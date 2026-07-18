IndyCar Nashville 2026 FT1: Mick Schumacher auf P22 bei Malukas-Crash

Das IndyCar-Wochenende in Nashville ist auf dem 1,333-Meilen-Oval am Samstag mit dem Auftakttraining (FT1) eröffnet wurden. Während Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) in der 60-minütigen Session die Bestzeit fuhr und David Malukas (Penske-Chevrolet) einen heftigen Crash hatte, klassierte sich Mick Schumacher (Rahal-Honda) zu Beginn des 12. von 18 Rennwochenendes der IndyCar-Saison 2026 auf dem 22. Platz.

Erstmals mit dem Nereus-Design an seinem #47 Rahal-Honda unterwegs, fuhr Schumacher seine persönlich schnellste Runde in 24,293 Sekunden (192,644 Meilen pro Stunde). Auf P22 war Schumacher dennoch der bestplatzierte Fahrer des Drei-Wagen-Teams Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Denn Louis Foster und Graham Rahal begannen das Nashville-Wochenende gar nur auf P24 respektive P25 der Zeitenliste. Die Bestzeit fuhr Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) in 23,744 Sekunden (197,097 Meilen pro Stunde).

Heftiger Crash von David Malukas - Lenkrad fliegt weg!

Ohne Zwischenfälle ging das Auftakttraining nicht über die Bühne. Penske-Pilot David Malukas, der punktbeste Fahrer bei den drei Ovalrennen im bisherigen Saisonverlauf, hatte einen heftigen Crash. Nach Übersteuern in Turn 1 krachte der rote #12 Penske-Chevrolet mit dem Heck voran in die äußere SAFER-Barrier von Turn 2. Der Einschlag war so heftig, dass sogar das Lenkrad eines der Teile war, die davonflogen!

Malukas stand ach dem Aussteigen aus dem zerstörten Boliden auf eigenen Füßen, musste sich aber sichtlich erst einmal sammeln. Die paar Meter zum Fahrzeug der Streckensicherung (AMR Safety-Team), das ihn zum vorgeschriebenen Check im Medical-Center der Strecke brachte, lief Malukas aus eigener Kraft. Von dort wurde Malukas noch zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Unfall war nach rund 20 der 60 Minuten im Training passiert, woraufhin für mehrere Minuten mit Rot unterbrochen werden musste. Hinter Kyle Kirkwood, der Bestzeit fuhr, und hinter Tabellenführer Alex Palou (Ganassi-Honda), der sich auf P2 einreihte, schloss Malukas dank einer vor dem Crash gefahrenen Rundenzeit als Drittschnellster ab. Die Top 5 im FT1-Ergebnis wurden komplettiert von indy-500-Sieger Felix Rosenqvist (Shank-Honda) und Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet).

Einziges Ovalrennen 2026 mit zwei Reifenmischungen

In Reihen der Oval-Wochenenden im IndyCar-Kalender 2026 nimmt Nashville eine Sonderstellung ein, da es das einzige Rennwochenende abseits eines Rundkurses ist, an dem zwei Reifenmischungen gefahren werden müssen. Zur Verfügung steht seitens IndyCar-Reifenlieferant Firestone - wie auf permanenten Rundstrecken und temporären Stadtkursen - eine harte und eine weiche Mischung.

Für das 300-Runden-Rennen am Sonntagabend auf dem Nashville-Oval lautet die Vorgabe, mindestens zwei Stints mit den rot markierten weichen Reifen ("Reds") und mindestens einen Stint mit den unmarkierten harten Reifen ("Blacks") fahren zu müssen.

Das Qualifying beginnt in mitteleuropäische Zeit umgerechnet um 21:00 Uhr MESZ. Wie auf Ovalen üblich, wird es als Einzelzeitfahren ausgetragen. Wie auf kurzen Ovalen üblich, gilt es für jeden Fahrer, zwei fliegende Runden am Stück hinzulegen. Im Unterschied zu Phoenix und St. Louis zählt aber in Nashville für die Startaufstellung nicht der Durchschnitt aus beiden Runden, sondern einfach die schnellere der beiden Runden (IndyCar Nashville: Zeitplan, TV, Streckendaten, Livestream und mehr).