IndyCar Mid-Ohio 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Von einer Legende zur nächsten: Nach der Road America reist der IndyCar-Tross weiter zum Mid-Ohio Sports Car Course in Lexington in - Überraschung - Zentral-Ohio. Obwohl deutlich langsamer als die Traumstrecke in Elkhart Lake ist, gehört Mid-Ohio ebenso zu den Klassikern, die im IndyCar-Kalender nicht wegzudenken sind.

Das 2026er-Rennen markiert die 20. Ausgabe, seit die IndyCar-Serie, damals noch unter dem Namen IRL, die Lücke füllte, den ChampCar ab 2004 ließ. Das "richtige" Debüt liegt aber schon im Jahr 1980, als CART erstmals den Kurs besuchte.

Trotz einer langen Geraden gilt der Kurs als sehr technisch. Er hat zahlreiche Kurven, die im zweiten Gang gefahren werden und vom Fahrer Geduld erfordern, das Gas voll durchzudrücken. Das gilt vor allem für das Karussell kurz vor Start und Ziel.

Für Überholmöglichkeiten ist dennoch gesorgt: Kurve 2 ("The Keyhole") hat schon für zahlreiche kontroverse Szenen gesorgt. Im Jahr 1990 wurde die vorgeschaltete Schikane, die heute noch von Motorrädern befahren wird, begradigt. Das schuf diese Überholmöglichkeit.

Danach folgt ein weiterer Ausbremspunkt vor Kurve 4. Aufgrund der Streckencharakteristik erfolgt auf der langen Geraden zwischen Keyhole und Kurve 4 auch der reguläre Rennstart (alle Restarts dann aber an der Ziellinie). Mitten auf der Geraden befindet sich noch der nicht wirklich spürbare "Kink", der Kurve 3 ist.

Die Überhöhung von Kurve 4 lässt es zu, dass sich Duelle oft Seite an Seite bis in die anschließende Kurve 5 ziehen, die die technische Sektion des Kurses einläutet, in der sich entscheidet, wer auf dieser Strecke schnell ist. Es geht über zwei Kuppen, eine davon mitten im Scheitelpunkt der wichtigen Kurve 9. Am Ende der Runde steht dann das Karussell auf dem Programm.

Anders als in Elkhart Lake war Mick Schumacher diesmal nicht bei einem Vortest dabei, der nur zwei Tage nach dem Road-America-Rennen auf dem Programm stand. Grund dafür ist das begrenzte Testkontingent.

Beim Test dabei waren die Teams Andretti, Dale Coyne, ECR, Juncos, Meyer Shank und Penske. Dennis Hauger hat bei den Rookies also einen Erfahrungsvorsprung an diesem Wochenende.

Zeitplan IndyCar Mid-Ohio 2026 (MESZ)

Für die Ortszeit müssen sechs Stunden abgezogen werden.

Freitag, 3. Juli

21:00 - 22:20 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 4. Juli

16:00 - 17:00 Uhr: 2. Freies Training

20:30 - 22:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 5. Juli

15:00 - 15:20 Uhr: Warm-up

18:30 Uhr: Rennstart

#Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026#b

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions mit dem englischen Original-Kommentar von FOX auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Freitag, 3. Juli

21:00 - 22:30 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 4. Juli

20:30 - 22:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 5. Juli

18:30 - 21:00 Uhr: Rennen

Die Freien Trainings finden in einem Gruppen-Modus statt. Zunächst gibt es 40 Minuten Training für alle Fahrzeuge, danach gehen zwölf beziehungsweise 13 Fahrzeuge getrennt voneinander für jeweils zwölf Minuten raus. Das Q1 wird ebenfalls zweigeteilt ausgetragen. (FAQ IndyCar mit Mick Schumacher 2026)

Starterliste IndyCar Elkhart Lake 2026

In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.

Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda

#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zum Mid-Ohio Sports Car Course

Typ: Permanente Rennstrecke

Eröffnet/Umbauten: 1962/1963/1990

Länge: 2,258 Meilen (3,634 Kilometer)

Kurven: 13-14 (je nach Zählweise)

Zuschauerkapazität: 75.000

Renntitel: Honda Indy 200 at Mid-Ohio

Renndistanz: 90 Runden (203,22 Meilen/327,05 Kilometer)

Im Kalender seit: 1980 (mit Unterbrechung 1981/82 und 2004-2006)

Rundenrekord: 1:05.260 Minuten

Rundenrekordhalter: Will Power (2016)

Pole-Rekord 1:03.870 Minuten

Pole-Rekordhalter: Simon Pagenaud (2016)

Meiste Siege: Scott Dixon (7)

Fun Fact: In seiner allerersten Ausführung im Jahr 1962 war der Mid-Ohio Sports Car Course noch deutlich langsamer. Zwischen der heutigen Kurve 9 und Kurve 12 gab es damals ein Geschlängel aus fünf Kurven, die aber schon im Jahr darauf zur bis heute existierenden Passage "Thunder Valley" begradigt wurden.

Historie: Alle Rennsieger auf dem Mid-Ohio Sports Car Course

2025 (IndyCar): Scott Dixon

2024 (IndyCar): Patricio O'Ward

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Scott McLaughlin

2021 (IndyCar): Josef Newgarden

2020 (IndyCar): Will Power / Colton Herta

2019 (IndyCar): Scott Dixon

2018 (IndyCar): Alexander Rossi

2017 (IndyCar): Josef Newgarden

2016 (IndyCar): Simon Pagenaud

2015 (IndyCar): Graham Rahal

2014 (IndyCar): Scott Dixon

2013 (IndyCar): Charlie Kimball

2012 (IndyCar): Scott Dixon

2011 (IndyCar): Scott Dixon

2010 (IndyCar): Dario Franchitti

2009 (IndyCar): Scott Dixon

2008 (IndyCar): Ryan Briscoe

2007 (IRL): Scott Dixon

2004-2006 kein Rennen

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Patrick Carpentier

2001 (CART): Helio Castroneves

2000 (CART): Helio Castroneves

1999 (CART): Juan Pablo Montoya

1998 (CART): Adrian Fernandez

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser jun.

1994 (CART): Al Unser jun.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Teo Fabi

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Roberto Guerrero

1986 (CART): Bobby Rahal

1985 (CART): Bobby Rahal

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Teo Fabi

1981/82 kein Rennen

1980 (CART): Johnny Rutherford