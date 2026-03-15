IndyCar-Stars einig: Arlington setzt als Strecke und Event "neuen Maßstab"

Der Austragungsort des ersten Grand Prix von Arlington - gelegen im Großraum Fort Worth/Dallas im US-Bundesstaat Texas - legt laut Meinung zahlreicher Top-Fahrer die Messlatte höher, wenn es darum geht, wie Events und Strecken in der IndyCar-Serie aussehen sollten.

Nach fast zweieinhalb Jahren Vorbereitungszeit seit der Bekanntgabe im Oktober 2024 hat der Austragungsort für das IndyCar-Rennen an diesem Wochenende alles andere als enttäuscht. Tatsächlich hat er viele beeindruckt. Der 4,39 Kilometer lange Stadtkurs mit 14 Kurven, der sich um das Football-Stadion der Dallas Cowboys und das Baseball-Stadion der Texas Rangers schlängelt, bietet eine erstklassige Kulisse.

Die IndyCar-Stars schwärmen bereits vom anspruchsvollen Streckenlayout, das einen im ersten Sektor einen Hufeisenkomplex (Kurve 6) aufweist, gefolgt von einer mehr als 1,5 Kilometer langen Gegengerade in Sektor 2, und abschließend noch weiteren Überholmöglichkeiten in Sektor 3.

Streckenlayou für den Grand Prix von Arlington bei Dallas in Texas Foto: Penske Entertainment

Doch es geht noch weit darüber hinaus: Es gibt dreistöckige Suiten mit Blick auf die zweigeteilte Boxengasse, deren Zugang sich sich über die Kurven 1 und 2 der Strecke erstreckt. Es gibt Fanzonen, Konzerte und andere Aktivitäten, um die Fans in Stimmung zu bringen.

Genau das war der lang ersehnte Plan, die IndyCar-Serie zum ersten Mal seit 2023 wieder nach Texas zu bringen. In jenem Jahr fuhr man letztmalig auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth, einem stark überhöhten 1,5-Meilen-Oval.

Scott Dixon: Arlington kann Long Beach Konkurrenz machen

Der sechsmalige IndyCar-Champion Scott Dixon hat viele "schöne Erinnerungen" an Texas, hat er doch auf dem Oval in Fort Worth fünf Siege errungen. Er ist aber der Meinung, dass die Gestaltung des Stadtkurses in Arlington das ist, wofür IndyCar stehen sollte.

"Wie sie das umgesetzt haben und was IndyCar in Bezug auf Stadtrennen leistet, wie sie das hier auf die Beine gestellt haben, das ist einfach episch", schwärmt Dixon und fügt hinzu: "Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Ich freue mich immer, in Texas zu sein. Ich freue mich immer, in Arlington und Dallas zu sein."

Scott Dixon ist von Arlington begeistert - auch vom Drumherum Foto: Penske Entertainment

Und Dixon führt diesen Gedanken noch weiter aus. Als er gefragt wird, ob er glaubt, dass der Grand Prix von Arlington potenziell mit dem Grand Prix von Long Beach konkurrieren könnte, wenn es darum geht, welches das zweitgrößte IndyCar-Rennen nach dem Indy 500 ist, antwortet er: "Das ist der neue Maßstab. Daran muss sich IndyCar halten."

Alex Palou und Scott McLaughlin loben fahrerische Herausforderung

Dixons Ganassi-Teamkollege, der viermalige und amtierende IndyCar-Champion Alex Palou, urteilt über den neuesten Stadtkurs im Rennkalender: "Ich muss sagen, die Strecke macht viel mehr Spaß als ich das vorher erwartet hatte. Ich liebe sie."

"Es gibt hier so viele unterschiedliche Kurven, in denen du richtig reinhalten und in denen du dich wie ein Superheld fühlen kannst. Gleichzeitig gibt es jede Menge Kurven, in denen das Gripniveau recht niedrig ist. Dort musst du behutsam sein", so Palou.

Scott McLaughlin lobt wie Alex Palou das abwechslungsreiche Streckenlayout Foto: Penske Entertainment

Scott McLaughlin, der im Auftakttraining am Freitag die Bestzeit markierte, sagt über Arlington: "Wenn ihr mich fragt, ist das ohne Frage der beste Stadtkurs, auf dem ich in meiner bisherigen Karriere gefahren bin."

Das will etwas heißen, schließlich kennt McLaughlin nicht nur die IndyCar-Stadtkurse seit seiner Rookie-Saison 2021. Als dreimaliger Champion der Supercars-Serie in Australien kennt er auch Stadtstrecken wie Adelaide, Surfers Paradise oder Townsville.

Was Arlington laut McLaughlin auszeichnet, das ist "die Kombination aus einerseits der langen Gegengerade mit ihren zahlreichen Bodenwellen, andererseits den vielen Kurven, die ebenso technisch wie herausfordernd sind. Es war eine Freude, die Strecke mit all ihren Eigenheiten zu erlernen".

Marcus Ericsson schon vor der ersten Runde von Arlington begeistert

Marcus Ericsson, der die Erstausgabe des Grand Prix von Arlington als Polesetter in Angriff nehmen wird, lobte das Event schon, bevor er auf dem brandneuen Stadtkurs überhaupt nur eine Runde gefahren ist.

"Ich war schon bei der Streckenbesichtigung [am Donnerstag] sehr beeindruckt", so Ericsson. "Man hat die Liebe zum Detail gesehen. Das ist extrem beeindruckend. Ich würde es toll finden, wenn das hier ein neuer Standard für IndyCar werden würde, für neue Rennen und auch für bestehende Rennen."

Marcus Ericsson ist der erste Polesetter in der Geschichte des Arlington-Grand-Prix Foto: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Laut Ericsson hebt Arlington "den Standard des IndyCar-Rennsports für Sponsoren, für VIPs und für Fans, die zu einem Rennen wie diesem kommen, auf ein neues Level. Hoffentlich haben sie in diesem Umfeld eine richtig gute Zeit. Denn das ist es, was wir brauchen, um diesen Sport voranzubringen".

Kyle Kirkwood: "Das ist eine gute Phase" für IndyCar

Ericssons Andretti-Teamkollege Kyle Kirkwood knüpft nahtlos an und erklärt: "Genau so sollte IndyCar aussehen. Allein die Gastfreundschaft, die Begeisterung rund um diese Strecke. Alles ist wunderbar. Die Mauern sehen mit ihrer Werbung einfach überall perfekt aus. Genau so sollte ein Großereignis für uns sein. Es ist wirklich aufregend, hier zu sein. Das ist eine gute Phase für unseren Sport."

Kyle Kirkwood wünscht sich, dass Arlington neue Türen für IndyCar öffnet Foto: Penske Entertainment

Und Kirkwood schließt sich den Gedanken von Scott Dixon an, dass der Grand Prix von Arlington dem Grand Prix von Long Beach früher oder später Konkurrenz machen könnte: "Auf jeden Fall. Ich weiß allerdings nicht, ob das schon im ersten Jahr klappt, denn in Long Beach gehen wir ins 51. Jahr. Aber ja, es ist definitiv möglich."

"Die Bauweise, die Gestaltung, die Lage, ich finde das alles einfach unglaublich. Mit allem, was hier umgesetzt wurde, ist es vielleicht sogar besser als Long Beach, aber Long Beach hat eben eine so lange Geschichte. Es wird schwierig, das zu übertrumpfen. Aber wenn das hier in den kommenden Jahren weiterhin ein Highlight für uns bleibt, dann könnte es durchaus so kommen", so Kirkwood, seines Zeichens Long-Beach-Sieger von 2023 und 2025.