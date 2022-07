Infos IndyCar 2022 Toronto: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie & Co.

Audio-Player laden

Zwei Jahre lang mussten Fans und Fahrer der IndyCar-Serie ohne ein Rennen in Kanada auskommen. Am Wochenende findet das traditionelle Stadtrennen in Toronto zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Das nichts anderes als dass der am Ufer des Ontario-Sees gelegene Stadtkurs nun erstmals in der Ära des IndyCar-Cockpitschutzes Aeroscreen befahren wird.

Auf dem Exhibition Place, dem Messegelände in Toronto, gab es 1986 erstmals ein Rennen mit IndyCars. Damals handelte es sich um die CART-Serie und der Premierensieger war der heutige Teambesitzer Bobby Rahal. Dass einer von Rahals drei diesjährigen Piloten - Jack Harvey, Christian Lundgaard und Sohnemann Graham Rahal - ausgerechnet in Toronto die Durststrecke des Teams beenden wird, ist fraglich. Ausgeschlossen werden kann in der IndyCar-Serie aber bekanntlich gar nichts.

Theoretisch könnte es am Sonntag auch erstmals seit fast 20 Jahren einen kanadischen Sieger in Toronto geben. Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) und Dalton Kellett (Foyt-Chevrolet) sind die beiden Kanadier im diesjährigen Starterfeld. In der aktuellen IndyCar-Gesamtwertung 2022 rangieren die beiden allerdings nur an 22. respektive 27. Stelle. Das bislang letzte Kanadier, der in Toronto triumphierte: Paul Tracy im Jahr 2003 auf seinem Weg zum CART-Titel.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2022 in Toronto in der Übersicht:

Daten zum Exhibition Place

Ort: Toronto (Ontario, Kanada)

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 11

Streckenlänge: 1,786 Meilen (2,874 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 1986 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Simon Pagenaud in 58,429 Sekunden in der Saison 2019

Das Honda Indy Toronto geht über eine Distanz von 85 Runden Foto: IndyCar Series

Zeitplan IndyCar 2022 Toronto (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 15. Juli

14:30 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 16. Juli

10:00 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

14:00 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 17. Juli

10:55 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

15:00 Uhr: Rennen - Honda Indy Toronto (85 Runden; Start: 15:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2022 Toronto (in MESZ)

