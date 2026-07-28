IndyCar zeigt erste Bilder: So sieht das neue Einheitsauto ab 2028 aus!

Lange haben wir darauf gewartet, jetzt sind sie da: Die ersten Bilder des zukünftigen IndyCar-Boliden. Die Rede ist vom Dallara IR-28, wie er beginnend mit der übernächsten Saison (2028) von allen IndyCar-Teams eingesetzt werden wird.

Präsentiert wurde seitens IndyCar am Dienstag einerseits die Aero-Konfiguration für Rundkurse und kurze Ovale, also für permanente Rundstrecken, temporäre Stadtkurse und alle Ovale, die kein Superspeedway sind (Bilder 1 und 3). Zum anderen wurde auch auch die Aero-Konfiguration für Superspeedways, von denen der Indianapolis Motor Speedway im aktuellen Kalender der einzige ist, gezeigt (Bilder 2 und 4).

Rein optisch erinnert der Dallara IR-28 ein wenig an die ChampCar-Ära, weist aber vor allem in der Konfiguration für Rundkurse und kurze Ovale deutlich wuchtigere Front- und Heckflügel auf. Zudem gibt es für beide Aero-Konfigurationen großflächige Luftleitelemente vor den Seitenkästen.

Was den Antrieb betrifft, so werden die aktuellen 2,2-Liter-Twinturbo-Motoren von Chevrolet und Honda zur Saison 2028, also dem Debütjahr des Dallara IR-28, abgelöst von 2,4-Liter-Motoren. Auch diese werden Twinturbo-Motoren sein und sollen dank des größeren Hubraums leistungsstärker sein als die aktuellen Aggregate. Und: Die neuen Motoren werden ergänzt um eine Hybridkomponente, die ihrerseits leistungsstärker sein soll als die seit Saisonmitte 2024 eingesetzte.

Dallara IR-28 für die neue IndyCar-Ära ab der Saison 2028 Foto: Penske Entertainment

Der IR-28 löst den bereits seit 2012 im Einsatz befindlichen Dallara DW12 ab. Der DW12 hieß ursprünglich IR-12 und wurde als Nachfolger für den IR-05 präsentiert. Testfahrer für das damals revolutionäre Auto war Dan Wheldon, der allerdings beim letzten Renneinsatz des IR-05 (Saisonfinale 2011 in Las Vegas) tödlich verunglückte. In Erinnerung an Wheldon wurde die Typenbezeichnung für den IR-12 seitens Dallara geändert in DW12.

Seither hat es für den Dallara DW12 mehrere Upgrades gegeben. In den Jahren 2015 bis 2017 fuhren die beiden Motorenhersteller Chevrolet und Honda ein jeweils eigenes Aerokit. Seit 2018 gibt es (wieder) eine einheitliche Aerodynamik. Als nächstes Upgrade kam zur Saison 2020 der Cockpitschutz Aeroscreen hinzu. Und als letztes Upgrade wurde inmitten der Saison 2024 der Antriebsstrang um die Hybridkomponente ergänzt.

Dallara IR-28 für die neue IndyCar-Ära ab der Saison 2028 Foto: Penske Entertainment

Der IR-28, bei dem der Cockpitschutz Aeroscreen anders als beim aktuellen Auto von vornherein direkt ins Konzept integriert ist, soll insgesamt nicht nur leistungsstärker, sondern auch leichter und sicherer sein als das aktuelle Auto. Die laufende IndyCar-Saison 2026 markiert für den Dallara DW12 bereits das 15. Einsatzjahr. Die kommende Saison 2027 wird dann das 16. und letzte Jahr sein, in dem dieses Chassis zu sehen sein wird.

Der am Dienstag erstmals in Form von Renderings gezeigte IR-28 wird sein Renndebüt beim IndyCar-Saisonauftakt 2028 geben. Die ersten Testfahrten allerdings sollen schon in wenigen Tagen über die Bühne gehen. Als Strecken für die ersten Tests wurden Indianapolis (sowohl Rundkurs als auch Oval) und Sebring auserkoren. Im weiteren Verlauf des Testprogramms, das sich auf das Jahr 2027 ausweiten wird, sollen weitere Strecken hinzukommen.