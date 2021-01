IndyCar-Test Sebring: Rossi führt Testauftakt 2021 an - Johnson fleißig

In Form zweier Testtage auf der Kurzanbindung des Sebring International Raceway (Club-Layout) fand am Montag und Dienstag der erste IndyCar-Fahrbetrieb des Jahres 2021 statt.

Bildergalerie: IndyCar-Test in Sebring

Die erste Testbestzeit des neuen Jahres wurde dabei für Alexander Rossi (Andretti-Honda) notiert. Mit einer am Dienstag verbuchten inoffiziellen Rundenzeit (keine offizielle Zeitnahme vor Ort) von 52,272 Sekunden gab Rossi das Tempo vor.

Am Montag drehten zunächst sieben Piloten ihre Runden. Abgesehen von Titelverteidiger Scott Dixon, der Tagesbestzeit fuhr, waren es dessen drei Ganassi-Teamkollegen Marcus Ericsson, Alex Palou und Jimmie Johnson. Während Ericsson vor seiner zweiten Saison im Team steht, sind der letztjährige Rookie Palou und der diesjährige Rookie Johnson im Winter neu ins Ganassi-Lager gekommen.

IndyCar-Rookie Jimmie Johnson brachte es am Montag auf 160 Runden Foto: IndyCar Series

Johnson, der in seiner ersten IndyCar-Saison die Ovalrennen auslassen wird, gewöhnte sich beim Sebring-Test weiter an das Fahren mit einem Formelauto. Am Montag drehte der siebenmalige NASCAR-Champion mit 160 Runden die meisten Umläufe aller sieben anwesenden Fahrer. Neben den vier Ganassi-Piloten waren Sebastien Bourdais und Dalton Kellett für A.J. Foyt Racing sowie Max Chilton für Carlin im Einsatz.

Am Dienstag fuhren neun Piloten, wobei Kellett und Chilton die einzigen waren, die abermals im Cockpit saßen. Denn Bourdais rückte ebenso ab wie die komplette Ganassi-Truppe. Im Gegenzug nahmen die Andretti-Piloten Rossi, Colton Herta, Ryan Hunter-Reay und Marco Andretti, die Rahal-Piloten Graham Rahal und Takuma Sato sowie Jack Harvey für Meyer Shank Racing das 2,74 Kilometer kurze Club-Layout des Sebring-Kurses unter die Räder.

Scott Dixon: Schnellster am Montag, unterm Strich aber knapp hinter Rossi Foto: IndyCar Series

Dienstags war Rossi 0,048 Sekunden schneller als Dixon am Tag zuvor, womit die Testbestzeit knapp an den Andretti-Piloten ging. Für Dixon reichte es in der Kombination der Rundenzeiten beider Tage zu P2 vor Herta, der für die neue Saison den Andretti-Honda mit der Startnummer 26 übernimmt. Das Ganassi-Duo Ericsson und Palou rundete die Top 5 des Tests ab.

Marco Andretti, der sich in der kombinierten Zeitenliste der beiden Tage auf P13 einreihte und damit einzig Rookie Johnson hinter sich lassen konnte, tritt in dieser Saison deutlich kürzer. Ob der Herta/Andretti-Honda mit der Startnummer 98 abgesehen vom Indy 500 trotzdem bei weiteren Rennen eingesetzt wird und wenn ja, wer das Auto dann fahren wird, steht noch nicht fest.

Die meisten Runden am Dienstag drehte Rahal, der es wie Johnson tags zuvor auf 160 Umläufe brachte. Die meisten Runden insgesamt aber gingen auf das Konto von Kellett, da der Kanadier genau wie Chilton an beiden Tagen im Einsatz war.

Das Team Penske blieb dem ersten IndyCar-Test des Jahres ebenso gänzlich fern wie McLaren SP, Dale Coyne Racing und Ed Carpenter Racing. Bis zum geplanten Saisonauftakt sind es nach dem jüngsten Update für den IndyCar-Kalender 2021 noch knapp drei statt zwei Monate hin.

Ergebnis IndyCar-Test in Sebring

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Alexander Rossi Andretti Honda 52,272 Sek. 105 2 Scott Dixon Ganassi Honda +0,048 109 3 Colton Herta Andretti Honda +0,106 108 4 Marcus Ericsson Ganassi Honda +0,145 127 5 Alex Palou Ganassi Honda +0,183 121 6 Jack Harvey Shank Honda +0,268 112 7 Sebastien Bourdais Foyt Chevrolet +0,317 116 8 Ryan Hunter-Reay Andretti Honda +0,403 116 9 Graham Rahal Rahal Honda +0,453 160 10 Max Chilton Carlin Chevrolet +0,466 237 11 Dalton Kellett Foyt Chevrolet +0,592 271 12 Takuma Sato Rahal Honda +0,651 127 13 Marco Andretti Herta/Andretti Honda +0,861 86 14 Jimmie Johnson Ganassi Honda +1,419 160

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.