Infos IndyCar 2022 Portland: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Die IndyCar-Serie befindet sich inmitten ihres spannendsten Titelkampfs seit vielen Jahren. Bei noch zwei anstehenden Rennen der Saison 2022 dürfen sich noch sieben Piloten Hoffnungen auf den Titel machen. Vier dieser sieben haben sich von den drei weiteren schon ein Stück abgesetzt, aber es ist noch zu früh, um von einem Vierkampf zu sprechen.

Vor dem vorletzten Saisonrennen, das am Sonntag auf dem Portland International Raceway ausgetragen wird, liegen die Top 4 der aktuellen IndyCar-Gesamtwertung 2022 innerhalb von gerade mal 17 Punkten. Die Top 7 liegen innerhalb von 58 Punkten.

54 ist die Anzahl Punkte, die an einem Rennwochenende maximal eingefahren werden kann. Das heißt aber nicht, dass an einem Rennwochenende mit einem Schlag 54 Punkte aufgeholt werden können.

Denn bei der aktuellen Starterfeldgröße von 25 bis 26 Autos gibt es auch für den letzten Platz im Rennergebnis noch fünf Punkte (P25 bis P33 bringen anhand des aktuellen IndyCar-Punktesystems jeweils fünf Punkte). Und das heißt nichts anderes als dass bei zwei Rennen maximal 98 Punkte aufholbar sind.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 in Portland in der Übersicht:

Daten zum Portland International Raceway

Ort: Portland (Oregon, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 12

Streckenlänge: 1,964 Meilen (3,160 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 1984 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Will Power in 57,347 Sekunden in der Saison 2018

Die Renndistanz in Portland wurde zur Saison 2021 auf 110 Runden erhöht Foto: IndyCar Series

Zeitplan IndyCar 2022 Portland (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 9 Stunden)

Freitag, 2. September

14:30 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 3. September

09:00 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

12:05 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

16:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

Sonntag, 4. September

12:00 Uhr: Rennen - Grand Prix of Portland (110 Runden; Start: 12:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Portland (in MESZ)

