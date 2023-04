IndyCar Texas 2023: Newgarden bezwingt O'Ward bei Grosjean-Crash

Audio-Player laden

Zum dritten Mal krönte sich Josef Newgarden zum Sieger des IndyCar-Rennens auf dem Texas Motor Speedway: Der Penske-Pilot feierte seinen zweiten Sieg in Fort Worth in Folge (sein erster war 2019) bei einer doppelten Duplizität der Ereignisse.

Zum einen bezwang Newgarden zum zweiten Mal nach 2022 (damals Scott McLaughlin) in Texas ein eigentlich überlegenes Auto in der Schlussphase. Auf der anderen Seite verlor Patricio "Pato" O'Ward (McLaren-Chevrolet; 2.) wie schon beim Saisonauftakt in St. Petersburg nach einer dominanten Fahrt kurz vor Schluss den Sieg. Der Mexikaner verlässt Fort Worth aber als Tabellenführer der noch jungen IndyCar-Saison.

Wie so oft auf Ovalen liefen drei Viertel des Rennens fast ohne Unterbrechung. O'Ward überrundete zeitweise alle bis auf Newgarden, der als einziger das Tempo des McLaren-Piloten mitgehen konnte. Doch in den letzten 65 der 250 Runden gab es vier Gelbphasen, die letzte beendete das Rennen zwei Runden vor Schluss.

Sechskampf um den Sieg

Die Cautions brachten weitere Fahrzeuge in die Führungsrunde. O'Ward und Newgarden bekamen zusätzliche Konkurrenz durch Alex Palou (Ganassi-Honda; 3.), David Malukas (Coyne-Honda; 4.), Scott Dixon (Ganassi-Honda; 5.) und Romain Grosjean (Andretti-Honda; 14.), die alle zwischenzeitlich eine Runde Rückstand hatten.

Für zusätzliche Spannung sorgte die Tatsache, dass sich O'Ward und Newgarden bei der drittletzten Caution 41 Runden vor Schluss frische Reifen abholten, während die anderen vier Fahrzeuge draußen blieben. Zwar übernahmen Newgarden und O'Ward schnell wieder die Führung, doch zumindest Palou mischte im Kampf um den Sieg kräftig mit und sammelte einige weitere Führungsrunden.

Am Ende lief es auf das Duell O'Ward gegen Newgarden hinaus. Newgarden hatte schnell eine Taktik gefunden, O'Ward auf der Außenbahn ("High Line") festzunageln. Dort fand der McLaren-Pilot nicht den nötigen Grip, um Newgarden zu überholen. Auch ohne die vorzeitige Caution hätte es für den zweifachen Champion wohl zum Sieg gereicht.

"Es gab Abschnitte, in denen wir gut waren, dann gab es Abschnitte, in denen es nicht so gut lief, aber am Ende waren wir da, als es drauf ankam", so Newgarden in der Victory Lane. Er bedankt sich auch bei O'Ward: "Er hat mir [im Zweikampf] so viel Respekt entgegengebracht, wie man nur kann". O'Ward dazu: "So soll es sein und nicht anders".

Für die vorzeitige Entscheidung sorgte ein Unfall von Grosjean, der ausgangs Kurve 2 Malukas leicht touchierte und in die Mauer einschlug. Damit war das Rennen sofort beendet. Neben den bereits erwähnten Top 5 erreichten noch Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet; 6.) und Colton Herta (Andretti-Herta-Honda; 7.) die Führungsrunde.

Rückschläge für Rosenqvist, Power und Rossi

Auftaktsieger Marcus Ericsson (Ganassi-Honda; 8.) gewann nach einer überwiegend blassen Vorstellung das Rennen der Überrundeten, Callum Ilott (Juncos-Hollinger-Chevrolet; 9.) und Helio Castroneves (Meyer-Shank-Honda; 10.) komplettierten die Top 10.

Zu den Verlierern des Tages zählen Takuma Sato (Ganassi-Honda; DNF) und Polesetter Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet; DNF), die beide durch eigene Fehler in die Mauer krachten, aber auch Will Power (Penske-Chevrolet; 16.), der im gesamten Rennen nie richtig auf Touren kam, und Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet; 22.), der durch eine Kollision in der Boxengasse mit Kyle Kirkwood (Andretti-Honda; DNF) mehrere Runden verlor.

Bemerkenswert ist auch, dass Devlin DeFrancesco (Andretti-Steinbrenner-Honda; DNF) und Graham Rahal (RLL-Honda; DNF) zum zweiten Mal in Folge in Texas miteinander kollidierten. DeFrancesco hatte zuvor die Mauer touchiert und konnte nicht mehr lenken, Rahal nicht mehr ausweichen.

Nach einer vierwöchigen Pause zwischen dem Saisonauftakt in St. Petersburg und Texas geht die IndyCar-Saison 2023 nun richtig los. Am 16. April steht der Grand Prix von Long Beach auf dem Programm.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.