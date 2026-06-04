IndyCar St. Louis 2026 mit Mick Schumacher: Zeitplan, TV, alle Infos

Die IndyCar-Serie befährt am kommenden Wochenende eine Strecke, die in dieser Form einzigartig im Kalender ist. Es handelt sich um das 1,25-Meilen-Oval im Großraum St. Louis, das seit einigen Jahren als World Wide Technology Raceway (WWTR) bekannt ist.

Das Besondere an diesem Oval ist, dass es kein regelmäßiges Oval ist. Die Kurven 1 und 2 weisen einen engeren Radius auf als die Kurven 3 und 4. Die Gegengerade verläuft somit nicht parallel zur Start/Ziel-Gerade, sondern sie entfernt sich in ihrem Verlauf immer weiter von der Start/Ziel-Gerade. Aber nicht nur die Kurvenradien sind unterschiedlich, auch das Banking, also die Kurvenüberhöhung. Die engen Turns 1/2 sind um 11 Grad überhöht, die weitläufigeren Turns 3/4 nur um 9 Grad.

Gelegen ist das unregelmäßige Oval in Madison, einem Vorort von St. Louis. Kurios: Während St. Louis im US-Bundesstaat Missouri gelegen ist, befindet sich Madison im US-Bundesstaat Illinois. Die Grenze markiert der Mississippi. Den Fluss muss man überqueren, um von Downtown St. Louis in östlicher Richtung zur Rennstrecke zu kommen. Bevor das in St. Louis ansässige Technologieunternehmen World Wide Technology in die Strecke investierte, war das Areal als Gateway Motorsports Park bekannt.

Die Formationsrunden in St. Louis werden traditionell genau so inszeniert Foto: Brandon Badraoui / Lumen via Getty Images

IndyCar-Rennen gibt es auf dem einzigartigen Oval bereits seit der CART-Ära. Das erste von vier CART-Rennen fand im Jahr 1997 statt. Anschließend gastierte die Indy Racing League (IRL) für drei Jahre, bevor es eine Pause von mehr als einem Jahrzehnt gab. Die heutige IndyCar-Serie fährt seit 2017 jährlich im Großraum St. Louis.

Im IndyCar-Kalender 2026 ist das Rennen am Wochenende das dritte von insgesamt sechs Ovalrennen. Für Zuschauer in Europa ist die Startzeit allerdings denkbar ungünstig. Weil das Rennen erst am Sonntagabend um 20:25 Uhr Ortszeit gestartet wird, bedeutet das bei der Zeitverschiebung von sieben Stunden eine in mitteleuropäische Zeit umgerechnete Startzeit von 3:25 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag!

Verglichen mit dem Rennen am vergangenen Wochenende auf dem Stadtkurs in Detroit stellt das nun anstehende Rennen mal wieder einen krassen Kontrast dar. Auch mit dem Indy 500, das dem Detroit-Rennen unmittelbar vorausging, sind die Anforderungen nicht vergleichbar.

Was in St. Louis zählt, ist am ehesten noch vergleichbar damit, was Anfang März auf dem Ein-Meilen-Oval in Phoenix gefordert war. An diesem Wochenende fährt man übrigens auch das Aeropaket aus Phoenix. Im Vergleich zu St. Louis 2025 wird nun mit etwas mehr Abtrieb gefahren.

Apropos Phoenix: Dort hat Mick Schumacher das bislang stärkste Wochenende seiner Rookie-Saison in der IndyCar-Serie gezeigt. Im Qualifying fuhr er sensationell auf den vierten Startplatz. Im Rennen hielt er sich lange Zeit in Reichweite der Top 10, bevor ein defekter Schlagschrauber bei einem der Boxenstopps alle Chancen auf ein Top-Ergebnis zunichte machte. Auf dem Stadtkurs in Detroit gab es für Schumacher am vergangenen Wochenende indes ganz andere Schwierigkeiten.

Rahal Letterman Lanigan Racing, das als RLL bekannte Team, in dem Mick Schumacher in diesem Jahr einer von drei Stammpiloten ist, hat das Ovalrennen auf dem World Wide Technology Raceway nahe St. Louis bereits einmal gewonnen. Dieser Sieg kam 2019 durch Takuma Sato, als der Japaner selber noch einer der Vollzeitfahrer im Team war. 2020, als es ausnahmsweise einen Double-Header mit zwei Rennen gab, holte Sato einmal P2.

Abgesehen davon gab es für das Rahal-Team auf dem einzigartigen Oval in all den Jahren noch nicht viel Zählbares. Ob die Performance des gesamten Teams am diesjährigen Phoenix-Wochenende ein Fingerzeig war, dass man auch diesmal um die Top 10 mitfahren kann, bleibt abzuwarten. Was Mick Schumacher betrifft, so hat er auf dem St.-Louis-Oval im Frühjahr einen der seltenen Testtage absolviert. Gänzlich unbekannt ist ihm diese Strecke daher ausnahmsweise nicht.

Zeitplan IndyCar St. Louis 2026 (MESZ)

Für die Ortszeit müssen sieben Stunden abgezogen werden.

Samstag, 6. Juni

18:30 - 19:30 Uhr: 1. Freies Training

22:35 - 23:35 Uhr: Qualifying

Sonntag, 7. Juni

02:05 - 02:45 Uhr: Sondertraining (High Line Practice)

03:00 - 04:00 Uhr: 2. Freies Training

Montag, 8. Juni

03:25 Uhr: Rennstart

Beim "High Line Practice", dem Sondertraining vor dem Abschlusstraining, handelt es sich um eine bewusst angesetzte Session, in der die IndyCar-Piloten die Außenbahn des Ovals einfahren, um diese mit Reifenabrieb und damit Grip für das Rennen zu versehen.

