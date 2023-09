IndyCar-Test Laguna Seca: Will Power fährt Streckenrekord auf neuem Asphalt

Der im Sommer dieses Jahres komplett neu asphaltierte Laguna Seca Raceway in Monterey (Kalifornien) ist am Wochenende Austragungsort für das IndyCar-Saisonfinale 2023. Schon am Donnerstag aber gab es umfangreichen Fahrbetrieb. Denn aufgrund der Neuasphaltierung war für das gesamte 27-köpfige IndyCar-Feld ein offizieller Testtag angesetzt. Ergebnis: Der 23 Jahre alte Streckenrekord ist Geschichte.

FOTOS: IndyCar-Test auf dem Laguna Seca Raceway

Das Streckenlayout inklusive der berühmten Corkscrew-Passage wurde bei der Neuasphaltierung nicht angetastet. Am Donnerstag umrundete Vorjahreschampion Will Power (Penske-Chevrolet) den Kurs mit seiner Länge von 3,6 Kilometern in einer Zeit von 1:07.276 Minuten.

Bisheriger Streckenrekordhalter beendet Testtag als Schlusslicht

Damit hat Power den bisherigen Laguna-Seca-Streckenrekord nach sage und schreibe 23 Jahren verbessert. Aufgestellt wurde der alte Rekord in der CART-Saison 2000 vom damaligen Penske-Piloten Helio Castroneves mit 1:07.722 Minuten.

Castroneves war am Donnerstag ebenfalls von der Partie, schloss für Meyer Shank Racing aber auf P27 und damit auf dem letzten Platz der Zeitenliste ab. Dabei fehlten ihm gerade mal 1,6 Sekunden auf Power.

Der auf vier Stunden angesetzte Testtag am Donnerstag diente als Vorbereitung auf das Finalwochenende der IndyCar-Saison 2023. Dieses beginnt offiziell am Freitag mit dem ersten Freien Training und endet am Sonntag mit dem 95-Runden-Rennen. (Infos IndyCar-Finale 2023 Laguna Seca: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie)

Jüri Vips überrascht mit P4 nach langer Bestzeit

Zum Vergleich: Auf dem in die Jahre gekommenen Laguna-Seca-Asphalt wurde die Pole-Zeit im vergangenen Jahr von eben Will Power in 1:11.612 Minuten gefahren. Dazu sei gesagt, dass der nun von ihm selber gefahrene Rekord von 1:07.276 Minuten direkt am Wochenende schon wieder fallen könnte. Am Donnerstag nämlich wurde ausschließlich mit der harten Reifenmischung gefahren.

Jüri Vips hielt lange die Bestzeit und schloss auf P4 ab Foto: Motorsport Images

Hinter dem Tagesschnellsten Will Power lautete die Reihenfolge nach vier Stunden Testbetrieb: Christian Lundgaard (Rahal-Honda) auf P2, gefolgt von Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) auf P3, Jüri Vips, der im dritten Rahal-Honda erst am vergangenen Wochenende in Portland sein IndyCar-Debüt gab, sowie Marcus Ericsson (Ganassi-Honda).

Genau genommen waren es am Donnerstag für zwei IndyCar-Piloten nicht die ersten Runden auf dem neuen Laguna-Seca-Belag. Denn Anfang Juli, kurz nach Abschluss der Neuasphaltierung, wurden Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet; 8.) sowie der mittlerweile als Champion feststehende Alex Palou (Ganassi-Honda; 12.) von Reifenlieferant Firestone ausgewählt, die Reifenmischungen für das Rennwochenende auszuwählen. Bei der Gelegenheit wurden damals aber keine offiziellen Rundenzeiten genommen.

Ergebnis IndyCar-Test Laguna Seca:

01. Will Power (Penske-Chevrolet) - 1:07.276 Minuten (70 Runden)

02. Christian Lundgaard (Rahal-Honda) +0,032 Sekunden (49)

03. Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) +0,235 (80)

04. Jüri Vips (Rahal-Honda) +0,360 (59)

05. Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) +0,370 (62)

06. Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) +0,385 (62)

07. Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) +0,386 (45)

08. Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) +0,410 (59)

09. Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) +0,420 (44)

10. Scott Dixon (Ganassi-Honda) +0,469 (48)

11. Graham Rahal (Rahal-Honda) +0,547 (62)

12. Alex Palou (Ganassi-Honda) +0,567 (40)

13. Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) +0,586 (59)

14. Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) +0,657 (45)

15. Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) +0,658 (58)

16. Romain Grosjean (Andretti-Honda) +0,675 (51)

17. David Malukas (Coyne-Honda) +0,699 (53)

18. Colton Herta (Andretti-Honda) +0,728 (38)

19. Marcus Armstrong (Ganassi-Honda) +0,839 (53)

20. Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) +0,966 (58)

21. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) +1,001 (26)

22. Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) +1,026 (45)

23. Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) +1,137 (40)

24. Tom Blomqvist (Shank-Honda) +1,479 (55)

25. Ryan Hunter-Reay (Carpenter-Chevrolet) +1,487 (44)

26. Sting Ray Robb (Coyne-Honda) +1,562 (46)

27. Helio Castroneves (Shank-Honda) +1,607 (27)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.