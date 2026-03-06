IndyCar Phoenix 2026: Mick nach Problemen drittschnellster Honda!

"Sensationell!" - IndyCar-Kommentator Townsend Bell zog die Kappe tief, nachdem Mick Schumacher (RLL-Honda; 11.) sich am Ende es Trainings fast in die Top 10 fuhr. Das Training war nach dem verkorksten Auftakt in St. Petersburg ein echter Mutmacher: Drittschnellster Honda-Pilot, schnellster Fahrer von Rahal Letterman Lanigan Racing und mit Abstand schnellster Rookie. (Ergebnis)

Da das Qualifying bereits als nächstes auf dem Programm steht Alle Infos zum (IndyCar-Rennen in Phoenix!), kann die Konkurrenz nur bedingt Set-up-Änderungen vornehmen. Für Mick Schumacher stehen die Zeichen daher gut, dass er sich diesmal besser qualifizieren könnte als noch beim Auftaktrennen.

Auch beim zweiten Rennwochenende der IndyCar-Saison 2026 lief das Eröffnungstraining nicht ohne Zwischenfall durch. Und wieder erwischte es einen erfahrenen Piloten: Felix Rosenqvist (Meyer-Shank-Honda) zerlegte seinen Dallara nach 20 Minuten mit einem Einschlag im "Dogleg"-Bereich der Strecke. Dem Team bleiben nur dreieinhalb Stunden, bis das Qualifying beginnt. (Erklärt: So funktioniert das IndyCar-Racing im Oval)

"Ich habe das Auto einfach verloren. Es hat in der Mitte der Kurven angefangen, ich habe es erst wieder gefangen und konnte es dann nicht mehr abfangen. Es war sehr früh und ich war noch dabei, gerade erst Geschwindigkeit aufzubauen. Es war ein schwerer Einschlag. Ich hoffe, wir bekommen das wieder hin", sagt der Schwede, der unverletzt blieb.

Für Schumacher kam die Unterbrechung durchaus gelegen, denn er hatte zu Beginn der 55-Minuten-Sitzung Probleme. Bis zum Abbruch hatte er erst eine Installationsrunde zurückgelegt, dank der roten Flagge verloren dann aber alle Fahrer wertvolle Trainingszeit.

Schumacher ging nach dem Abbruch sofort auf die Strecke, hatte jedoch große Schwierigkeiten, auf Tempo zu kommen, und suchte die Box nach nur vier weiteren Runden erneut auf. Als er dann, offenbar nach einer Set-up-Änderung, wieder auf die Strecke ging, kam er auf Touren. Er klemmte sich unter anderem hinter Routinier Scott Dixon (Ganassi-Honda; 12.), bevor er noch einmal reinkam.

Im letzten Anlauf purzelten dann die Zeiten und Schumacher sortierte sich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 173,264 Meilen pro Stunde auf Platz elf ein. Im Oval wird die Zeit immer in der Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben. (IndyCar-FAQ)

Acht Chevrolet in den Top 10

Schnellster war im Training David Malukas (Penske-Chevrolet; 1.) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 175,605 mph (282.610 km/h). Insgesamt hinterlässt Penske mit den Plätzen eins, drei und sieben einen bärenstarken Eindruck in Phoenix. Gleiches gilt für Chevrolet, deren Leistungsentfaltung das Kurzoval in Avondale in Arizona besser zu liegen scheint als derjenigen von Honda.

Lediglich Routinier Will Power (Andretti-Honda; 5.) und Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; 9.) kamen mit Honda-Motoren in die Top 10, Mick Schumacher war dann als Elfter bereits drittschnellster Honda-Pilot. Alex Palou (Ganassi-Honda; 18.), Dominator der Serie und nach dem überragenden Auftaktsieg schon wieder Tabellenführer, fand noch nicht den richtigen Rhythmus. Das ganze Ganassi-Team strauchelte im ersten Training.

Für viel Frust sorgte außerdem der internationale Streamingfeed von IndyCar live. Während in Nordamerika der normale TV-Feed zu sehen war, bekamen die internationalen Zuschauer offenbar wegen technischen Problemen für die erste Hälfte des Trainings lediglich eine Dauer-Onboard von Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) zu sehen.

Um 20 Uhr beginnt das Qualifying, das im Oval über zwei Runden im Einzelzeitfahren ausgetragen wird.