Livestream und TV-Übertragung IndyCar 2026

Die TV-Rechte in Deutschland sind für die IndyCar-Saison 2026 zweigeteilt, im Free-TV ist die Serie aber nicht zu finden: Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky in Deutschland alle IndyCar-Rennen - erneut auf Sky Sport F1, dem Kanal, der vorrangig über die Formel 1 berichtet. (IndyCar 2026 im TV und Livestream: Alle Details)

Motorvision ist ein weiterer Pay-TV-Sender, der die IndyCar-Rennen seit 2025 live ausstrahlt. Die Berichterstattung wird über Motorvision+ gesendet und ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Zudem gibt es ein Bezahlangebot von IndyCar mit Livestreams aller Sessions auf der offiziellen Website Indycarlive.com. Diese können auch "on demand" jederzeit verfolgt werden.

Samstag, 6. Juni

18:30 - 19:30 Uhr: 1. Freies Training (Sky)

22:30 - 23:30 Uhr: Qualifying (Sky)

Montag, 8. Juni

02:00 - 03:00 Uhr: Wiederholung Qualifying (Sky)

03:00 - 05:30 Uhr: Rennen live (Sky)

03:00 - 05:30 Uhr: Rennen live (Motorvision+)

22:00 - 00:00 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)

Dienstag, 9. Juni

06:00 - 08:00 Uhr: Wiederholung Rennen (Sky)

Starterliste IndyCar St. Louis 2026

In der IndyCar-Serie 2026 sind 25 Fahrer von zehn verschiedenen Teams gemeldet. Alle 25 Fahrzeuge besitzen einen sogenannten Charter, der sie zum Start an allen Rennen berechtigt, gleichzeitig aber auch verpflichtet. Gaststarter in Form von zusätzlichen Meldungen sind bis Ende der Saison 2026 noch bei allen Rennen erlaubt, ab 2027 dann nur noch beim Indy 500.

Die Autos aller Rookies sind in der IndyCar-Serie mit einer gelben Markierung am Heck versehen, damit Nachfolgende Bescheid wissen, dass sie es mit einem unerfahrenen Piloten zu tun haben. (Übersicht: Mick Schumacher und seine 24 Gegner im Detail)

#2 - Josef Newgarden - Team Penske - Chevrolet

#3 - Scott McLaughlin - Team Penske - Chevrolet

#4 - Caio Collet - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet (Rookie)

#5 - Patricio "Pato" O'Ward - Arrow McLaren - Chevrolet

#6 - Nolan Siegel - Arrow McLaren - Chevrolet

#7 - Christian Lundgaard - Arrow McLaren - Chevrolet

#8 - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing - Honda

#9 - Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - Honda

#10 - Alex Palou - Chip Ganassi Racing - Honda

#12 - David Malukas - Team Penske - Chevrolet

#14 - Santino Ferrucci - A.J. Foyt Enterprises - Chevrolet

#15 - Graham Rahal - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#18 - Romain Grosjean - Dale Coyne Racing - Honda

#19 - Dennis Hauger - Dale Coyne Racing - Honda (Rookie)

#20 - Alexander Rossi - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#21 - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing - Chevrolet

#26 - Will Power - Andretti Global - Honda

#27 - Kyle Kirkwood - Andretti Global - Honda

#28 - Marcus Ericsson - Andretti Global - Honda

#45 - Louis Foster - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda

#47 - Mick Schumacher - Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda (Rookie)

#60 - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - Honda

#66 - Marcus Armstrong - Meyer Shank Racing - Honda

#76 - Rinus "VeeKay" van Kalmthout - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

#77 - Sting Ray Robb - Juncos Hollinger Racing - Chevrolet

Daten zum World Wide Technology Raceway

Typ: Short Oval

Länge: 1,25 Meilen (2,011 Kilometer)

Kurvenüberhöhung: 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)

Renntitel: Bommarito Automotive Group 500

Im Kalender seit: 1997 (mit Unterbrechung)

Rundenrekord: 23,721 Sekunden - 189,709 mph (305,242 km/h)

Rundenrekordhalter: Will Power (2017)

Pole-Rekord (zwei Runden am Stück): 47,457 Sekunden - 189,642 mph (305,134 km/h)

Pole-Rekordhalter: Will Power (2017)

Meiste Poles: Will Power (5)

Meiste Siege: Josef Newgarden (5)

Alle IndyCar-Sieger in St. Louis

2025 (IndyCar): Kyle Kirkwood

2024 (IndyCar): Josef Newgarden

2023 (IndyCar): Scott Dixon

2022 (IndyCar): Josef Newgarden

2021 (IndyCar): Josef Newgarden

2020 (IndyCar): Scott Dixon / Josef Newgarden

2019 (IndyCar): Takuma Sato

2018 (IndyCar): Will Power

2017 (IndyCar): Josef Newgarden

2004 bis 2016 nicht im Kalender

2003 (IRL): Helio Castroneves

2002 (IRL): Gil de Ferran

2001 (IRL): Al Unser Jr.

2000 (CART): Juan Pablo Montoya

1999 (CART): Michael Andretti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Paul Tracy