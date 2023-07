Infos IndyCar 2023 Iowa-Doppel: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

In der IndyCar-Saison 2023 geht es am Wochenende zum vorletzten Mal auf ein Oval, allerdings nicht für nur ein Rennen, sondern für deren zwei. Auf dem Programm steht der Double-Header auf dem Iowa Speedway mit je einem Rennen am Samstag und am Sonntag.

Von den aktuell lediglich vier Ovalen im IndyCar-Kalender ist der Iowa Speedway das neueste. In der Saison 2007 (damals IRL) wurde das kurze Oval mit seiner Streckenlänge von weniger als einer Meile zum ersten Mal von IndyCar-Boliden befahren. Einen Double-Header mit zwei Rennen gab es 2020 zum ersten Mal. Und nach einer Pause 2021, als auf dem Iowa-Oval gar nicht gefahren wurde, gibt es ihn seit 2022 wieder.

Für die Verfolger von Tabellenführer Alex Palou (Ganassi-Honda) ist das Iowa-Doppel eine gute Gelegenheit, auf einen Schlag jede Menge Punkte gutzumachen. Gelingt das weder Scott Dixon noch Josef Newgarden noch Marcus Ericsson noch Patricio O'Ward noch Scott McLaughlin, dann kann Palou noch beruhigter als ohnehin in die anschließend noch fünf anstehenden Saisonrennen gehen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 auf dem Iowa Speedway in der Übersicht:

Daten zum Iowa Speedway

Ort: Newton (Iowa, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 0,894 Meilen

Kurvenüberhöhung (Banking): 12 bis 14 Grad

Im IndyCar-Kalender seit: 2007 (mit Unterbrechung)

IndyCar-Streckenrekord: Scott Dixon in 17,279 Sekunden (186,256 Meilen pro Stunde) in der Saison 2014 * Durchschnitt über zwei Runden

Zeitplan IndyCar 2023 Iowa-Doppel (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Freitag, 21, Juli

15:30 Uhr: Freies Training (90 Minuten)

Samstag, 22. Juli

08:30 Uhr: Qualifying (zwei Runden; Einzelzeitfahren)

14:00 Uhr: Rennen 1 - Hy-Vee Homefront 250 (250 Runden; Start: 14:06 Uhr)

Sonntag, 23. Juli

13:00 Uhr: Rennen 2 - Hy-Vee One Step 250 (250 Runden; Start: 13:30 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Iowa-Doppel (in MESZ)

Freitag, 21. Juli

22:30 Uhr MESZ: Freies Training auf indycar.com

Samstag, 22. Juli

15:30 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

21:00 Uhr MESZ: Rennen 1 auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:06 Uhr MESZ)

Sonntag, 23. Juli

20:00 Uhr MESZ: Rennen 2 auf Sky Sport F1 (Rennstart: 20:30 Uhr MESZ)

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Teilnehmer IndyCar 2023 Iowa-Doppel (28 Autos)

Gemeldet sind für den Double-Header auf dem Iowa Speedway 28 Autos und somit eines mehr als die 27 auf Vollzeitbasis in dieser Saison antretenden Autos. Das zusätzliche Auto ist der dritte Carpenter-Chevrolet (Startnummer 33), der wie üblich nur auf Ovalen zum Einsatz kommt und wie üblich von Teambesitzer Ed Carpenter gefahren wird.

Abgesehen davon kommt in dem auf Vollzeitbasis gemeldeten #11 Ganassi-Honda der Ovalfahrer im Team zum Einsatz, nämlich Takuma Sato anstelle von IndyCar-Rookie Marcus Armstrong. Und der #60 Shank-Honda wird auf dem Iowa Speedway erneut von Conor Daly pilotiert. Nach dem heftigen Crash von Stammfahrer Simon Pagenaud im Freien Training in Mid-Ohio fuhr Daly dort schon das Qualifying und das Rennen anstelle des Franzosen.

Am vergangenen Wochenende in Toronto sprang Shanks IMSA-Stammpilot Tom Blomqvist im #60 Shank-Honda ein und gab sein IndyCar-Debüt. Wann Pagenaud ins Cockpit zurückkehrt, ist offen. Vor dem Stadtrennen in Nashville (6. August) wird er bezüglich seiner Gehirnerschütterung erneut untersucht.

2 Saisonsiege

1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

4 Saisonsiege

#11 - Ganassi-Honda - Takuma Sato (Japan)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Ryan Hunter-Reay (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#33 - Carpenter-Chevrolet - Ed Carpenter (USA)

1 Saisonsieg

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Conor Daly (USA)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger auf dem Iowa Speedway

2022: Josef Newgarden / Patricio O'Ward

2021: -

2020: Simon Pagenaud / Josef Newgarden

2019: Josef Newgarden

2018: James Hinchcliffe

2017: Helio Castroneves

2016: Josef Newgarden

2015: Ryan Hunter-Reay

2014: Ryan Hunter-Reay

2013: James Hinchcliffe

2012: Ryan Hunter-Reay

2011: Marco Andretti

2010: Tony Kanaan

2009: Dario Franchitti

2008: Dan Wheldon

2007 (IRL): Dario Franchitti

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.