IndyCar Nashville 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Nach einem rennfreien Wochenende geht es in der IndyCar-Serie an diesem Wochenende wieder rund, und zwar auf einem Oval. Gefahren wird am Sonntag zu später Stunde auf dem Nashville Superspeedway. Der befindet sich im US-Bundesstaat Tennessee rund 45 Autominuten östlich von Downtown Nashville, nahe des Vorortes Lebanon.

Beim Nashville-Oval handelt es sich um ein Oval mit Betonbelag, das 1,333 Meilen (2,145 Kilometer) lang ist. Der offizielle Streckenname, nämlich Nashville Superspeedway, ist allerdings irreführend. Denn per Definition handelt es sich gar nicht um einen Superspeedway. Einerseits ist das Oval weniger als zwei Meilen lang, andererseits ist die Kurvenüberhöhung (Banking) mit 14 Grad vergleichsweise moderat.

Streng genommen ist der Nashville Superspeedway ein Intermediate-Oval, läuft im IndyCar-Kalender aber sogar noch unter Short-Oval. Zum Vergleich: Das Oval in St. Louis, wo Anfang Juni gefahren wurde, ist mit 1,25 Meilen nur unwesentlich kürzer. Dass man dem aktuell befahrenen Nashville-Oval dennoch den Zusatz "Superspeedway" gegeben hat, das hat reine Marketing-Gründe.

Denn als das betonierte Oval kurz nach der Jahrtausendwende eröffnet wurde, wollten die Streckenbetreiber eine namentliche Abgrenzung zum noch kürzeren Fairgrounds Nashville Speedway herstellen. Der ist mit lediglich 0,596 Meilen (0,959 Kilometer) Streckenlänge ein klassisches Short-Track-Oval, das vor der Jahrtausendwende von NASCAR befahren wurde. Es befindet sich mitten in der Stadt Nashville.

IndyCar-Rennen hat es auf dem Fairgrounds Nashville Speedway nie gegeben, dafür aber von 2021 bis 2023 auf dem spektakulären Stadtkurs in Nashville. Dieser zeichnete sich unter anderem durch seine zwei langen Brückenpassagen und einen extrem engen Streckenteil aus. 2024 zog der IndyCar-Tross aus Downtown zurück auf den Nashville Superspeedway, wo man zuletzt im Jahr 2008 am Start gewesen war. Für die mittelfristige Zukunft ist eine Rückkehr nach Downtown nicht komplett vom Tisch.

Mick Schumacher: Nashville-Erfahrung nein, neuer Sponsor ja

Im IndyCar-Kalender 2026 ist Nashville das zwölfte von insgesamt 18 Saisonrennen und das vierte von insgesamt sechs Ovalrennen. Mick Schumacher hat auf den Ovalen bislang mindestens so gut abgeschnitten wie auf Rundstrecken, mehrmals sogar besser. In Phoenix belegte er P18, beim Indy 500 ebenfalls P18, und in St. Louis fuhr er mit P16 das bisher beste Ergebnis seiner Rookie-Saison ein. Was die Qualifyings betrifft, sticht sein vierter Startplatz auf dem Phoenix-Oval ganz klar heraus.

Das Nashville-Oval allerdings ist für Mick Schumacher das einzige Oval im Kalender, auf dem er vor Beginn des Rennwochenendes nicht getestet hat. Was für den Rookie aus Deutschland am Wochenende drin sein wird, bleibt abzuwarten und wird nicht zuletzt auch davon abhängen, wie gut Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) insgesamt aufgestellt sein wird.

In den vergangenen zwei Jahren, also seit dem Comeback im IndyCar-Kalender, waren die Highlights des Rahal-Teams auf dem 1,333-Meilen-Oval überschaubar. Es waren ein 19. Platz im Qualifying (Pietro Fittipaldi 2024) und ein 18. Platz im Rennen (Devlin DeFrancesco 2025).

Mit diesem Design fährt Mick Schumacher in Nashville und bei drei weiteren Rennen Foto: Rahal Letterman Lanigan Racing

Mick Schumacher rückt am Nashville-Wochenende mit einem neuen Hauptsponsor für seinen Rahal-Honda mit der Startnummer 47 aus. Es handelt sich um Nereus, ein Produkt des Pharmaunternehmens Vanda zur Vorbeugung von reisebedingtem Unwohlsein. Das weiß-grün-blaue Design wird Schumacher bei insgesamt vier Rennen in dieser Saison fahren. Abgesehen von Nashville sind es Portland (9. August), Washington (23. August) und Laguna Seca (6. September).

Zeitplan IndyCar Nashville 2026 (MESZ)

Für die Ortszeit müssen sieben Stunden abgezogen werden.

Samstag, 18. Juli

16:00 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

21:00 - 22:00 Uhr: Qualifying

Sonntag, 19. Juli

00:05 - 00:45 Uhr: Sondertraining (High Line Practice)

01:00 - 02:00 Uhr: 2. Freies Training

23:40 Uhr: Rennstart *

* Die Uhrzeit für den Rennstart in Nashville ist nicht verbindlich. Weil in den USA der TV-Sender Fox am 19. Juli zunächst das Finalspiel der Fußball-WM und anschließend das IndyCar-Rennen live überträgt, hält man sich offen, die IndyCar-Startzeit nach hinten zu schieben. Dieser Fall tritt ein, wenn es im Fußball-Finale zwischen Argentinien und Spanien eine Verlängerung (Rennstart um 00:20 Uhr MESZ) oder gar ein Elfmeterschießen (Rennstart um 00:40 Uhr MESZ) gibt.

Beim "High Line Practice", dem Sondertraining vor dem Abschlusstraining, handelt es sich um eine bewusst angesetzte Session, in der die IndyCar-Piloten die Außenbahn des Ovals einfahren, um diese mit Reifenabrieb und damit Grip für das Rennen zu versehen.

Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Samstag, 18. Juli

20:00 - 21:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky)

21:00 - 22:00 Uhr: Qualifying (Sky)

Sonntag, 19. Juli

01:00 - 02:00 Uhr: 2. Freies Training (Sky)

23:30 - 02:00 Uhr: Rennen live (Sky)

23:30 - 02:00 Uhr: Rennen live (Motorvision+)

Montag, 20. Juli

22:00 - 00:00 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)

Starterliste IndyCar Nashville 2026

In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.

Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda

#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zum Nashville Superspeedway

Typ: Short Oval

Ort: Lebanon (Tennessee)

Länge: 1,333 Meilen (2,145 Kilometer)

Kurvenüberhöhung: 14 Grad (Kurven), 9 Grad (Start/Ziel), 6 Grad (Gegengerade)

Im Kalender seit: 2001 (mit Unterbrechung)

Renntitel: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix

Renndistanz: 300 Runden

Rundenrekord: 23,271 Sekunden - 206,211 mph (331,793 km/h)

Rundenrekordhalter: Scott Dixon (2003)

Meiste Poles: Scott Dixon (2)

Meiste Siege: Scott Dixon (3)

Alle IndyCar-Sieger in Nashville (nur das Oval)

2025 (IndyCar): Josef Newgarden

2024 (IndyCar): Colton Herta

2009 bis 2023 nicht im Kalender

2008 (IndyCar): Scott Dixon

2007 (IRL): Scott Dixon

2006 (IRL): Scott Dixon

2005 (IRL): Dario Franchitti

2004 (IRL): Tony Kanaan

2003 (IRL): Gil de Ferran

2002 (IRL): Alex Barron

2001 (IRL): Buddy Lazier