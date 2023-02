IndyCars TV-Zeiten 2023: Kein Nachtrennen zu deutscher Zeit

Audio-Player laden

Die IndyCar-Serie hat für die Saison 2023 die Startzeiten ihrer TV-Übertragungen in den USA veröffentlicht. Damit steht auch ungefähr fest, wann die Rennen nach Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) beginnen werden.

Die gute Nachricht für alle deutschen und europäischen Fans der US-Formelserie: Die Nacht muss in diesem Jahr nicht zum Tag gemacht werden. Im Vorjahr war das noch beim Ovalrennen in Gateway der Fall, wo die Übertragung auf 'USA' um Mitternacht deutscher Zeit startete.

Auch in diesem Jahr ist der Ovalkurs bei St. Louis wieder am spätesten dran, zusammen mit dem ersten Lauf auf dem Indianapolis-Rundkurs. In beiden Fällen ist ein Übertragungsbeginn um 3:30 p.m. Eastern Time, also 21:30 Uhr MESZ, vorgesehen.

Zu beachten ist hier, dass die Startzeit der TV-Übertragung nicht gleichzusetzen ist mit der Startzeit des Rennens. Ähnlich wie bei den Formel-1-Sendungen in unseren Breitengraden nimmt sich IndyCar-Partner 'NBC' einiges an Zeit für die Vorberichterstattung.

Gateway-Übertragung startet nicht mehr um Mitternacht

Der früheste Start einer Live-Übertragung erfolgt traditionell beim Saisonhöhepunkt, dem Indy 500. Das 500-Meilen-Rennen im Nudeltopf von Indianapolis wird in den USA ab 17:00 Uhr MESZ gezeigt, inklusive des kompletten Vorlaufs. Abgesehen davon geht es am ehesten in Saint Petersburg, Fort Worth und Nashville (jeweils 18:00 Uhr MESZ) los.

Damit hat auch Sky als TV-Partner im deutschsprachigen Raum einen ersten Anhaltspunkt für seine Live-Übertragungen in der IndyCar-Saison 2023. Der Bezahlsender hat sich im Herbst 2021 die Exklusivrechte an der US-Rennserie bis einschließlich 2024 gesichert.

Der IndyCar-Kalender 2023 umfasst insgesamt 17 Rennen: fünf auf Stadtkursen, fünf auf Ovalkursen und sieben auf Rundkursen. Los geht es am ersten März-Wochenende auf dem Stadtkurs in Saint Petersburg (Florida). Das Finale findet Mitte September in Laguna Seca (Kalifornien) statt. Amtierender Meister ist Penske-Star Will Power aus Australien.

IndyCar 2023: Startzeiten der TV-Übertragungen in den USA

St. Petersburg: 18:00 Uhr MEZ / 12:00 p.m. ET

Fort Worth: 18:00 Uhr MESZ / 12:00 p.m. ET

Long Beach: 21:00 Uhr MESZ / 03:00 p.m. ET

Barber: 21:00 Uhr MESZ / 03:00 p.m. ET

Indianapolis 1: 21:30 Uhr MESZ / 03:30 p.m. ET

Indy 500: 17:00 Uhr MESZ / 11:00 a.m. ET

Detroit: 21:00 Uhr MESZ / 03:00 p.m. ET

Elkhart Lake: 19:00 Uhr MESZ / 01:00 p.m. ET

Mid-Ohio: 19:30 Uhr MESZ / 01:30 p.m. ET

Toronto: 19:30 Uhr MESZ / 01:30 p.m. ET

Iowa 1: 21:00 Uhr MESZ / 03:00 p.m. ET

Iowa 2: 20:00 Uhr MESZ / 02:00 p.m. ET

Nashville: 18:00 Uhr MESZ / 12:00 p.m. ET

Indianapolis 2: 20:00 Uhr MESZ / 02:00 p.m. ET

Gateway: 21:30 Uhr MESZ / 03:30 p.m. ET

Portland: 21:00 Uhr MESZ / 03:00 p.m. ET

Laguna Seca: 20:30 MESZ / 02:30 p.m. ET

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.