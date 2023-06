Infos IndyCar 2023 Elkhart Lake: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Nach einem rennfreien Wochenende nimmt die IndyCar-Serie am kommenden Wochenende wieder Fahrt auf, und zwar auf einer der populärsten Strecken überhaupt: Road America in Elkhart Lake. Mit ihren knapp 6,5 Kilometern Streckenlänge und den massiven Höhenunterschieden, die am besten anhand der Start/Ziel-Gerade deutlich werden, ist die Rennstrecke bei Fans und Fahrern gleichermaßen beliebt.

Neu ist in Elkhart Lake der Asphalt. Den nämlich hat man vor wenigen Monaten auf der gesamten Streckenlänge komplett neu aufgelegt. Die erste Rennserie, die den neuen Asphalt befährt, ist die IndyCar-Serie aber nicht. Am ersten Juni-Wochenende gastierte MotoAmerica und bei den US-Superbikes gab es direkt einen Streckenrekord. Ein solcher wird auch für das kommende Wochenende erwartet. Damit würde Road America seine Position als schon jetzt klar schnellster Rundkurs im IndyCar-Kalender weiter festigen.

Weiter festigen will auch der aktuelle Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2023 seine Position. Nachdem Ganassi-Pilot Alex Palou beim vorangegangenen Rennen (Detroit) seinen zweiten Saisonsieg eingefahren hat, beträgt sein Vorsprung komfortable 51 Punkte. Das heißt schon jetzt, dass Palou auf jeden Fall auch nach dem Rennen in Elkhart Lake noch der Tabellenführer sein wird.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 in Elkhart Lake in der Übersicht:

Daten zu Road America

Ort: Elkhart Lake (Wisconsin, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 14

Streckenlänge: 4,014 Meilen (6,459 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 1982 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Helio Castroneves in 1:41.300 Minuten (229,523 km/h) in der Saison 2017

Zeitplan IndyCar 2023 Elkhart Lake (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 16. Juni

15:00 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 17. Juni

09:55 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

12:55 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 18. Juni

09:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

12:00 Uhr: Rennen - Sonsio Grand Prix at Road America (55 Runden; Start: 12:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Elkhart Lake (in MESZ)

Freitag, 16. Juni

22:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 17. Juni

16:55 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

19:55 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 18. Juni

16:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

19:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport 1 (Rennstart: 19:30 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Teilnehmer IndyCar 2023 Elkhart Lake (27 Autos)

Im Starterfeld mit 27 Autos für Elkhart Lake gibt es im Vergleich zu Detroit einen Fahrerwechsel. Es handelt sich um einen, der nicht nur für dieses Wochenende, sondern für den Rest der Saison gilt: Ryan Hunter-Reay fährt ab sofort den #20 Carpenter-Chevrolet und löst damit Conor Daly ab.

Daly und das Team von Ed Carpenter haben sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, nachdem bei den ersten sieben Saisonrennen als bestes Ergebnis ein achter Platz (Indy 500), abseits eines Ovals aber lediglich ein 14. Platz (St. Petersburg) herausgesprungen ist. Hunter-Reay, der das Indy 500 für Dreyer & Reinbold Racing fuhr, kehrt nun in ein Vollzeitcockpit zurück. Ein solches besetzte der IndyCar-Champion von 2012 zuletzt in der Saison 2021 bei Andretti Autosport.

Ryan Hunter-Reay ist zurück im Cockpit eines der 27 Vollzeit-Autos Foto: Motorsport Images

Und was Daly betrifft, so hat er zumindest vorübergehend schon eine neue Aufgabe gefunden. Nachdem er sein IndyCar-Cockpit an Hunter-Reay verloren hat, fährt er nun ausgerechnet für dessen Indy-500-Arbeitgeber. Für Dreyer & Reinbold Racing bestreitet Daly aber keine IndyCar-Rennen, sondern geht in der US-Rallycross-Serie Nitrocross an den Start. Die wurde von Travis Pastrana ins Leben gerufen und zieht auch jede Menge internationale Rallycross- und Rallye-Fahrer an.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 2 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien) - 2 Saisonsiege

#11 - Ganassi-Honda - Marcus Armstrong (Neuseeland) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Ryan Hunter-Reay (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark)

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Elkhart Lake

2022: Josef Newgarden

2021: Alex Palou

2020: Scott Dixon / Felix Rosenqvist

2019: Alexander Rossi

2018: Josef Newgarden

2017: Scott Dixon

2016: Will Power

-

2007 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005: -

2004 (ChampCar): Alex Tagliani

2003 (CART): Bruno Junqueira

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Bruno Junqueira

2000 (CART): Paul Tracy

1999 (CART): Christian Fittipaldi

1998 (CART): Dario Franchitti

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Michael Andretti

1995 (CART): Jacques Villeneuve

1994 (CART): Jacques Villeneuve

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Danny Sullivan

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Mario Andretti

1986 (CART): Emerson Fittipaldi

1985 (CART): Jacques Villeneuve Sr.

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Mario Andretti

1982 (CART): Hector Rebaque

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.