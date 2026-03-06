IndyCar Phoenix 2026: Gigantischer Auftritt von Mick Schumacher im Qualifying!

Was für ein Turnaround für Mick Schumacher (RLL-Honda; 4.): Beim zweiten IndyCar-Rennen der Saison startet der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher aus der zweiten Reihe. (Ergebnis Qualifying)

Nachdem es sich im Freien Training bereits angedeutet hatte, dass auf dem Phoenix International Raceway etwas geht, musste Schumacher als Letzter der Gesamtwertung als Erster auf die Strecke gehen. Das war sogar ein leichter Vorteil, weil die Strecke noch minimal kühler war als bei den Fahrern nach ihm. Dafür hatte er weniger Gummiabrieb zur Verfügung als seine Nachfolger. (Erklärt: So funktioniert das IndyCar-Racing im Oval)

Schumacher absolvierte zwei grundsolide Runden von 173,776 und 173,558 Meilen pro Stunde - im Oval wird die Zeit traditionell in der Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben. Sein Qualifying-Speed waren damit 173,667 mph (279,49 km/h). (IndyCar-FAQ: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers Debütsaison)

"Das ging irgendwie ziemlich schnell vorüber", scherzt Schumacher danach gefragt, wie sich sein erstes Qualifying im Oval angefühlt habe. In der Tat dauerten die zwei Runden auf dem 1-Meilen-Oval für ihn lediglich 41,459 Sekunden.

"Es ist toll, diese Erfahrung gemacht zu haben", so der 26-Jährige weiter. "Ich denke, wir haben zwei gute Runden hingelegt, damit sollten wir bei der Musik sein und haben hoffentlich einen guten Startplatz."

Will Power crasht schon wieder

Danach hieß es abwarten. IndyCar-Legende Scott Dixon (Ganassi-Honda; 15.) kam nicht an Schumachers Zeit heran, danach ging mit Will Power (Andretti-Honda; 24.) bereits der beste Qualifier der Geschichte der Rennserie an den Start. Doch Power warf es erneut weg, unglaublicherweise legte der zweimalige Champion den dritten Crash der Saison an eineinhalb Rennwochenenden hin.

"Keine Ahnung, was passiert ist", so der 45-Jährige ungläubig. "Es war einfach so viel übersteuernder als heute Morgen. Das ist sehr seltsam und hart. Ich fühlte mich den ganzen Tag wohl im Auto, aber das ist jetzt mal ein richtig unrunder Start ins Jahr." (Mick Schumacher: Das sind seine 24 IndyCar-Gegner)

Nur drei Fahrer fingen Schumacher noch ab: Teamkollege Graham Rahal (RLL-Honda; 3.) kam auf 173,562 mph. Damit bestätigte er eine 180-Grad-Wende von Rahal Letterman Lanigan Racing auf Kurzovalen, wo das Team bis vergangenes Jahr auf verlorenem Posten gestanden hatte.

Rahal und Schumacher waren mit Abstand die besten Honda-Piloten, nur Alex Palou (Ganassi-Honda; 10.) kam noch mit Honda-Power in die Top 10. "Das ist ein Riesenschritt, denn wir wussten, dass Kurzovale unsere Achillesferse sind", jubelt Graham Rahal.

Malukas ärgert eingesessene Teamkollegen

Die Poleposition sicherte sich David Malukas (Penske-Chevrolet; 1.) mit einem Durchschnitt von 175,383 mph (282.25 km/h). Damit sorgte er seinerseits für einen Donnerschlag im Team Penske, denn es ist erst sein zweites Rennen für das Team des "Captains". Die etablierten Fahrer, Josef Newgarde (2.), der Mick Schumacher nach dem Qualifying ausdrücklich lobte, und Scott McLaughlin (5.), schauten in die Röhre.

Für die Piloten steht noch ein Abschlusstraining auf dem Programm, bei dem in der zweiten Hälfte ausschließlich die Außenbahn befahren werden darf. Damit wird sichergestellt, dass genug Gummi liegt, damit es enge Duelle im Rennen geben kann. Dennoch gilt Phoenix als Strecke, auf der "Track Position" enorm wichtig ist. Gute Voraussetzungen also für Mick Schumacher ,auch im Rennen für Furore zu sorgen.

Letzte Vorbereitungen im Abschlusstraining

Im Anschluss an das Qualifying fand noch ein zweigeteiltes Abschlusstraining statt. In der ersten Hälfte durfte nur die "High Line" befahren werden, also die Außenbahn. Danach gab es noch 60 Minuten "richtiges" Training, in dem die Rennabstimmung im Fokus stand.

Schumacher kam hier in der Zeitenliste auf Rang 17, doch die Position spielte hier keine Rolle. In erster Linie ging es darum, ein Gefühl zu bekommen, wie sich das Auto im Verkehr verhält. Die Bestzeit markierte Josef Newgarden in 167,677 Meilen pro Stunde, obwohl er zwischenzeitlich mit einem Hybridproblem Zeit an der Box verlor. (Ergebnis)

Felix Rosenqvist (Meyer-Shank-Honda) kehrte nach seinem Unfall im ersten Training zurück, auch Will Powers Auto kehrte repariert zurück. Dafür konnte Romain Grosjean (Coyne-Honda) nur zwölf Runden fahren. Er löste eine kurze Unterbrechung aus, weil IndyCar die Strecke auf Betriebsmittel inspizieren wollte, nachdem er das Problem über Funk gemeldet hatte.

Rennstart ist am Samstag um 21 Uhr MEZ. (Alle Infos zum Phoenix-Rennen)