Freitag, 15. Juli

20:30 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 16. Juli

16:00 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

20:00 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 17. Juli

16:55 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:30 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2022 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2022 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Die Fahrer mit den meisten Siegen in der Geschichte von CART, ChampCar, IndyCar, IRL, USAC seit 1956: 1 / 44 Foto: IndyCar Series 1. A.J. Foyt: 67 Siege 2 / 44 erster Sieg: DuQuoin 1960 - letzter Sieg: Pocono 1981 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 2. Mario Andretti: 52 Siege 3 / 44 erster Sieg: Indianapolis Raceway Park 1965 - letzter Sieg: Phoenix 1993 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 3. Scott Dixon (aktiv): 51 Siege 4 / 44 erster Sieg: Nazareth 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 4. Michael Andretti: 42 Siege 5 / 44 erster Sieg: Long Beach 1986 - letzter Sieg: Long Beach 2002 Foto: Bob Heathcote 5. Will Power (aktiv): 41 Siege 6 / 44 erster Sieg: Las Vegas 2007 - letzter Sieg: Detroit 2022 Foto: Richard Dole / Motorsport Images 6. Al Unser: 39 Siege 7 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1965 - letzter Sieg: Indianapolis 1987 Foto: Kenneth Plotkin 7. Sebastien Bourdais: 37 Siege 8 / 44 erster Sieg: Brands Hatch 2003 - letzter Sieg: St. Petersburg 2018 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 8. Bobby Unser: 35 Siege 9 / 44 erster Sieg: Pikes Peak 1966 - letzter Sieg: Indianapolis 1981 Foto: Eric Gilbert 9. Al Unser Jr.: 34 Siege 10 / 44 erster Sieg: Portland 1984 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Jim Redman 10. Paul Tracy: 31 Siege 11 / 44 erster Sieg: Long Beach 1993 - letzter Sieg: Cleveland 2007 Foto: LAT Images 11. Dario Franchitti: 31 Siege 12 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 1998 - letzter Sieg: Indianapolis 2012 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images 12. Helio Castroneves (aktiv): 31 Siege 13 / 44 erster Sieg: Detroit 2000 - letzter Sieg: Indianapolis 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 13. Rick Mears: 29 Siege 14 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1978 - letzter Sieg: Brooklyn 1991 Foto: Michael C. Johnson 14. Johnny Rutherford: 27 Siege 15 / 44 erster Sieg: Atlanta 1965 - letzter Sieg: Brooklyn 1986 Foto: IndyCar 15. Gordon Johncock: 25 Siege 16 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1965 - letzter Sieg: Atlanta 1983 Foto: Dana Garrett - IRL 16. Rodger Ward: 24 Siege 17 / 44 erster Sieg: Milwaukee 1957 - letzter Sieg: Trenton 1966 Foto: IMS LLC 17. Bobby Rahal: 24 Siege 18 / 44 erster Sieg: Cleveland 1982 - letzter Sieg: Nazareth 1992 Foto: Michael C. Johnson 18. Josef Newgarden (aktiv): 23 Siege 19 / 44 erster Sieg: Birmingham 2015 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 19. Emerson Fittipaldi: 22 Siege 20 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1985 - letzter Sieg: Nazareth 1995 Foto: Anne Proffit 20. Sam Hornish Jr.: 19 Siege 21 / 44 erster Sieg: Phoenix 2001 - letzter Sieg: Fort Worth 2007 Foto: Eric Gilbert 21. Ryan Hunter-Reay: 18 Siege 22 / 44 erster Sieg: Surfers Paradise 2003 - letzter Sieg: Sonoma 2018 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 22. Danny Sullivan: 17 Siege 23 / 44 erster Sieg: Cleveland 1984 - letzter Sieg: Detroit 1993 Foto: Jean-Philippe Legrand 23. Tony Kanaan (aktiv): 17 Siege 24 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1999 - letzter Sieg: Fontana 2014 Foto: Chris Jones 24. Dan Wheldon: 16 Siege 25 / 44 erster Sieg: Motegi 2004 - letzter Sieg: Indianapolis 2011 Foto: indyracing.com photo by Ron McQueeney 25. Alex Zanardi: 15 Siege 26 / 44 erster Sieg: Portland 1996 - letzter Sieg: Surfers Paradise 1998 Foto: James Gasperotti / Motorsport Images 26. Juan Pablo Montoya (aktiv): 15 Siege 27 / 44 erster Sieg: Long Beach 1999 - letzter Sieg: St. Petersburg 2016 Foto: General Motors 27. Simon Pagenaud (aktiv): 15 Siege 28 / 44 erster Sieg: Detroit 2013 - letzter Sieg: Newton 2020 Foto: Barry Cantrell / Motorsport Images 28. Tom Sneva: 13 Siege 29 / 44 erster Sieg: Brooklyn 1975 - letzter Sieg: Las Vegas 1984 Foto: Covy Moore 29. Gil de Ferran: 12 Siege 30 / 44 erster Sieg: Laguna Seca 1995 - letzter Sieg: Fort Worth 2003 Foto: Vision Sport Agency 30. Cristiano da Matta: 12 Siege 31 / 44 erster Sieg: Cicero 2000 - letzter Sieg: Portland 2005 Foto: Todd Corzett Alexander Rossi (aktiv): 7 Siege 32 / 44 erster Sieg: Indianapolis 2016 - letzter Sieg: Elkhart Lake 2019 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images Colton Herta (aktiv): 7 Siege 33 / 44 erster Sieg: Austin 2019 - letzter Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Graham Rahal (aktiv): 6 Siege 34 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2008 - letzter Sieg: Detroit 2017 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images Takuma Sato (aktiv): 6 Siege 35 / 44 erster Sieg: Long Beach 2013 - letzter Sieg: Indianapolis 2020 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Ed Carpenter (aktiv): 3 Siege 36 / 44 erster Sieg: Sparta 2011 - letzter Sieg: Fort Worth 2014 Foto: Chris Jones Alex Palou (aktiv): 3 Siege 37 / 44 erster Sieg: Birmingham 2021 - letzer Sieg: Portland 2021 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images Patricio O'Ward (aktiv): 3 Siege 38 / 44 erster Sieg: Fort Worth 2021 - letzter Sieg: Birmingham 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Marcus Ericsson (aktiv): 3 Siege 39 / 44 erster Sieg: Detroit 2021 - letzter Sieg: Indianapolis 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Marco Andretti (aktiv): 2 Siege 40 / 44 erster Sieg: Sonoma 2006 - letzter Sieg: Newton 2011 Foto: IndyCar Series Scott McLaughlin (aktiv): 2 Siege 41 / 44 erster Sieg: St. Petersburg 2022 - letzter Sieg: Mid-Ohio 2022 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images Charlie Kimball (aktiv): 1 Sieg 42 / 44 erster Sieg: Mid-Ohio 2013 Foto: Art Fleischmann Felix Rosenqvist (aktiv): 1 Sieg 43 / 44 erster Sieg: Elkhart Lake 2020 Foto: IndyCar Series Rinus VeeKay (aktiv): 1 Sieg 44 / 44 erster Sieg: Indianapolis (Rundkurs) 2021 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2022 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Meldeliste IndyCar 2022 Toronto (25 Autos)

Das einzige Rennen der IndyCar-Saison 2022, das außerhalb der USA stattfindet, ist das erste, für das weniger als 26 Autos gemeldet sind. Denn der #11 Foyt, der auf Rundstrecken und Stadtkursen von Tatiana Calderon gefahren wurde, fehlt aufgrund von Budgetsorgen. Die übrigen 25 Autos sind mit den üblichen Fahrern besetzt.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 3 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 2 Saisonsiege

#4 - Foyt-Chevrolet - Dalton Kellett (Kanada)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko) - 1 Saisonsieg

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#7 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien) - 1 Saisonsieg

#14 - Foyt-Chevrolet - Kyle Kirkwood (USA) *

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA) *

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA) - 1 Saisonsieg

#27 - Andretti-Honda - Alexander Rossi (USA)

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada) *

#30 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) *

#45 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#48 - Ganassi-Honda - Jimmie Johnson (USA)

#51 - Coyne-Honda - Takuma Sato (Japan)

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Toronto

2021: -

2020: -

2019: Simon Pagenaud

2018: Scott Dixon

2017: Josef Newgarden

2016: Will Power

2015: Josef Newgarden

2014: Sebastien Bourdais / Mike Conway

2013: Scott Dixon / Scott Dixon

2012: Ryan Hunter-Reay

2011: Dario Franchitti

2010: Will Power

2009: Dario Franchitti

2008: -

2007 (ChampCar): Will Power

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 (ChampCar): Justin Wilson

2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Michael Andretti

2000 (CART): Michael Andretti

1999 (CART): Dario Franchitti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Mark Blundell

1996 (CART): Adrian Fernandez

1995 (CART): Michael Andretti

1994 (CART): Michael Andretti

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Al Unser Jr.

1989 (CART): Michael Andretti

1988 (CART): Al Unser Jr.

1987 (CART): Emerson Fittipaldi

1986 (CART): Bobby Rahal

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.