Infos IndyCar 2022 Nashville: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Im spannenden Kampf um den IndyCar-Titel 2022 steht am Wochenende das letzte Stadtrennen auf dem Programm. Es handelt sich um das 13. von insgesamt 17 Saisonrennen und dieses findet auf dem spektakulären Kurs mitsamt Flussüberquerung in Downtown Nashville statt.

Im vergangenen Jahr wurde der Stadtkurs in der "Music City" zum ersten Mal befahren. Damals gab es ein regelrechtes Chaosrennen, das von einem gewonnen wurde, der in der Anfangsphase des Rennens mehr als nur sprichwörtlich durch die Luft geflogen war.

Für die zweite Auflage eines Stadtrennens in Nashville hat man am Kurs ein wenig nachgebessert. Das Layout als solches ist aber geblieben. Die Veränderungen betreffen die Streckenbreite in Kurve 9 (die erste Kurve nach dem Start) und auch in der letzten Kurve (Kurve 11). An anderen Stellen der Strecke gibt es einen neuen Belag. Abgesehen davon findet ab sofort nicht nur der Rennstart, sondern auch die Restarts nach Gelbphasen unmittelbar nach der zweiten Brückenüberfahrt und damit vor Kurve 9 statt.

In der IndyCar-Gesamtwertung 2022 liegen vor Nashville als letztem Stadtrennen der Saison die Top 6 innerhalb von gerade mal 52 Punkten. Das ist weniger als die Maximalpunktzahl, die ein IndyCar-Pilot an einem Rennwochenende (abgesehen Indy 500) einfahren kann, nämlich deren 53 Punkte.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 in Nashville in der Übersicht:

Daten zum Nashville Street Circuit

Ort: Nashville (Tennessee, USA)

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 11

Streckenlänge: 2,1 Meilen (3,379 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 2021

IndyCar-Streckenrekord: Colton Herta in 1:13.684 Minuten in der Saison 2021

Die Renndistanz beim Big Machine Music City Grand Prix beträgt 80 Runden Foto: IndyCar Series

Zeitplan IndyCar 2022 Nashville (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 5. August

15:15 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 6. August

11:15 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

15:30 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 7. August

09:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

14:00 Uhr: Rennen - Big Machine Music City Grand Prix (80 Runden; Start: 14:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Nashville (in MESZ)

Freitag, 5. August

22:15 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 6. August

18:15 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

22:30 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 7. August

16:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:30 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

IndyCar 2022: Chevrolet und Honda befeuern 26 Autos auf Vollzeitbasis: 1 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #2: Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 2 / 27 IndyCar-Champion 2017, 2019 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #3: Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 3 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #4: Dalton Kellett (Foyt-Chevrolet) 4 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #5: Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 5 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #06: Helio Castroneves (Shank-Honda) 6 / 27 Indy-500-Sieger 2001, 2002, 2009, 2021 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #7: Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 7 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #8: Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 8 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #9: Scott Dixon (Ganassi-Honda) 9 / 27 IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020 und Indy-500-Sieger 2008 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #10: Alex Palou (Ganassi-Honda) 10 / 27 IndyCar-Champion 2021 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #11: Tatiana Calderon (Foyt-Chevrolet) 11 / 27 * Tatiana Calderon, Rookie 2022, teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit J.R. Hildebrand Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #12: Will Power (Penske-Chevrolet) 12 / 27 IndyCar-Champion 2014 und Indy-500-Sieger 2018 Foto: IndyCar Series #14: Kyle Kirkwood (Foyt-Chevrolet) 13 / 27 Rookie 2022 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #15: Graham Rahal (Rahal-Honda) 14 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #18: David Malukas (Coyne-Honda) 15 / 27 Rookie 2022 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #20: Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 16 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #21: Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 17 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #26: Colton Herta (Andretti-Honda) 18 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #27: Alexander Rossi (Andretti-Honda) 19 / 27 Indy-500-Sieger 2016 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #28: Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #29: Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 21 / 27 Rookie 2022 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #30: Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 22 / 27 Rookie 2022 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #45: Jack Harvey (Rahal-Honda) 23 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #48: Jimmie Johnson (Ganassi-Honda) 24 / 27 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #51: Takuma Sato (Coyne-Honda) 25 / 27 Indy-500-Sieger 2017, 2020 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #60: Simon Pagenaud (Shank-Honda) 26 / 27 IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #77: Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 27 / 27 Rookie 2022 Foto: Jake Galstad / Motorsport Images

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Nashville (26 Autos)

Die Meldeliste für das diesjährige Stadtrennen in Nashville (in früheren Jahren gab es IndyCar-Rennen auf dem außerhalb der Stadt gelegenen Nashville Superspeedway) umfasst 26 Autos.

Zwar fehlt der von Budgetproblemen geplagte #11 Foyt-Chevrolet für Tatiana Calderon auch diesmal wieder. Dafür aber hat Simona de Silvestro im Paretta-Chevrolet (Startnummer 16) den dritten Auftritt in dieser Saison, nachdem sie schon auf den permanenten Rundstrecken Road America und Mid-Ohio am Start war.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 4 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 2 Saisonsiege

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko) - 2 Saisonsiege

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien) - 1 Saisonsieg

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#16 - Paretta-Chevrolet - Simona de Silvestro (Schweiz)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA) - 1 Saisonsieg

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Nashville (Stadtkurs)

2021: Marcus Ericsson

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.