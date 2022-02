IndyCar-Test Sebring: Shank-Neuzugang Pagenaud am zweiten Tag vorn

Audio-Player laden

Der zweite und letzte Tag des IndyCar-Wintertests in Sebring (Florida) ist mit Bestzeit für Simon Pagenaud (Shank-Honda) zu Ende gegangen. Der Franzose hat nach Saisonende 2021 den Wechsel vom Team Penske zu Meyer Shank Racing angetreten. Abgesehen von einem kurzen Privattest im Januar (ebenfalls in Sebring) war der Dienstag nun Pagenauds erster Einsatz für seinen neuen Arbeitgeber.

Mit einer Tagesbestzeit von 52,113 Sekunden auf der Kurzanbindung des Sebring International Raceway war Pagenaud zwar langsamer als es Andretti-Pilot Colton Herta bei seiner Tagesbestzeit am Montag war. Dies lag aber nicht zuletzt an den äußeren Bedingungen. Denn am zweiten Testtag blies deutlich stärkerer Wind als noch tags zuvor.

Letzten Endes schloss das Team von Michael Shank den Tag sogar mit beiden Piloten auf den ersten zwei Plätzen der Zeitenliste ab. Denn direkt hinter Pagenaud reihte sich Teamkollege Helio Castroneves ein. Der Rückstand des viermaligen Indy-500-Siegers auf den Neuzugang im Team belief sich auf 0,081 Sekunden.

Als Drittschnellster führte Marcus Ericsson das Quartett von Chip Ganassi Racing an. Nachdem am Montag kurzerhand Kevin Magnussen einen Tag lang den #10 Ganassi-Honda von Titelverteidiger Alex Palou hatte testen dürfen, waren dienstags die vier Stammfahrer im Einsatz. Palou belegte den sechsten Platz, Scott Dixon den achten, Jimmie Johnson mit einem Rückstand von weniger als 0,9 Sekunden auf die Spitze den zwölften.

Zwischen die Ganassi-Piloten Ericsson und Palou schoben sich Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) auf P4 und Indy-Lights-Champion Kyle Kirkwood (Foyt-Chevrolet) auf P5. Letztgenannter fuhr an beiden Tagen. Gleiches gilt für Callum Ilott, der mit dem Juncos-Chevrolet am Dienstag die Top 10 knackte und P9 direkt hinter Dixon belegte.

Ebenfalls an beiden Tagen im Einsatz war David Malukas (Coyne-Honda). Mit P10 ließ er am Dienstag seinen Teamkollegen Takuma Sato (11.) knapp hinter sich. Für Sato war es der Einstand im Team von Dale Coyne. Die letzten beiden Plätze in der Zeitenliste des zweiten Testtages belegten Dalton Kellett und Tatiana Calderon (beide Foyt-Chevrolet). Auch Calderon gehört zur Gruppe derjenigen Fahrer, die sowohl montags als auch dienstags testeten.

Damit ist der einzige IndyCar-Wintertest mit allen Teams abgeschlossen. Die nächste Session für alle wird das erste Freie Training zum Saisonauftakt in St. Petersburg (Florida) sein, nämlich am Freitag, den 25. Februar (IndyCar-Kalender 2022).

Ergebnis IndyCar-Test in Sebring (Dienstag)

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Simon Pagenaud Shank Honda 52,113 Sek. 2 Helio Castroneves Shank Honda +0,081 3 Marcus Ericsson Ganassi Honda +0,097 4 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet +0,156 5 Kyle Kirkwood Foyt Chevrolet +0,225 6 Alex Palou Ganassi Honda +0,264 7 Conor Daly Carpenter Chevrolet +0,301 8 Scott Dixon Ganassi Honda +0,309 9 Callum Ilott Juncos Chevrolet +0,416 10 David Malukas Coyne Honda +0,610 11 Takuma Sato Coyne Honda +0,689 12 Jimmie Johnson Ganassi Honda +0,834 13 Dalton Kellett Foyt Chevrolet +0,912 14 Tatiana Calderon Foyt Chevrolet +0,934

Mit Bildmaterial von Meyer Shank Racing.