IndyCar-Vorsaisontest 2023 Palm Springs: Colton Herta führt Tag 1 knapp an

Audio-Player laden

Endlich wieder IndyCar-Fahrbetrieb! Knapp fünf Monate nach dem Finalrennen der Saison 2022 findet in dieser Woche der einzige offizielle Wintertest in Vorbereitung auf die Saison 2023 statt. Gefahren wird an zwei Tagen (Donnerstag und Freitag) und zwar auf einer für die IndyCars bis dato komplett unbekannten Strecke: The Thermal Club unweit von Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien.

Auf dem Gelände, das überwiegend für Club-Events genutzt wird, hat man für den IndyCar-Vorsaisontest die Kombination aus South Palm Circuit (rot markierte Streckenbegrenzung) und North Palm Circuit (blau markierte Streckenbegrenzung) ausgewählt. Diese Kombination heißt Twin Palms, ist 4,83 Kilometer lang und weist 19 Kurven auf. Es handelt sich um ein abwechslungsreiches Layout, das gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird.

Der Donnerstag war der erste der zwei angesetzten Testtage. Vormittags und nachmittags stand die Strecke den Teams für jeweils zweieinhalb Stunden offen. Abgeschlossen wurde der Testtag mit einer halbstündigen Session zum Proben von Boxenstopps. Zum Testen ausgerückt sind alle 27 auf Vollzeitbasis für die IndyCar-Saison 2023 gemeldeten Autos und deren jeweilige Stammfahrer.

Colton Herta mit zwei Session-Bestzeiten

Die Tagesbestzeit verbuchte Colton Herta (Andretti-Honda mit einer in der letzten halben Stunde gefahrenen Rundenzeit von 1:39.372 Minuten. Damit war er lediglich 0,004 Sekunden schneller als Christian Lundgaard (Rahal-Honda).

Alex Palou (Ganassi-Honda), Romain Grosjean (Andretti-Honda) sorgten dafür, dass am Ende des Tages vier Honda-Fahrer vorne lagen. Schnellster Vertreter aus dem Chevrolet-Lager: Titelverteidiger Will Power (Penske-Chevrolet) auf P5.

FOTOS: IndyCar-Test in Palm Springs

Schon in der Vormittagssession war Colton Herta der Schnellste gewesen, und zwar mit einer Zeit von 1:39.930 Minuten. Damit hatte er als erster Fahrer die 1:40er-Marke geknackt. Am Nachmittag wurde die 1:40er-Marke von 13 Piloten unterboten.

Drei Teamwechsler und vier Rookies im Feld

Alexander Rossi reihte sich an seinem ersten Tag in Diensten von McLaren auf P17 des Tagesklassements ein. Kyle Kirkwood - Rossis Nachfolger bei Andretti Autosport - schloss auf P15 ab.

Nachdem er vormittags noch knapp hinter Teamkollege Herta Zweitschnellster gewesen war, fuhr Kirkwood am Nachmittag nicht mehr. Grund war ein Kupplungsdefekt am #27 Andretti-Honda. Santino Ferrucci - Kirkwoods Nachfolger im Team von A.J. Foyt - beendete den Tag auf P24.

Vier Rookies gibt es im IndyCar-Starterfeld 2023: den Neuseeländer Marcus Armstrong (Ganassi-Honda), die beiden US-Youngster Sting Ray Robb (Coyne-Honda) und Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) sowie den Argentinier Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet).

Der schnellste in Reihen dieser vier Neulinge war Armstrong. Der Ganassi-Rookie, in den vergangenen drei Jahren Stammfahrer in der Formel 2, schloss den Tag auf P10 ab. Schon vormittags war er als Achtschnellster direkt in die Top 10 gefahren.

Dreher sorgen für Unterbrechungen

Zwischenfälle gab es im Verlauf des Tages mehrere, allerdings allesamt harmlose. Am Nachmittag sorgten Christian Lundgaard, Juncos-Rookie Agustin Canapino, Coyne-Rookie Sting Ray Robb und McLaren-Routinier Felix Rosenqvist jeweils mit einem Dreher für Rot. Außerdem gab es eine Unterbrechung als der #11 Ganassi-Honda von Marcus Armstrong einmal ausrollte.

Am Vormittag hatte es zwei Unterbrechungen gegeben. Beide waren auf Dreher zurückzuführen, und zwar von Helio Castroneves (Shank-Honda) und von McLaren-Pilot Rosenqvist mit dessen erstem von zwei Drehern am Tag.

Bezogen auf die Rundenzeit waren am Nachmittag nur zwei Piloten langsamer als am Vormittag: Josef Newgarden (Penske-Chevrolet; 18.) und Andretti-Neuzugang Kyle Kirkwood aufgrund seines Kupplungsdefekts. Die meisten Runden des Tages drehte Coyne-Rookie Sting Ray Robb mit 63.

Am Freitag, dem zweiten und letzten Tag des einzigen offiziellen IndyCar-Wintertests, stehen erneut zwei Testsessions über insgesamt fünf Stunden auf dem Plan.

Ergebnis IndyCar-Vorsaisontest 2023 Palm Springs (Tag 1):

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Colton Herta Andretti Honda 1:39,372 Min. 42 2 Christian Lundgaard Rahal Honda +0,004 Sek. 46 3 Alex Palou Ganassi Honda +0,025 43 4 Romain Grosjean Andretti Honda +0,110 35 5 Will Power Penske Chevrolet +0,197 50 6 Scott Dixon Ganassi Honda +0,249 37 7 Callum Ilott Juncos Chevrolet +0,295 45 8 Scott McLaughlin Penske Chevrolet +0,393 44 9 Simon Pagenaud Shank Honda +0,414 44 10 Marcus Armstrong Ganassi Honda +0,535 46 11 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet +0,568 44 12 Marcus Ericsson Ganassi Honda +0,602 35 13 Devlin DeFrancesco Andretti Honda +0,608 48 14 David Malukas Coyne Honda +0,636 55 15 Kyle Kirkwood Andretti Honda +0,651 20 16 Patricio O'Ward McLaren Chevrolet +0,674 30 17 Alexander Rossi McLaren Chevrolet +0,772 26 18 Josef Newgarden Penske Chevrolet +0,834 50 19 Jack Harvey Rahal Honda +0,999 45 20 Felix Rosenqvist McLaren Chevrolet +1,020 35 21 Agustin Canapino Juncos Chevrolet +1,074 48 22 Graham Rahal Rahal Honda +1,179 39 23 Conor Daly Carpenter Chevrolet +1,190 39 24 Santino Ferrucci Foyt Chevrolet +1,200 28 25 Helio Castroneves Shank Honda +1,362 45 26 Sting Ray Robb Coyne Honda +1,783 63 27 Benjamin Pedersen Foyt Chevrolet +2,159 37

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.