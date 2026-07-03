IndyCar Mid-Ohio 2026 FT1: Mick verhalten, aber nicht hoffnungslos

Es war der mühsame Start für Mick Schumacher und das gesamte Team Rahal Letterman Lanigan Racing, der erwartet worden war, doch am Ende lässt sich festhalten: Ans Ende des Feldes festgenagelt ist Mick Schumacher an diesem Wochenende nicht.

Im ersten Freien Training wurde er 22., knapp hinter seinem Teamkollegen Louis Foster (RLL-Honda; 21.), der kommendes Wochenende einen NASCAR-Truck-Gaststart im Lime Rock Park absolvieren wird. (Ergebnis)

Zunächst lief es erwartungsgemäß schwierig. Schumacher hatte im Vorfeld nicht getestet und muss zudem wieder mit einem neuen Renningenieur zusammenfinden. Außerdem ist es das 20. IndyCar-Rennen in Folge in Mid-Ohio seit der Rückkehr in den Rennkalender 2007, sodass Schumachers Erfahrungsrückstand auf die Konkurrenz ohne Vorbereitung diesmal besonders groß ausfällt.

Entsprechend blieb in der 40-minütigen Kollektivsitzung nur der letzte Platz für den Deutschen. Seine Teamkollegen kamen ebenfalls nicht über das untere Drittel des Feldes hinaus.

Diese Sitzung musste einmal unterbrochen werden, als Marcus Armstrong (MSR-Honda; 24.) in Kurve 2 abflog. Der Neuseeländer, der vor dem Rennwochenende seine Vertragsverlängerung bei Meyer Shank Racing verkündete, hatte einen Aufhängungsschaden. Er schlug in der Keyhole-Kurve ein.

Für weitere spektakuläre Szenen sorgten Marcus Ericsson (Andretti-Honda; 8.), der in Kurve 4 einen sehenswerten Ritt durchs Kiesbett hinlegte, und Patricio "Pato" O'Ward (McLaren-Chevrolet; 5.), der sich ausgangs Kurve 2 drehte. Der Mexikaner präsentierte sich insgesamt aber gut aufgelegt.

Als es in die Gruppenphase ging, zeigte sich Schumacher wesentlich besser aufgelegt. Als Rookie war er in beiden Gruppen startberechtigt. In der ersten zeigte er seine ansprechendste Leistung des Tages: Er war als Zehnter schnellster Fahrer auf dem harten Reifen.

Nur kleine Steigerung von Schumacher auf Reds

In der zweiten Gruppenphase gab es erneut eine Unterbrechung, als Schumacher gerade den weichen Reifen ausprobieren wollte. Romain Grosjean (Coyne-Honda; 25.) schlug in Kurve 9 ein.

Schumacher fuhr anschließend noch eine schnelle Runde auf dem weichen, rot markierten Reifen, der bei den heißen Temperaturen von 32 Grad Celsius nur eine schnelle Runde hergibt. Die Verbesserung fiel hier geringer aus als bei den meisten anderen Fahrern und so blieb ihm der 22. Rang. Foster war 0,249 Sekunden schneller, Routinier Graham Rahal (RLL-Honda; 16.), der das Rennen 2015 gewann, war eine halbe Sekunde schneller als Schumacher.

Somit bleibt es bei einem einigermaßen verhaltenen Start, aber es lässt sich festhalten, dass die Situation auch nicht hoffnungslos ist. Denn im Longrun war Mick Schumacher ganz gut dabei. Einzig über eine schnelle Runde sieht es aktuell mühsam aus. Da seine schnellste Runde nicht im Fernsehen gezeigt wurde, lässt sich aber nicht sagen, ob noch ein Fehler drin war.

Die Bestzeit des Tages fuhr Will Power (Andretti-Honda; 1.) in 1:05.554 Minuten, gefolgt von Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; 2.) und Tabellenführer Alex Palou (Ganassi-Honda; 3.). Andretti, McLaren und Palou hinterließen den stärksten Eindruck in der Session.

Nach dem Debakel im Vorjahr sieht es für Team Penske diesmal freundlicher aus, obschon die Plätze neun, zehn und 13 Teameigner Roger Penske nicht zufriedenstellen dürften. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 9.) zieht mit einer Retro-Lackierung die Blicke an diesem Wochenende auf sich. Sie erinnert an Bobby Unsers Sieg beim Indy 500 1981.

Am Samstag geht es um 16 Uhr mit dem zweiten Freien Training weiter. (Alle Informationen zum IndyCar-Rennen in Mid-Ohio)