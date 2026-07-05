IndyCar Mid-Ohio 2026: Schlechter Stopp - Mick Schumacher Vorletzter

Auf dem "Was geht diesmal schief"-Glücksrad erwischte Mick Schumacher (RLL-Honda; 24.) diesmal das Feld Boxenstopp. Wie schon in Phoenix ging der erste Boxenstopp auf dem Mid-Ohio Sports Car Course in die Hose, was Schumacher am Ende des Feldes festnagelte. Da es keine Gelbphasen im Rennen gab ("Caution-free"), war der Zeitverlust doppelt bitter.

Beim Start verlor der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, der von Startplatz 15 losgefahren war, zunächst zwei Positionen. In der zweiten Runde wurde er außerdem von seinem Teamkollegen Louis Foster (RLL-Honda) überrascht.

Schon nach acht Runden kam er zum ersten Boxenstopp, um die nachteiligen weichen Reifen (Reds) loszuwerden. Danach benutzte er nur noch die harten Reifen (Blacks). Doch dieser Stopp ging in die Hose. Schumacher verlor alle Positionen bis auf Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) und war damit Vorletzter. Von da an hing er den kompletten Rest des Rennens hinter anderen Fahrzeugen fest.

Den kompletten zweiten Stint verbrachte er hinter Sting Ray Robb (Juncos-Chevrolet; 22.). Beim zweiten Stopp verpasste Rahal Letterman Lanigan Racing allerdings die Chance, ihn an Robb vorbeizubringen, indem man Schumacher zusammen mit dem Juncos-Piloten an die Box holte. Wieder arbeitete RLL etwas langsamer und Schumacher blieb hinter Robb.

Immerhin brachte es Schumacher noch fertig, Dennis Hauger (Coyne-Honda; 25.) hinter sich zu lassen. Bei dessen Team Dale Coyne Racing ging an diesem Wochenende gar nichts. Allerdings gelang es Robb, noch an Romain Grosjean (Coyne-Honda; 23.) auf der Strecke vorbeizukommen, was Schumacher nicht mehr bewerkstelligte. Im Ziel hatte er noch 124 Sekunden "Push-to-Pass" übrig.

So blieben ein vorletzter Platz und eine weitere verpasste Chance, endlich ein gutes Ergebnis in der IndyCar-Serie zu holen. Für Schumacher und RLL wird die Zeit nun langsam knapp, den ersehnten 22. Platz in der Gesamtwertung zu holen und in den Leaders Circle zu kommen.

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