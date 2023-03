Infos IndyCar 2023 Fort Worth: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Audio-Player laden

Nachdem die IndyCar-Saison 2023 am ersten März-Wochenende eröffnet wurde, gab es im Kalender planmäßig drei rennfreie Wochenenden. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit dem zweiten von insgesamt 17 Rennen im IndyCar-Kalender 2023. Es handelt sich dabei um das erste Ovalrennen, nämlich auf dem Texas Motor Speedway in Fort Worth.

Das rund 60 Kilometer nordwestlich von Dallas gelegene 1,5-Meilen-Oval wird seit 1997 von IndyCar-Boliden unter die Räder genommen. Dank neuer Luftleitelemente am Unterboden ist der Abtrieb, den die IndyCar-Boliden beim ersten Ovalrennen 2023 generieren, rund zehn Prozent höher als am Texas-Wochenende 2022. Damals gab es einen überaus packenden Zieleinlauf als Penske-Pilot Josef Newgarden seinen Teamkollegen Scott McLaughlin in der letzten Kurve auf der Außenbahn noch abfing und im Fotofinish gewann.

Als aktueller Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2023 kommt kein Penske-Pilot, sondern Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) nach Fort Worth. Er hat Anfang März den turbulenten Saisonauftakt auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida) für sich entschieden. Dass auch im Oval mit ihm zu rechnen ist, bewies der Schwede mit seinem Triumph beim Indy 500 des Jahres 2022.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 in Fort Worth in der Übersicht:

Daten zum Texas Motor Speedway

Ort: Fort Worth (Texas, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,5 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 20 Grad (Turns 1/2), 24 Grad (Turns 3/4)

Im IndyCar-Kalender seit: 1997

IndyCar-Streckenrekord: Charlie Kimball in 23,293 Sekunden (222,556 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017 * Durchschnitt über zwei Runden

Zeitplan IndyCar 2023 Fort Worth (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 1. April

08:00 Uhr: 1. Freies Training (60 Minuten)

11:15 Uhr: Qualifying (zwei Runden; Einzelzeitfahren)

12:45 Uhr: 2. Freies Training (30 Minuten)

13:30 Uhr: Abschlusstraining (75 Minuten)

Sonntag, 2. April

11:00 Uhr: Rennen - PPG 375 (250 Runden; Start: 11:15 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Fort Worth (in MESZ)

Samstag, 1. April

15:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

18:15 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

19:45 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

20:30 Uhr MESZ: Abschlusstraining auf indycar.com

Sonntag, 2. April

18:00 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 18:15 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Fotostrecke: Das Starterfeld der IndyCar-Saison 2023 1 / 28 Foto: IndyCar Series #2: Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 2 / 28 IndyCar-Champion 2017, 2019 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #3: Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 3 / 28 Foto: IndyCar Series #5: Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 4 / 28 Foto: IndyCar Series #06: Helio Castroneves (Shank-Honda) 5 / 28 Indy-500-Sieger 2001, 2002, 2009, 2021 Foto: IndyCar Series #6: Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 6 / 28 Foto: IndyCar Series #7: Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) 7 / 28 Indy-500-Sieger 2016 Foto: IndyCar Series #8: Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 8 / 28 Indy-500-Sieger 2022 Foto: IndyCar Series #9: Scott Dixon (Ganassi-Honda) 9 / 28 IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020 und Indy-500-Sieger 2008 Foto: IndyCar Series #10: Alex Palou (Ganassi-Honda) 10 / 28 IndyCar-Champion 2021 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #11: Marcus Armstrong (Ganassi-Honda) - Rookie 2023 * 11 / 28 * Armstrong teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Takuma Sato - Indy-500-Sieger 2017, 2020 Foto: IndyCar Series #12: Will Power (Penske-Chevrolet) 12 / 28 IndyCar-Champion 2014, 2022 und Indy-500-Sieger 2018 Foto: IndyCar Series #14: Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) 13 / 28 Foto: IndyCar Series #15: Graham Rahal (Rahal-Honda) 14 / 28 Foto: IndyCar Series #18: David Malukas (Coyne-Honda) 15 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #20: Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 16 / 28 Foto: IndyCar Series #21: Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 17 / 28 Foto: IndyCar Series #26: Colton Herta (Andretti-Honda) 18 / 28 Foto: IndyCar Series #27: Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) 19 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #28: Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 28 Foto: IndyCar Series #29: Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 21 / 28 Foto: IndyCar Series #30: Jack Harvey (Rahal-Honda) 22 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #45: Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 23 / 28 Foto: IndyCar Series #51: Sting Ray Robb (Coyne-Honda) 24 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series #55: Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) 25 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series #60: Simon Pagenaud (Shank-Honda) 26 / 28 IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #77: Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 27 / 28 Foto: IndyCar Series #78: Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) 28 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series

Teilnehmer IndyCar 2023 Fort Worth (28 Autos)

Für das erste Ovalrennen der Saison sind 28 Autos gemeldet - eines mehr als beim Saisonauftakt in St. Petersburg. Das zusätzliche Auto auf der Meldeliste für Fort Worth ist der dritte Carpenter-Chevrolet (Startnummer 33). Der wird auch in diesem Jahr bei allen Ovalrennen von Teambesitzer Ed Carpenter gefahren.

Abgesehen davon gibt es in Reihen der 27 Vollzeit-Autos eine planmäßig andere Besetzung als beim Saisonauftakt. Weil Ganassi-Rookie Marcus Armstrong derzeit nur für die Rennen auf Stadtkursen und Rundstrecken gesetzt ist, übernimmt Takuma Sato den #11 Ganassi-Honda an diesem Wochenende. Ob der Japaner aber tatsächlich alle Ovalrennen der Saison in diesem Auto bestreiten wird, ist offen. Derzeit ist Sato nur für das Texas-Wochenende und für das Indy 500 am letzten Mai-Wochenende bestätigt.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA)

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland)

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#11 - Ganassi-Honda - Takuma Sato (Japan)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA)

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#33 - Carpenter-Chevrolet - Ed Carpenter (USA)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark)

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Fort Worth

2022: Josef Newgarden

2021: Scott Dixon / Patricio O'Ward

2020: Scott Dixon

2019: Josef Newgarden

2018: Scott Dixon

2017: Will Power

2016: Graham Rahal

2015: Scott Dixon

2014: Ed Carpenter

2013: Helio Castroneves

2012: Justin Wilson

2011: Dario Franchitti / Will Power

2010: Ryan Briscoe

2009: Helio Castroneves

2008: Scott Dixon

2007 (IRL): Sam Hornish Jr.

2006 (IRL): Helio Castroneves

2005 (IRL): Tomas Scheckter

2004 (IRL): Tony Kanaan / Helio Castroneves

2003 (IRL): Al Unser Jr. / Gil de Ferran

2002 (IRL): Jeff Ward / Sam Hornish Jr.

2001 (IRL): Scott Sharp / Sam Hornish Jr.

2000 (IRL): Scott Sharp / Scott Goodyear

1999 (IRL): Scott Goodyear / Mark Dismore

1998 (IRL): Billy Boat / John Paul Jr.

1997 (IRL): Arie Luyendyk

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.