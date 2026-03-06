IndyCar Phoenix 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Das zweite IndyCar-Rennen der Saison ist gleich das erste Ovalrennen und damit für Mick Schumacher (RLL-Honda) eine besondere Herausforderung. Alle Teams und Fahrer haben auf dem 1-Meilen-Trioval in Avondale in der Wüste Arizonas bereits im Februar getestet, sodass Erfahrungsdaten vorliegen. (IndyCar-FAQ: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers USA-Abenteuer)

Für IndyCar ist das Wochenende des Good Ranchers 250 Eröffnung besonders, weil es ein gemeinsames Wochenende mit NASCAR ist. Nach Jahrzehnten der friedlichen Koexistenz, aber auch einem gewissen Wettbewerb, kreuzen sich die Wege von Amerikas zwei Top-Motorsportkategorien seit Übernahme der IndyCar-Serie durch Penske immer häufiger.

Mick Schumacher wird nach seinem verpatzten Auftakt, als er unschuldig in eine Startkollision verwickelt wurde, in Phoenix in erster Linie auf Ankommen fahren. Ansprüche an eine sportlich hochwertige Platzierung wären beim Ovaldebüt verfrüht. Wichtig wäre, das Rennen zu beenden und alle Erfahrungen aufzusauen, die ein Ovalrennen mit sich bringt. (Erklärt: So funktioniert Oval-Racing bei den IndyCars)

Zeitplan IndyCar Phoenix (Alle Zeiten MEZ)

Für die Ortszeit müssen acht Stunden abgezogen werden

Freitag, 6. März

16:00 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

20:00 - 21:30 Uhr: Qualifying

22:30 - 24:00 Uhr: 2. Freies Training und High Line Practice

Samstag, 7. März

21:20 Uhr: Rennstart

Beim High Line Practice handelt es sich um eine bewusst angesetzte Session, bei der die Fahrzeuge ausschließlich auf der Außenbahn der Strecke fahren, um diese mit Reifenabrieb und damit Grip für das Rennen zu versehen.

Livestream und TV-Übertragung

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Freitag, 6. März

19:00 - 20:00 Uhr: 1. Freies Training (Sky; zeitversetzt)

20:00 - 21:30 Uhr: Qualifying (Sky)

23:00 - 24:00 Uhr: 2. Freies Training (Sky)

Samstag, 7. März

10:30 - 12:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)

14:00 - 15:30 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)

18:00 - 19:30 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)

20:55 - 00:05 Uhr: Rennen (Motorvision TV)

21:00 - 22:50 Uhr: Rennen (Sky)

Starterliste IndyCar Phoenix 2026

In der IndyCar-Serie 2025 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Das elfte Team, Prema, sucht derzeit einen Käufer und hat in Aussicht gestellt, möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison in die Serie zurückzukehren. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt. Hin und wieder stoßen Gaststarter hinzu.

Alle Rookies sind mit gelben Abklebungen an ihren Autos versehen, damit die Gegner bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato” O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank w/ Curb-Agajanian - Honda

#76 - Rinus "VeeKay” van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zum Phoenix International Raceway

Typ: Tri-Oval in "Dogleg”-Konfiguration

Länge: 1,000 Meilen (1,609 Kilometer)

Kurven: 4 (effektiv 3)

Kurvenüberhöhung: 9 Grad (Turn 1 und 2), 11 Grad (Turn 3 und 4)

Eröffnung: 1964

Zuschauerkapazität: 42.000

IndyCar seit: 1964 (mit Unterbrechungen)

Event 2026: Good Ranchers 250

Renndistanz: 250 Runden

Aero-Kit: Short Oval

Streckenrekord: 18,870 Sekunden - 194,975 mph (313,715 km/h)

Rekordhalter: Helio Castroneves (2017)

Meiste Poles: Bobby Unser (11)

Meiste Siege: Al Unser (6)

Besonderheit: Schauplatz des letzten Sieges von Mario Andretti (1993)

IndyCar-Sieger seit 2010

2016: Scott Dixon (Ganassi-Chevrolet)

2017: Simon Pagenaud (Penske-Chevrolet)

2018: Josef Newgarden (Penske-Chevrolet)