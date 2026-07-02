IndyCar Mid-Ohio 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos
Zeitplan, Starterliste, Streckendaten, Livestream: Alle Informationen zum elften Rennen der IndyCar-Saison 2026 in Lexington auf dem Mid-Ohio Sports Car Course
Da der Start auf der Gegengeraden erfolgt, geht es sofort ins typische Mid-Ohio-Geschlängel
Foto: Penske Entertainment
Von einer Legende zur nächsten: Nach der Road America reist der IndyCar-Tross weiter zum Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington in - Überraschung - Zentral-Ohio. Obwohl deutlich langsamer als die Traumstrecke in Elkhart Lake ist, gehört Mid-Ohio ebenso zu den Klassikern, die im IndyCar-Kalender nicht wegzudenken sind.
Das 2026er-Rennen markiert die 20. Ausgabe, seit die IndyCar-Serie, damals noch unter dem Namen IRL, die Lücke füllte, den ChampCar ab 2004 ließ. Das "richtige" Debüt liegt aber schon im Jahr 1980, als CART erstmals den Kurs besuchte.
Trotz einer langen Geraden gilt der Kurs als sehr technisch. Er hat zahlreiche Kurven, die im zweiten Gang gefahren werden und vom Fahrer Geduld erfordern, das Gas voll durchzudrücken. Das gilt vor allem für das Karussell kurz vor Start und Ziel.
Für Überholmöglichkeiten ist dennoch gesorgt: Kurve 2 ("The Keyhole") hat schon für zahlreiche kontroverse Szenen gesorgt. Im Jahr 1990 wurde die vorgeschaltete Schikane, die heute noch von Motorrädern befahren wird, begradigt. Das schuf diese Überholmöglichkeit.
Danach folgt ein weiterer Ausbremspunkt vor Kurve 4. Aufgrund der Streckencharakteristik erfolgt auf der langen Geraden zwischen Keyhole und Kurve 4 auch der reguläre Rennstart (alle Restarts dann aber an der Ziellinie). Mitten auf der Geraden befindet sich noch der nicht wirklich spürbare "Kink", der Kurve 3 ist.
Die Überhöhung von Kurve 4 lässt es zu, dass sich Duelle oft Seite an Seite bis in die anschließende Kurve 5 ziehen, die die technische Sektion des Kurses einläutet, in der sich entscheidet, wer auf dieser Strecke schnell ist. Es geht über zwei Kuppen, eine davon mitten im Scheitelpunkt der wichtigen Kurve 9. Am Ende der Runde steht dann das Karussell auf dem Programm.
Anders als in Elkhart Lake war Mick Schumacher diesmal nicht bei einem Vortest dabei, der nur zwei Tage nach dem Road-America-Rennen auf dem Programm stand. Grund dafür ist das begrenzte Testkontingent.
Beim Test dabei waren die Teams Andretti, Dale Coyne, ECR, Juncos, Meyer Shank und Penske. Dennis Hauger hat bei den Rookies also einen Erfahrungsvorsprung an diesem Wochenende.
Zeitplan IndyCar Mid-Ohio 2026 (MESZ)
Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.
Freitag, 3. Juli
21:00 - 22:20 Uhr: 1. Freies Training
Samstag, 4. Juli
16:00 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training
20:30 - 22:00 Uhr: Qualifying
Sonntag, 5. Juli
15:00 - 15:20 Uhr: Warm-up
18:30 Uhr: Rennstart
#Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026#b
Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)
Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.
Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions mit dem englischen Original-Kommentar von FOX auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.
Freitag, 3. Juli
21:00 - 22:30 Uhr: 1. Freies Training
Samstag, 4. Juli
20:30 - 22:00 Uhr: Qualifying
Sonntag, 5. Juli
18:30 - 21:00 Uhr: Rennen
Die Freien Trainings finden in einem Gruppen-Modus statt. Zunächst gibt es 40 Minuten Training für alle Fahrzeuge, danach gehen zwölf beziehungsweise 13 Fahrzeuge getrennt voneinander für jeweils zwölf Minuten raus. Das Q1 wird ebenfalls zweigeteilt ausgetragen. (FAQ IndyCar mit Mick Schumacher 2026)
Starterliste IndyCar Elkhart Lake 2026
In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.
Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)
#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet
#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet
#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)
#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet
#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet
#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet
#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda
#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda
#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda
#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet
#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet
#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda
#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda
#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)
#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet
#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet
#26 - Will Power - Andretti Global - Honda
#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda
#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda
#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda
#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)
#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda
#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda
#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet
#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet
Daten zum Mid-Ohio Sports Car Course
Typ: Permanente Rennstrecke
Eröffnet/Umbauten: 1962/1963/1990
Länge: 2,258 Meilen (3,634 Kilometer)
Kurven: 13-14 (je nach Zählweise)
Zuschauerkapazität: 75.000
Renntitel: Honda Indy 200 at Mid-Ohio
Renndistanz: 90 Runden (203,22 Meilen/327,05 Kilometer)
Im Kalender seit: 1980 (mit Unterbrechung 1981/82 und 2004-2006)
Rundenrekord: 1:05.260 Minuten
Rundenrekordhalter: Will Power (2016)
Pole-Rekord 1:03.870 Minuten
Pole-Rekordhalter: Simon Pagenaud (2016)
Meiste Siege: Scott Dixon (7)
Fun Fact: In seiner allerersten Ausführung im Jahr 1962 war der Mid-Ohio Sports Car Course noch deutlich langsamer. Zwischen der heutigen Kurve 9 und Kurve 12 gab es damals ein Geschlängel aus fünf Kurven, die aber schon im Jahr darauf zur bis heute existierenden Passage "Thunder Valley" begradigt wurden.
Historie: Alle Rennsieger auf dem Mid-Ohio Sports Car Course
2025 (IndyCar): Scott Dixon
2024 (IndyCar): Patricio O'Ward
2023 (IndyCar): Alex Palou
2022 (IndyCar): Scott McLaughlin
2021 (IndyCar): Josef Newgarden
2020 (IndyCar): Will Power / Colton Herta
2019 (IndyCar): Scott Dixon
2018 (IndyCar): Alexander Rossi
2017 (IndyCar): Josef Newgarden
2016 (IndyCar): Simon Pagenaud
2015 (IndyCar): Graham Rahal
2014 (IndyCar): Scott Dixon
2013 (IndyCar): Charlie Kimball
2012 (IndyCar): Scott Dixon
2011 (IndyCar): Scott Dixon
2010 (IndyCar): Dario Franchitti
2009 (IndyCar): Scott Dixon
2008 (IndyCar): Ryan Briscoe
2007 (IRL): Scott Dixon
2004-2006 kein Rennen
2003 (CART): Paul Tracy
2002 (CART): Patrick Carpentier
2001 (CART): Helio Castroneves
2000 (CART): Helio Castroneves
1999 (CART): Juan Pablo Montoya
1998 (CART): Adrian Fernandez
1997 (CART): Alex Zanardi
1996 (CART): Alex Zanardi
1995 (CART): Al Unser jun.
1994 (CART): Al Unser jun.
1993 (CART): Emerson Fittipaldi
1992 (CART): Emerson Fittipaldi
1991 (CART): Michael Andretti
1990 (CART): Michael Andretti
1989 (CART): Teo Fabi
1988 (CART): Emerson Fittipaldi
1987 (CART): Roberto Guerrero
1986 (CART): Bobby Rahal
1985 (CART): Bobby Rahal
1984 (CART): Mario Andretti
1983 (CART): Teo Fabi
1981/82 kein Rennen
1980 (CART): Johnny Rutherford
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