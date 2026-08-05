IndyCar Portland 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Die IndyCar-Serie kehrt am Wochenende wieder in ihren Alltag zurück. Nachdem die Zeit seit dem bislang letzten Rennen, dem Ovalrennen Mitte Juli in Nashville, genutzt wurde, um das Auto für neue IndyCar-Ära ab 2028 zu präsentieren und eben dieser Dallara IR-28 seither auch einem erfolgreichen Shakedown unterzogen wurde, geht man nun wieder in den Rennbetrieb der aktuellen Saison 2026 über.

Am kommenden Wochenende steigt im IndyCar-Kalender 2026 das 13. von insgesamt 18 Saisonrennen. Es handelt sich um das Rundkurs-Rennen in Portland. Es markiert der Auftakt der heißen Schlussphase der Saison. Denn beginnend mit Portland finden die letzten sechs Rennen nun an fünf aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Am ersten September-Wochenende geht die Saison zu Ende.

Der Portland International Raceway ist im IndyCar-Kalender eine der Traditionsstrecken. Im Jahr 1984, damals unter dem Banner von CART, wurde erstmals auf der flachen Naturrennstrecke im US-Bundesstaat Oregon gefahren. Nach Ende der ChampCar-Ära gab es eine längere Pause, bevor die heutige IndyCar-Serie im Jahr 2018 nach Portland zurückkehrte. Seither wird dort wieder jährlich gefahren, wobei das Corona-Jahr 2020 nochmals eine Ausnahme darstellte.

Der Kurs in Portland ist 3,16 Kilometer lang, hat 12 Kurven und befindet sich in einer Grünanlage nördlich des Stadtzentrums. Charakteristisch für die Strecke ist neben ihrem insgesamt flüssigen Layout die enge Schikane am Ende der Start/Ziel-Gerade. In dieser Schikane waren Startkollisionen jahrelang eher die Regel als die Ausnahme. Seit direkt in Kurve 1 großzügig abgekürzt wird (Titelfoto) sind Startkollisionen seltener geworden. Auszuschließen sind sie aber keineswegs.

Mick Schumacher wieder im Nereus-Design

Mick Schumacher kommt mit seinem bislang besten IndyCar-Ergebnis im Gepäck nach Portland. Beim Ovalrennen in Nashville wurde der Rookie in Diensten von Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) starker Achter. Es war Schumachers erste Top-10-Platzierung als IndyCar-Pilot und dieses Ergebnis kam genau zum richtigen Zeitpunkt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der neuen Situation bei RLL für 2027.

Rein optisch wird der von Schumacher pilotierte Rahal-Honda mit der Startnummer 47 an diesem Wochenende in Portland wieder das Nereus-Desgin aufweisen, das in Nashville erstmals zu sehen war. Portland ist das zweite von insgesamt vier Rennen mit diesem Design. Die anderen beiden werden Washington (23. August) und Laguna Seca (6. September) sein.

Rein sportlich ist Mick Schumachers bislang bestes Ergebnis auf einer permanenten Rennstrecke der 17. Platz aus Elkhart Lake. Ob er es direkt nach seinem ersten Top-10-Ergebnis auf einem Oval nun auch auf einem Rundkurs erstmals in die Top 10 schaffen wird, bleibt abzuwarten.

Die Portland-Historie des Rahal-Teams ist durchaus positiv. In der CART-Ära holte man auf dieser Strecke einen Sieg, nämlich 2001 mit Max Papis. Und auch als Portland im Jahr 2018 nach einem Jahrzehnt Pause in den IndyCar-Kalender zurückgekehrt ist, war ein Rahal-Pilot siegreich. Es handelte sich um Takuma Sato, der inzwischen kein Vollzeitfahrer mehr ist.

Die aktuellen Vollzeitpiloten bei RLL sind abgesehen von Rookie Mick Schumacher der letztjährige Rookie des Jahres, nämlich Louis Foster, sowie Routinier Graham Rahal. Graham Rahals bestes Rennergebnis in Portland ist P4 aus dem vergangenen Jahr. 2023 war er der Polesetter.

Zeitplan IndyCar Portland 2026 (MESZ)

Für die Ortszeit müssen neun Stunden abgezogen werden.

Freitag, 7. August

23:30 - 01:00 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 8. August

19:00 - 20:30 Uhr: 2. Freies Training

Sonntag, 9. August

01:00 - 02:00 Uhr: Qualifying

19:00 - 19:30 Uhr: Warm-up

22:27 Uhr: Rennstart

Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Freitag, 7. August

23:30 - 01:00 Uhr: 1. Freies Training

Samstag, 8. August

19:00 - 20:30 Uhr: 2. Freies Training (Sky)

Sonntag, 9. August

01:00 - 02:00 Uhr: Qualifying (Sky)

22:00 - 00:30 Uhr: Rennen live (Sky)

22:00 - 00:30 Uhr: Rennen live (Motorvision+)

Montag, 10. August

18:00 - 20:00 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)

Starterliste IndyCar Portland 2026

In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.

Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda

#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zum Portland International Raceway

Typ: permanente Rundstrecke

Ort: Portland (Oregon)

Länge: 1,964 Meilen (3,160 Kilometer)

Kurven: 12

Im Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechungen)

Renntitel: BitNile.com Grand Prix of Portland

Renndistanz: 110 Runden

Rundenrekord: 57,347 Sekunden - 123,292 mph (198,377 km/h)

Rundenrekordhalter: Will Power (2018)

Meiste Poles: Emerson Fittipaldi (3)

Meiste Siege: Michael Andretti, Will Power (3)

Alle IndyCar-Sieger in Portland

2025 (IndyCar): Will Power

2024 (IndyCar): Will Power

2023 (IndyCar): Alex Palou

2022 (IndyCar): Scott McLaughlin

2021 (IndyCar): Alex Palou

2020 nicht im Kalender (Corona-Pandemie)

2019 (IndyCar): Will Power

2018 (IndyCar): Takuma Sato

2008 bis 2017 nicht im Kalender

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 (ChampCar): Cristiano da Matta

2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2003 (CART): Adrian Fernandez

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Max Papis

2000 (CART): Gil de Ferran

1999 (CART): Gil de Ferran

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Mark Blundell

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Emerson Fittipaldi

1988 (CART): Danny Sullivan

1987 (CART): Bobby Rahal

1986 (CART): Mario Andretti

1985 (CART): Mario Andretti

1984 (CART): Al Unser Jr.