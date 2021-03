IndyCar-Test Laguna Seca: O'Ward mit Bestzeit - Grosjean auf P3

Nur sechs Tage nach dem IndyCar-Test mit zwölf Fahrern im Barber Motorsports Park fand am Montag auf dem Laguna Seca Raceway erneut ein Testtag in Vorbereitung auf die Saison 2021 der US-Formelrennserie statt.

Diesmal waren acht Fahrer unterwegs, wobei IndyCar-Rookie Romain Grosjean, dessen Coyne-Teamkollege Ed Jones und Carpenter-Pilot Rinus VeeKay die einzigen waren, innerhalb von sechs Tagen zum zweiten Mal im Einsatz waren.

Zu den Teams Coyne und Carpenter gesellte sich beim Laguna-Seca-Test zum einen noch Meyer Shank Racing mit Stammpilot Jack Harvey und dem neuen Teilzeitpiloten Helio Castroneves. Außerdem war McLaren SP mit den beiden Stammpiloten Patricio O'Ward und Felix Rosenqvist sowie mit Juan Pablo Montoya, der beim Indy 500 das dritte Auto des Teams (Startnummer 66) fahren wird, vor Ort.

Rookie Romain Grosjean (Coyne-Honda) mit Steigerung gegenüber erstem Test Foto: IndyCar Series

Die Bestzeit ging an O'Ward, der mit 1:11.293 Minuten gut zwei Zehntelsekunden schneller war als Jones. Direkt dahinter reihte sich Grosjean als Drittschnellster ein. Dem Ex-Formel-1-Piloten aus Frankreich fehlten bei seinem zweiten IndyCar-Test gerade mal 0,278 Sekunden auf die Bestzeit und lediglich 0,042 Sekunden auf die Zeit seines Teamkollegen.

Zwar waren die Topteams Penske, Ganassi und Andretti beim Laguna-Seca-Test allesamt nicht vor Ort. Dennoch ist Grosjeans Leistung als deutlicher Fortschritt gegenüber seinem Testdebüt vor sechs Tagen im Barber Motorsports Park zu werten.

Hingegen schlossen die beiden aus der IMSA SportsCar Championship auf Teilzeitbasis in die IndyCar-Serie zurückgekehrten Montoya und Castroneves mit knapp einer beziehungsweise 1,5 Sekunden Rückstand am hinteren Ende der Zeitenliste ab (P7 und P8) ab.

Montoya nutzte die Gelegenheit für seine ersten Runden in Diensten von McLaren SP, wenngleich der Laguna Seca Raceway eine komplett andere Rennstrecke ist als das Oval des Indianapolis Motor Speedway, wo er Ende Mai sein einziges IndyCar-Rennen in diesem Jahr fährt. Castroneves saß zum ersten Mal im Shank-Honda mit der Startnummer 06, den er in der bevorstehenden IndyCar-Saison bei sechs Rennen pilotiert, darunter das Indy 500.

Ergebnis IndyCar-Test in Laguna Seca

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Patricio O'Ward McLaren SP Chevrolet 1.11,293 Min. 83 2 Ed Jones Coyne Honda +0,236 Sek. 104 3 Romain Grosjean Coyne Honda +0,278 109 4 Felix Rosenqvist McLaren SP Chevrolet +0,307 92 5 Jack Harvey Shank Honda +0,395 81 6 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet +0,504 104 7 Juan Pablo Montoya McLaren SP Chevrolet +0,926 75 8 Helio Castroneves Shank Honda +1,519 91

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.