IndyCar-Team Juncos trennt sich mit sofortiger Wirkung von Agustin Canapino

Juncos Hollinger Racing (JHR) und Agustin Canapino gehen ab sofort getrennte Wege. Seit das Team zur IndyCar-Saison 2023 von einem auf zwei Autos aufgestockt hat, war Canapino als Stammfahrer an Bord. Beginnend mit dem nächsten Rennen, dem Ovalrennen im Gateway Motorsports Park in St. Louis am 17. August, wird der Argentinier nicht mehr zum Aufgebot des Teams gehören.

"Nach einer beeindruckenden Rookie-Saison und zweiten Saison in der IndyCar-Serie haben Juncos Hollinger Racing und Agustin Canapino beschlossen, sich zu trennen", heißt es in einer Mitteilung des Rennstalls von Ricardo Juncos und Brad Hollinger, die am Mittwoch herausgegeben wurde.

"Wir loben Agustin dafür, dass er in den vergangenen eineinhalb Jahren den Sprung in den Formelsport mit uns gewagt hat. Er hat nicht nur eine für ihn völlig neue Kategorie des Rennsports erlernt, sondern ist auch in die USA gezogen und hat die Sprache gelernt, um sich unserer Rennserie anzuschließen."

"Sowohl Agustin als auch das Team haben unermüdlich daran gearbeitet, während seiner Zeit bei JHR zu lernen, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Wir sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Wir danken Agustin für seine Zeit bei Juncos Hollinger Racing und werden ihn auf seinem weiteren Weg anfeuern. Gracias, Agustin!"

Starke Quali-Form, aber zuletzt drei Ausfälle in Folge

Seit dem Saisonauftakt 2023 hat es in der IndyCar-Serie insgesamt 29 Rennen gegeben. Bei 28 davon pilotierte Canapino den Juncos-Chevrolet mit der Startnummer 78. In der Saison 2023 war er Teamkollege von Callum Ilott. Seit Saisonbeginn 2024 sitzt nicht mehr Ilott, sondern Romain Grosjean im anderen Auto des Teams (Startnummer 77).

Canapinos bestes Ergebnis in seinen 28 Meisterschaftsrennen für das Juncos-Team war viermal P12, unter anderem direkt bei seinem Debüt in St. Petersburg 2023. Sein bestes Ergebnis überhaupt erzielte er mit P10 ausgerechnet beim All-Star-Race 2024 in Palm Springs, für das es keine Punkte gab.

Zuletzt schrieb Canapino beim Double-Header auf dem Iowa Speedway und auf dem Stadtkurs in Toronto drei Ausfälle hintereinander. Da hilft es wenig, dass er in den Qualifyings gute Leistungen zeigte und zuletzt zweimal hintereinander vom zehnten Startplatz in ein Rennen ging.

Das Elkhart-Lake-Wochenende im Juni 2024 ließ Canapino auf Anweisung des Juncos-Teams ganz aus. Grund war das auf Social-Media ausgetragene Nachspiel zum vorangegangenen Wochenende. Infolge einer Kollision, die McLaren-Pilot Theo Pourchaire auf dem Stadtkurs in Detroit mit Canapino hatte, gab es abfällige und teilweise bedrohliche Online-Kommentare.

Eine ganz ähnliche Situation wie im Juni 2024 hatte es gut ein Jahr vorher, nämlich im April 2023, schon einmal gegeben. Im Nachgang zum damaligen Long-Beach-Wochenende war es Canapinos damaliger Juncos-Teamkollege Callum Ilott, der sich im Internet platzierten Beschimpfungen und Bedrohungen ausgesetzt sah.

Conor Daly hat schon anstelle von Canapino getestet

Von wem das Cockpit des #78 Juncos-Chevrolet für die verbleibenden fünf Rennen im IndyCar-Kalender 2024 eingenommen wird, das wurde seitens des Teams am Mittwoch noch nicht verkündet. Allerdings gibt es einen Namen, der sich Hoffnungen machen darf: Conor Daly.

Vor wenigen Tagen war Daly bei Testfahrten in St. Louis anstelle von Canapino im Einsatz. Der IndyCar-Routinier aus Indianapolis könnte mindestens das St.-Louis-Rennen (17. August) fahren, möglicherweise auch die weiteren drei Ovalrennen im Kalender.

Eben diese drei weiteren Ovalrennen wären der Double-Header auf der Milwaukee Mile und das Saisonfinale auf dem Nashville Superspeedway. Bestätigt ist das bislang aber noch nicht. Beim einzig verbleibenden Rundkurs-Rennen im Kalender (Portland am 25. August) könnte - wenn nicht Daly - ein anderer Fahrer zum Einsatz kommen.

Was Agustin Canapino betrifft, so war er vor seinem Wechsel in die IndyCar-Serie jahrelang erfolgreich in der Argentinischen Tourenwagen-Meisterschaft am Start. Dort errang er in der Topklasse TC2000 zweimal den Titel (2016 und 2021). Insgesamt hat es Canapino in den unterschiedlichen Kategorien des Argentinischen Tourenwagen-Verbands auf sage und schreibe 15 Titel gebracht.

Wie nun, nach seinem Ausscheiden aus dem Juncos-Team, die motorsportliche Zukunft für Canapino aussieht, das ist offen.