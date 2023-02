IndyCar-Vorsaisontest 2023 Palm Springs: Marcus Ericsson schließt mit Bestzeit ab

Audio-Player laden

Die 27 Stammfahrer für die bevorstehende IndyCar-Saison 2023 haben am Freitag ihren zweitägigen Vorsaisontest zum Abschluss gebracht. Auf dem 4,83 Kilometer langen Twin-Palms-Layout der Club-Anlage The Thermal Club bei Palm Springs (Kalifornien) wurde nochmals fünf Stunden lang getestet, nachdem man am Donnerstag ebenfalls fünf Stunden lang gefahren war.

Mit dem Plus an Streckenkenntnis, dem Plus an Firestone-Reifengummi auf der Strecke und bei etwas niedrigeren Temperaturen unter bewölktem Himmel wurden am Freitag bessere Rundenzeiten erzielt. 17 Piloten waren schneller als Colton Herta (Andretti-Honda) bei seiner Tagesbestzeit am Donnerstag. Die Freitagsbestzeit lag 0,95 Sekunden unter der des Vortags.

Schnellster am Freitag und damit auch Schnellster des Zweitagestests war Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) mit einer vormittags gefahrenen Rundenzeit von 1:38.422 Minuten. Die langsamere Nachmittagssitzung wurde von angeführt von Andretti-Neuzugang Kyle Kirkwood, der allerdings auch für die längste Unterbrechung sorgte.

Im Tagesklassement schnitt Christian Lundgaard (Rahal-Honda) wie schon tags zuvor als Zweiter ab. Die Top 5 wurden von Kirkwood, Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) und Marcus Armstrong (Ganassi-Honda) vervollständigt.

Der aus der Formel 2 kommende ehemalige Ferrari-Junior Armstrong war damit abermals der schnellste der vier Rookies im Feld. Die anderen drei - der aus der Tourenwagen- und Langstreckenszene kommende Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) sowie den beiden aus der Indy-Lights-Serie kommenden Sting Ray Robb (Coyne-Honda) und Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) schlossen auf den Positionen 21, 24 und 27 ab.

Acht Unterbrechungen am zweiten Testtag

Nachdem sich Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) am ersten Testtag gleich zweimal gedreht hatte und damit jeweils für eine Rotphase gesorgt hatte, war der Schwede auch am zweiten Tag einer der Verursacher der insgesamt acht gezählten Unterbrechungen. Zusätzlich zu Rosenqvist drehten sich am Freitagvormittag auch dessen McLaren-Teamkollege Patricio O'Ward sowie Andretti-Pilot Devlin DeFrancesco.

Am Nachmittag hatte Andretti-Neuzugang Kyle Kirkwood gerade die Session-Bestzeit gefahren, als er mit seinem #27 Andretti-Honda von der Piste abkam und ins Kiesbett ausritt. Daraufhin entzündete sich eine Bremsscheibe, was eine Unterbrechung von mehreren Minuten zur Folge hatte.

Abgesehen davon gab es nachmittags noch vier Unterbrechungen aufgrund von Drehern von Josef Newgarden und Scott McLaughlin (beide Penske-Chevrolet) sowie von Rahal-Pilot Christian Lundgaard und abermals von McLaren-Pilot Patricio O'Ward. Was O'Wards Teamkollege Rosenqvist betrifft, so war die Session am Freitagnachmittag die einzige der vier Testsessions, in der er keinen Dreher hingelegt hat.

Damit ist der einzige offizielle Wintertest vor Beginn der neuen IndyCar-Saison abgeschlossen. Das erste von 17 Rennen im IndyCar-Kalender 2023 findet in vier Wochen statt: am 5. März auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida).

Ergebnis IndyCar-Vorsaisontest 2023 Palm Springs (Tag 2):

Pos. Fahrer Team Motor Zeit / Abstand Runden

1 Marcus Ericsson Ganassi Honda 1:38,422 Min. 44 2 Christian Lundgaard Rahal Honda +0,146 Sek. 57 3 Kyle Kirkwood Andretti Honda +0,366 46 4 Callum Ilott Juncos Chevrolet +0,418 44 5 Marcus Armstrong Ganassi Honda +0,418 55 6 Will Power Penske Chevrolet +0,448 47 7 Alex Palou Ganassi Honda +0,449 55 8 Scott McLaughlin Penske Chevrolet +0,483 67 9 Felix Rosenqvist McLaren Chevrolet +0,519 50 10 Scott Dixon Ganassi Honda +0,554 64 11 Simon Pagenaud Shank Honda +0,554 49 12 Josef Newgarden Penske Chevrolet +0,608 48 13 Alexander Rossi McLaren Chevrolet +0,669 57 14 Romain Grosjean Andretti Honda +0,672 57 15 Colton Herta Andretti Honda +0,682 45 16 Patricio O'Ward McLaren Chevrolet +0,726 50 17 David Malukas Coyne Honda +0,944 67 18 Helio Castroneves Shank Honda +0,958 54 19 Devlin DeFrancesco Andretti Honda +1,108 51 20 Jack Harvey Rahal Honda +1,274 52 21 Agustin Canapino Juncos Chevrolet +1,281 49 22 Graham Rahal Rahal Honda +1,321 56 23 Rinus VeeKay Carpenter Chevrolet +1,469 66 24 Sting Ray Robb Coyne Honda +1,476 59 25 Santino Ferrucci Foyt Chevrolet +1,514 42 26 Conor Daly Carpenter Chevrolet +1,697 55 27 Benjamin Pedersen Foyt Chevrolet +1,707 55

Mit Bildmaterial von IndyCar Series.