Freitag, 2. September

23:30 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 3. September

18:00 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

21:05 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 4. September

01:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:30 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der Geschichte von CART, ChampCar, IndyCar, IRL, USAC seit 1956: 1 / 44 Foto: IndyCar Series 1. A.J. Foyt: 67 Siege 2 / 44 erster Sieg: DuQuoin 1960 - letzter Sieg: Pocono 1981 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 2. Scott Dixon (aktiv): 53 Siege 3 / 44 erster Sieg: Nazareth 2001 - letzter Sieg: Nashville 2022 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images 3. Mario Andretti: 52 Siege 4 / 44 erster Sieg: Indianapolis Raceway Park 1965 - letzter Sieg: Phoenix 1993 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 4. Michael Andretti: 42 Siege 5 / 44 erster Sieg: Long Beach 1986 - letzter Sieg: Long Beach 2002 Foto: Bob Heathcote 5. Will Power (aktiv): 41 Siege 6 / 44 erster Sieg: Las Vegas 2007 - letzter Sieg: Detroit 2022 Foto: Richard Dole / Motorsport Images 6. Al Unser: 39 Siege 7 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1965 - letzter Sieg: Indianapolis 1987 Foto: Kenneth Plotkin 7. Sebastien Bourdais: 37 Siege 8 / 44 erster Sieg: Brands Hatch 2003 - letzter Sieg: St. Petersburg 2018 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 8. Bobby Unser: 35 Siege 9 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1966 - letzter Sieg: Indianapolis 1981 Foto: Eric Gilbert 9. Al Unser Jr.: 34 Siege 10 / 44 erster Sieg: Portland 1984 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Jim Redman 10. Paul Tracy: 31 Siege 11 / 44 erster Sieg: Long Beach 1993 - letzter Sieg: Cleveland 2007 Foto: LAT Images 11. Dario Franchitti: 31 Siege 12 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 1998 - letzter Sieg: Indianapolis 2012 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Helio Castroneves (aktiv): 31 Siege 13 / 44 erster Sieg: Detroit 2000 - letzter Sieg: Indianapolis 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 13. Rick Mears: 29 Siege 14 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1978 - letzter Sieg: Brooklyn 1991 Foto: Michael C. Johnson 14. Johnny Rutherford: 27 Siege 15 / 44 erster Sieg: Atlanta 1965 - letzter Sieg: Brooklyn 1986 Foto: IndyCar 15. Rodger Ward: 26 Siege 16 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1957 - letzter Sieg: Trenton 1966 Foto: IMS LLC 16. Gordon Johncock: 25 Siege 17 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1965 - letzter Sieg: Atlanta 1983 Foto: Dana Garrett - IRL 17. Josef Newgarden (aktiv): 25 Siege 18 / 44 erster Sieg: Birmingham 2015 - letzter Sieg: St. Louis 022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 18. Bobby Rahal: 24 Siege 19 / 44 erster Sieg: Cleveland 1982 - letzter Sieg: Nazareth 1992 Foto: Michael C. Johnson 19. Emerson Fittipaldi: 22 Siege 20 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1985 - letzter Sieg: Nazareth 1995 Foto: Anne Proffit 20. Sam Hornish Jr.: 19 Siege 21 / 44 erster Sieg: Phoenix 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2007 Foto: Eric Gilbert 21. Ryan Hunter-Reay: 18 Siege 22 / 44 erster Sieg: Surfers Paradise 2003 - letzter Sieg: Sonoma 2018 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 22. Danny Sullivan: 17 Siege 23 / 44 erster Sieg: Cleveland 1984 - letzter Sieg: Detroit 1993 Foto: Jean-Philippe Legrand 23. Tony Kanaan (aktiv): 17 Siege 24 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1999 - letzter Sieg: Fontana 2014 Foto: Chris Jones 24. Dan Wheldon: 16 Siege 25 / 44 erster Sieg: Motegi 2004 - letzter Sieg: Indianapolis 2011 Foto: indyracing.com photo by Ron McQueeney 25. Alex Zanardi: 15 Siege 26 / 44 erster Sieg: Portland 1996 - letzter Sieg: Surfers Paradise 1998 Foto: James Gasperotti / Motorsport Images 26. Juan Pablo Montoya (aktiv): 15 Siege 27 / 44 erster Sieg: Long Beach 1999 - letzter Sieg: St. Petersburg 2016 Foto: General Motors 27. Simon Pagenaud (aktiv): 15 Siege 28 / 44 erster Sieg: Detroit 2013 - letzter Sieg: Newton 2020 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 28. Tom Sneva: 13 Siege 29 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1975 - letzter Sieg: Las Vegas 1984 Foto: Covy Moore 29. Gil de Ferran: 12 Siege 30 / 44 erster Sieg: Laguna Seca 1995 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Vision Sport Agency 30. Cristiano da Matta: 12 Siege 31 / 44 erster Sieg: Cicero 2000 - letzter Sieg: Portland 2005 Foto: Todd Corzett Alexander Rossi (aktiv): 8 Siege 32 / 44 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images Colton Herta (aktiv): 7 Siege 33 / 44 erster Sieg: Austin 2019 - letzter Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Graham Rahal (aktiv): 6 Siege 34 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2008 - letzter Sieg: Detroit 2017 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images Takuma Sato (aktiv): 6 Siege 35 / 44 erster Sieg: Long Beach 2013 - letzter Sieg: Indianapolis 2020 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Patricio O'Ward (aktiv): 4 Siege 36 / 44 erster Sieg: Fort Worth 2021 - letzter Sieg: Newton 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Ed Carpenter (aktiv): 3 Siege 37 / 44 erster Sieg: Sparta 2011 - letzter Sieg: Fort Worth 2014 Foto: Chris Jones Alex Palou (aktiv): 3 Siege 38 / 44 erster Sieg: Birmingham 2021 - letzer Sieg: Portland 2021 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Marcus Ericsson (aktiv): 3 Siege 39 / 44 erster Sieg: Detroit 2021 - letzter Sieg: Indianapolis 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Marco Andretti (aktiv): 2 Siege 40 / 44 erster Sieg: Sonoma 2006 - letzter Sieg: Newton 2011 Foto: IndyCar Series Scott McLaughlin (aktiv): 2 Siege 41 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2022 - letzter Sieg: Mid-Ohio 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Charlie Kimball (aktiv): 1 Sieg 42 / 44 erster Sieg: Mid-Ohio 2013 Foto: Art Fleischmann Felix Rosenqvist (aktiv): 1 Sieg 43 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 2020 Foto: IndyCar Series Rinus VeeKay (aktiv): 1 Sieg 44 / 44 erster Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Portland (25 Autos)

Während für das IndyCar-Saisonfinale 2022 auf dem Laguna Seca Raceway (11. September) schon jetzt 26 Autos angekündigt sind, werden es am Wochenende in Portland nur 25 Autos sein. Der Paretta-Chevrolet (Startnummer 16) mit Simona de Silvestro ist für Laguna Seca angekündigt, für Portland aber nicht gemeldet.

Und der dritte Foyt-Chevrolet (Startnummer 11) kehrt in dieser Saison nicht mehr zurück. Ob das Auto in der Saison 2023 wieder eingesetzt wird, bleibt abzuwarten und hängt von der Finanzierung ab.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 5 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 2 Saisonsiege

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko) - 2 Saisonsiege

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland) - 2 Saisonsiege

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien) - 1 Saisonsieg

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA) - 1 Saisonsieg

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Portland

2021: Alex Palou

2020: -

2019: Will Power

2018: Takuma Sato

-

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 (ChampCar): Cristiano da Matta

2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2003 (CART): Adrian Fernandez

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Max Papis

2000 (CART): Gil de Ferran

1999 (CART): Gil de Ferran

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Mark Blundell

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Emerson Fittipaldi

1988 (CART): Danny Sullivan

1987 (CART): Bobby Rahal

1986 (CART): Mario Andretti

1985 (CART): Mario Andretti

1984 (CART): Al Unser Jr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.