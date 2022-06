Infos IndyCar 2022 Detroit: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

In der IndyCar-Saison 2022 geht es nun nach dem Indy 500 direkt Schlag auf Schlag weiter. Denn nur eine Woche nach dem Saisonhöhepunkt findet am bevorstehenden Wochenende das Stadtrennen in Detroit statt. Es ist das dritte Stadtrennen der laufenden Saison.

Der malerisch auf der Belle Isle im Detroit River gelegene Kurs wurde in der CART-Saison 1992 erstmals befahren. Nach zehn Jahren verschwand er vorübergehend aus dem Kalender. 2007 fuhr dann einmalig die Indy Racing League (IRL) auf der Belle Isle. 2008, dem Jahr der Wiedervereinigung im US-Formelrennsport, gehörte Detroit ebenfalls zum Kalender. Dann gab es wieder eine mehrjährige Pause.

2012 kehrte Detroit in den IndyCar-Kalender zurück und gehört seither (mit Ausnahme der Absage im Coronajahr 2020) dazu. Am Wochenende aber wird zum letzten Mal auf der Belle Isle gefahren. Denn 2023 gibt es eine Rückkehr nach Downtown Detroit. Dort gastierte von 1982 bis 1988 die Formel 1 und anschließend auf dem selben Kurs von 1989 bis 1991 die CART-Serie. Für die Rückkehr 2023 ist ein anderes Streckenlayout als in den 80er- und 90er-Jahren vorgesehen.

Doch zurück zur Gegenwart. Die IndyCar-Gesamtwertung 2022 wird vor dem Detroit-Grand-Prix am Wochenende von Indy-500-Sieger Marcus Ericsson angeführt. Großen Anteil daran, dass der Schwede die Spitzenposition übernommen hat, haben die beim Indy 500 vergebenen doppelten Punkte. Ein weiteres Rennwochenende mit doppelten Punkten gibt es 2022 nicht - auch nicht Detroit, denn erstmals seit 2012 ist es kein Double-Header mehr, sondern ein einziges Rennen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 in Detroit in der Übersicht:

Daten zu The Raceway at Belle Isle

Ort: Detroit (Michigan, USA)

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 14

Streckenlänge: 2,35 Meilen (3,781 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 1992 (mit Unterbrechung)

IndyCar-Streckenrekord: Takuma Sato in 1:13.673 Minuten (114,832 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017

Zeitplan IndyCar 2022 Detroit (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 3. Juni

15:30 Uhr: 1. Freies Training (60 Minuten)

Samstag, 4. Juni

08:30 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

12:35 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 5. Juni

10:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

15:00 Uhr: Rennen - Chevrolet Detroit Grand Prix (70 Runden; Start: 15:45 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Detroit (in MESZ)

Freitag, 3. Juni

21:30 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 4. Juni

14:30 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

18:35 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 5. Juni

16:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:45 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "Sky Ticket", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Detroit (26 Autos)

Waren beim Saisonhöhepunkt auf dem Indianapolis-Oval 33 IndyCars gemeldet, so gibt es für das Stadtrennen in Detroit die Rückkehr zu der in dieser Saison normalen Starterfeldgröße von 26 Autos. Eine Überraschung wurde am Mittwoch noch nachgereicht.

Santino Ferrucci fährt anstelle von Callum Ilott den Juncos-Chevrolet (Startnummer 77). Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich Stammfahrer Ilott bei seinem Crash im Indy 500 am vergangenen Sonntag leicht an der Hand verletzt. Ob er über Detroit hinaus noch länger ausfällt, steht noch nicht fest.

Abgesehen davon ist die Meldeliste für Detroit identischen mit den ersten beiden Stadtrennen des Jahres (St. Petersburg und Long Beach). Das heißt: Tatiana Calderon fährt den #11 Foyt-Chevrolet. Und anders als noch auf dem Indianapolis-Rundkurs (Mitte Mai) ist der dritte McLaren-Chevrolet nicht mehr dabei.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 2 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko) - 1 Saisonsieg

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#11 - Foyt-Chevrolet - Tatiana Calderon (Kolumbien) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA) - 1 Saisonsieg

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA)

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Detroit (nur Belle Isle)

2021: Marcus Ericsson / Patricio O'Ward

2020: -

2019: Josef Newgarden / Scott Dixon

2018: Scott Dixon / Ryan Hunter-Reay

2017: Graham Rahal / Graham Rahal

2016: Sebastien Bourdais / Will Power

2015: Carlos Munoz / Sebastien Bourdais

2014: Will Power / Helio Castroneves

2013: Mike Conway / Simon Pagenaud

2012: Scott Dixon

-

2008: Justin Wilson

2007 (IRL): Tony Kanaan

-

2001 (CART): Helio Castroneves

2000 (CART): Helio Castroneves

1999 (CART): Dario Franchitti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Greg Moore

1996 (CART): Michael Andretti

1995 (CART): Robby Gordon

1994 (CART): Paul Tracy

1993 (CART): Danny Sullivan

1992 (CART): Bobby Rahal

