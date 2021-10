IndyCar-Test: Nico Hülkenberg fährt im Oktober für McLaren in Barber

Ist das der Startschuss für Nico Hülkenberg in der IndyCar-Serie? Der ehemalige Formel-1-Fahrer wird am 25. Oktober mit McLaren einen Test auf dem Barber Motorsports Park im US-Bundesstaat Alabama absolvieren. Der 34-Jährige steht aktuell bei Aston Martin als Test- und Reservefahrer unter Vertrag und hat in der Saison 2022 keine Chance auf ein Formel-1-Cockpit.

Die McLaren-SP-Strippenzieher waren für einen Kommentar nicht erreichbar, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass Hülkenbergs Test ein Hinweis darauf ist, dass der Rennstall in der IndyCar-Saison 2022 ein drittes Auto - neben Patricio O'Ward und Felix Rosenqvist - für den Deutschen bringen wird. Hülkenberg scheint eher seine Optionen für das Jahr 2022 auszutesten.

Im September hat McLaren-Geschäftsführer Zak Brown gesagt: "Wir werden eines Tages ein drittes Auto einsetzen, wann auch immer das der Fall sein wird. Es wird nicht am Anfang des kommenden Jahres sein, aber wir werden in Zukunft ein dritten Vollzeitauto an den Start bringen."

Hülkenberg auf der Suche nach Alternativen?

"Wir werden es nicht einsetzen und dann wieder zurückziehen. Wenn wir das machen, sind wir drin. Wir werden sicher ein dritten Auto im Jahr 2023 bringen, aber vielleicht auch schon irgendwann in der Saison 2022."

dass der Deutsche Interesse an der US-amerikanischen Rennserie habe und sich deshalb für einen Test interessiere.

Auch Carpenter wird beim Test mehrere Autos einsetzen. Neben Hülkenberg wurde auch Formel-3-Rennsieger Logan Sargeant bei AJ Foyt in Barber bestätigt. Weitere Teams auf der Teilnehmerliste sind Dale Coyne und Andretti.

Die Formel-1-Karriere des Deutschen

Hülkenberg hat in seiner Karriere 179 Rennen in der Formel 1 bestritten. Sein bestes Gesamtergebnis war ein siebter Platz mit Renault im Jahr 2018. Ein Podiumsergebnis blieb dem 37-Jährigen aus Emmerich am Rhein in seiner Formel-1-Karriere verwehrt.

Nico Hülkenberg hat es in der Formel 1 nie auf das Podium geschafft Foto: Renault F1 Team

