Infos IndyCar 2022 Indianapolis-GP: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Die IndyCar-Saison 2022 geht mehr und mehr in die entscheidende Phase. Fünf Rennen stehen noch auf dem Programm und die Top 5 der IndyCar-Gesamtwertung 2022 sind durch gerade mal 36 Punkte getrennt. Allerdings ist derzeit noch offen, ob der Tabellendritte, Penske-Pilot Josef Newgarden, das Rennwochenende wird komplett bestreiten können.

Nach dem Crash vom vergangenen Sonntag auf dem Iowa Speedway, der durch einen defekten hinteren Stoßdämpfer ausgelöst wurde, und seinem anschließenden Zusammenbruch im Fahrerlager musste sich Newgarden am Donnerstag einem weiteren ärztlichen Check unterziehen. Dabei hat er zunächst nur die Freigabe für das Freie Training am Freitag erhalten. Anschließend wird es einen weiteren Check geben. Für den Fall, dass Newgarden passen muss, wird der Penske-Chevrolet mit der Startnummer 2 aber weiter eingesetzt. Einen Ersatzfahrer hat man parat (siehe unten).

Rennen gefahren wird bereits am Samstag, und das zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem Rundkurs im Infield des Indianapolis Motor Speedway. Wie schon Mitte Mai, so stehen wieder 85 Runden auf dem Plan. Und die Chancen stehen gut, dass diese Distanz diesmal tatsächlich gefahren wird. Im Mai wurde aufgrund von Regen nach zwei Stunden (75 Runden) abgebrochen. Stand Donnerstag ist die Wettervorhersage für Samstag gut und lässt keinen Regen erwarten.

Das Rennwochenende auf dem Indianapolis-Rundkurs ist wie schon im vergangenen Jahr ein von IndyCar und NASCAR gemeinsam ausgetragenes. Am Samstag fährt im Anschluss an die IndyCar-Serie noch die zweite NASCAR-Liga (Xfinity-Serie). Die Cup-Serie als die NASCAR-Topliga mit Debütant Daniil Kwjat fährt am Sonntag.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 Indianapolis-GP:

Daten zum Indianapolis Grand Prix Circuit

Ort: Speedway (Indiana, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 14

Streckenlänge: 2,439 Meilen (3,924 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 2014

IndyCar-Streckenrekord: Will Power in 1:07.704 Minuten in der Saison 2017

Das Versicherungsunternehmen Gallagher ist an diesem Wochenende Titelsponsor Foto: IndyCar Series Zeitplan IndyCar 2022 Indianapolis-GP (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 29. Juli

09:30 Uhr: Freies Training (90 Minuten)

13:00 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Samstag, 30. Juli

08:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

12:00 Uhr: Rennen - Gallagher Grand Prix (85 Runden; Start: 12:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Indianapolis-GP (in MESZ)

Freitag, 29. Juli

15:30 Uhr MESZ: Freies Training auf indycar.com

19:00 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Samstag, 30. Juli

14:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

18:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport 5 (Rennstart: 18:30 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Indianapolis-GP (25 Autos)

Die Schlagzeilen bestimmt die Frage, ob der viermalige Saisonsieger Josef Newgarden aufgrund der eingangs beschriebenen Umstände das komplette Wochenende fahren kann beziehungsweise darf oder aber nicht. Sollte er am Freitag keine ärztliche Freigabe mehr bekommen, steht Santino Ferrucci als Ersatz parat. Im Fall der Fälle würde Ferrucci damit zu seinem vierten Renneinsatz in dieser Saison kommen - und das im vierten Team!

Im März war Ferrucci auf dem Texas Motor Speedway kurzfristig bei Rahal Letterman Lanigan Racing eingesprungen, weil Stammfahrer Jack Harvey nach einem Unfall auf das Rennen verzichten musste. Ende Mai fuhr Ferrucci das Indy 500 für Dreyer & Reinbold Racing. Anfang Juni sprang er in Detroit bei Juncos Hollinger Racing für den verletzten Stammfahrer Callum Ilott ein.

Vollkommen unabhängig von der Situation im Penske-Team ist fraglich, ob der #11 Foyt-Chevrolet angesichts der seit Wochen bestehenden Budgetprobleme noch einmal ins IndyCar-Starterfeld 2022 zurückkehren wird. Seitdem das Auto vor zwei Wochen (Toronto) erstmals fehlte, war es auch am Iowa-Wochenende nicht gemeldet. Und auch auf der Meldeliste für dieses Wochenende sucht man das dritte Auto des Teams von A.J. Foyt vergeblich. Somit umfasst die Meldeliste für den Indianapolis-Rundkurs nur 25 Autos.

4 Saisonsiege

2 Saisonsiege

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

2 Saisonsiege

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

1 Saisonsieg

1 Saisonsieg

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

1 Saisonsieg

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

1 Saisonsieg

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA)

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger auf dem Indianapolis-Rundkurs

2022: Colton Herta / ...

2021: Rinus VeeKay / Will Power

2020: Scott Dixon / Josef Newgarden / Will Power

2019: Simon Pagenaud

2018: Will Power

2017: Will Power

2016: Simon Pagenaud

2015: Will Power

2014: Simon Pagenaud

