Infos IndyCar 2023 Indianapolis-GP: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Der Kalender zeigt Mai und das heißt in der IndyCar-Serie nichts anderes als Indianapolis! Bevor es aber am Dienstag, 16. Mai, mit den ersten Freien Trainings zum Indy 500 (Renntag: 28. Mai) losgeht, steht zunächst das Rundkurs-Rennen auf dem Programm.

Auf dem Indianapolis-Rundkurs, der im Infield des berühmten Ovals gelegen ist und Teile des Ovals in umgekehrter Fahrtrichtung beinhaltet, gibt es IndyCar-Rennen seit 2014. Und seit sich der Indianapolis Motor Speedway im Besitz von Penske befindet, ist es üblich, dass der Rundkurs mehr als einmal pro Saison befahren wird. Das zweite Rundkurs-Rennen in Indianapolis findet Mitte August statt.

Das Mai-Rennen geht traditionell am Samstag vor dem Trainingsbeginn zum Indy 500 über die Bühne. Dieser für den 13. Mai terminierte Indianapolis-Grand-Prix ist im IndyCar-Kalender 2023 das fünfte von insgesamt 17 Rennen. Spitzenreiter der IndyCar-Gesamtwertung 2023 ist weiterhin Ganassi-Pilot Marcus Ericsson, wenn auch nur noch mit drei Punkten Vorsprung. Ericsson ist einer von vier unterschiedlichen Siegern, die es bei den ersten vier Saisonrennen gegeben hat.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 auf dem Indianapolis-Rundkurs in der Übersicht:

Daten zum Indianapolis Grand Prix Circuit

Ort: Speedway (Indiana, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 14

Streckenlänge: 2,439 Meilen (3,924 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 2014

IndyCar-Streckenrekord: Will Power in 1:07.704 Minuten (208,668 km/h) in der Saison 2017

Zeitplan IndyCar 2023 Indianapolis-GP (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 12. Mai

09:30 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

13:00 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

16:00 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Samstag, 13. Mai

11:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

15:30 Uhr: Rennen - GMR Grand Prix (85 Runden; Start: 15:45 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Indianapolis-GP (in MESZ)

Freitag, 12. Mai

15:30 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

19:00 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

22:00 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Samstag, 13. Mai

17:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

21:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:45 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Fotostrecke: Das Starterfeld der IndyCar-Saison 2023 1 / 28 Foto: IndyCar Series #2: Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) 2 / 28 IndyCar-Champion 2017, 2019 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #3: Scott McLaughlin (Penske-Chevrolet) 3 / 28 Foto: IndyCar Series #5: Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) 4 / 28 Foto: IndyCar Series #06: Helio Castroneves (Shank-Honda) 5 / 28 Indy-500-Sieger 2001, 2002, 2009, 2021 Foto: IndyCar Series #6: Felix Rosenqvist (McLaren-Chevrolet) 6 / 28 Foto: IndyCar Series #7: Alexander Rossi (McLaren-Chevrolet) 7 / 28 Indy-500-Sieger 2016 Foto: IndyCar Series #8: Marcus Ericsson (Ganassi-Honda) 8 / 28 Indy-500-Sieger 2022 Foto: IndyCar Series #9: Scott Dixon (Ganassi-Honda) 9 / 28 IndyCar-Champion 2003, 2008, 2013, 2015, 2018, 2020 und Indy-500-Sieger 2008 Foto: IndyCar Series #10: Alex Palou (Ganassi-Honda) 10 / 28 IndyCar-Champion 2021 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #11: Marcus Armstrong (Ganassi-Honda) - Rookie 2023 * 11 / 28 * Armstrong teilt sich das Auto im Saisonverlauf mit Takuma Sato - Indy-500-Sieger 2017, 2020 Foto: IndyCar Series #12: Will Power (Penske-Chevrolet) 12 / 28 IndyCar-Champion 2014, 2022 und Indy-500-Sieger 2018 Foto: IndyCar Series #14: Santino Ferrucci (Foyt-Chevrolet) 13 / 28 Foto: IndyCar Series #15: Graham Rahal (Rahal-Honda) 14 / 28 Foto: IndyCar Series #18: David Malukas (Coyne-Honda) 15 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #20: Conor Daly (Carpenter-Chevrolet) 16 / 28 Foto: IndyCar Series #21: Rinus VeeKay (Carpenter-Chevrolet) 17 / 28 Foto: IndyCar Series #26: Colton Herta (Andretti-Honda) 18 / 28 Foto: IndyCar Series #27: Kyle Kirkwood (Andretti-Honda) 19 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #28: Romain Grosjean (Andretti-Honda) 20 / 28 Foto: IndyCar Series #29: Devlin DeFrancesco (Andretti-Honda) 21 / 28 Foto: IndyCar Series #30: Jack Harvey (Rahal-Honda) 22 / 28 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #45: Christian Lundgaard (Rahal-Honda) 23 / 28 Foto: IndyCar Series #51: Sting Ray Robb (Coyne-Honda) 24 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series #55: Benjamin Pedersen (Foyt-Chevrolet) 25 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series #60: Simon Pagenaud (Shank-Honda) 26 / 28 IndyCar-Champion 2016 und Indy-500-Sieger 2019 Foto: Gavin Baker / Motorsport Images #77: Callum Ilott (Juncos-Chevrolet) 27 / 28 Foto: IndyCar Series #78: Agustin Canapino (Juncos-Chevrolet) 28 / 28 Rookie 2023 Foto: IndyCar Series

Teilnehmer IndyCar 2023 Indianapolis-GP (27 Autos)

Das Mai-Rennen auf dem Indianapolis-Rundkurs ist das dritte aufeinanderfolgende Rennen mit identischer Meldeliste. Die 27 für die gesamte Saison gesetzten Autos sind allesamt mit ihren Stammfahrern besetzt.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 1 Saisonsieg

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien)

#11 - Ganassi-Honda - Marcus Armstrong (Neuseeland) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Conor Daly (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark)

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger auf dem Indianapolis-Rundkurs

2022: Colton Herta / Alexander Rossi

2021: Rinus VeeKay / Will Power

2020: Scott Dixon / Josef Newgarden / Will Power

2019: Simon Pagenaud

2018: Will Power

2017: Will Power

2016: Simon Pagenaud

2015: Will Power

2014: Simon Pagenaud

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.