurs 07.07. Mid-Ohio Mid-Ohio Sports Car Course Rundkurs 13.07. Newton 1 Iowa Speedway Oval 14.07. Newton 2 Iowa Speedway Oval 21.07. Toronto Exhibition Place Stadtkurs 17.08. St. Louis Gateway Motorsports Park Oval 25.08. Portland Portland International Raceway Rundkurs 31.08. Milwaukee 1 The Milwaukee Mile Oval 01.09. Milwaukee 2 The Milwaukee Mile Oval 15.09. Nashville Streets of Nashville Stadtkurs * ohne Punkte für die Meisterschaft

