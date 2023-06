Infos IndyCar 2023 Mid-Ohio: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

In der Saison 2023 der IndyCar-Serie wird am Sonntag die erste Saisonhälfte abgeschlossen und gleichzeitig die zweite begonnen. Das Honda Indy 200 auf dem Mid-Ohio Sports Car Course nämlich ist das neunte von 17 Saisonrennen. Mid-Ohio bildet im IndyCar-Kalender 2023 den Auftakt zu einer Reihe von sechs Rennen an sieben aufeinanderfolgenden Wochenenden.

Nach Road America in Elkhart Lake vor zwei Wochen ist Mid-Ohio eine weitere der bei Fahrern und Fans beliebten Naturrennstrecken. Rekordsieger ist Scott Dixon mit sechs Triumphen. In jüngster Vergangenheit aber hat sich weniger der Ganassi-Pilot als vielmehr das Penske-Team in Szene gesetzt. Fünf der acht zurückliegenden Mid-Ohio-Rennen wurden von vier unterschiedlichen Penske-Piloten gewonnen.

In der IndyCar-Gesamtwertung 2023 hingegen liegt ein Ganassi-Pilot, nämlich Alex Palou, meilenweit voraus. Erster Verfolger ist einer seiner Teamkollegen, nämlich Marcus Ericsson. Der Punkteunterschied zwischen den beiden beträgt nach acht Saisonrennen schon satte 74 Zähler. Der bestplatzierte Penske-Pilot - Josef Newgarden - hat sogar schon 81 Punkte Rückstand auf Palou. Und Ganassi-Routinier Scott Dixon fehlen gar schon 98 Punkte auf seinen an der Tabellenspitze liegenden Teamkollegen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 in Mid-Ohio in der Übersicht:

Daten zum Mid-Ohio Sports Car Course

Ort: Lexington (Ohio, USA)

Streckentyp: Permanente Rundstrecke

Anzahl Kurven: 13

Streckenlänge: 2,258 Meilen (3,633 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit: 1980 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Simon Pagenaud in 1:03.870 Minuten (204,779 km/h) in der Saison 2016

Zeitplan IndyCar 2023 Mid-Ohio (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 30. Juni

15:05 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 1. Juli

09:45 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

14:45 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 2. Juli

10:30 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

13:30 Uhr: Rennen - Honda Indy 200 at Mid-Ohio (80 Runden; Start: 13:53 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Mid-Ohio (in MESZ)

Freitag, 30. Juni

21:05 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 1. Juli

15:45 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

20:45 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 2. Juli

16:30 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

19:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 19:53 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Die IndyCar-Serie fährt auf Ovalen, Rundkursen und Stadtkursen - hier die zehn schnellsten Strecken im Kalender für die Saison 2023: 1 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images #10: Laguna Seca Raceway in Monterey: 118,969 mph (191,421 km/h) 2 / 21 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2000: Helio Castroneves (Penske-Honda) mit 1:07,722 Minuten 3 / 21 Foto: LAT Images #9: Portland International Raceway: 123,292 mph (198,377 km/h) 4 / 21 Foto: Bob Heathcote 2018: Will Power (Penske-Chevrolet) mit 57,347 Sekunden 5 / 21 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images #8: Mid-Ohio Sports Car Course: 127,271 mph (204,779 km/h) 6 / 21 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 2016: Simon Pagenaud (Penske-Chevrolet) mit 1:03,870 Minuten 7 / 21 Foto: IndyCar Series #7: Indianapolis Motor Speedway Road Course: 129,687 mph (208,666 km/h) 8 / 21 Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 2017: Will Power (Penske-Chevrolet) mit 1:07,705 Minuten 9 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images #6: Barber Motorsports Park in Birmingham: 130,038 mph (209,231 km/h) 10 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images 2021: Patricio O'Ward (McLaren-Chevrolet) mit 1:05.502 Minuten * 11 / 21 * gefahren in Q2 Foto: Art Fleischmann #5: Road America in Elkhart Lake: 144,223 mph (232,055 km/h) 12 / 21 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2023: Colton Herta (Andretti-Honda) mit 1:40,194 Minuten 13 / 21 Foto: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images #4: Iowa Speedway in Newton: 186,256 mph (299,686 km/h) * 14 / 21 * Durchschnitt für 2 Runden Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2014: Scott Dixon (Ganassi-Chevrolet) mit 17,279 Sekunden 15 / 21 Foto: Shawn Gritzmacher #3: Gateway Motorsports Park in St. Louis: 189,642 mph (305,134 km/h) * 16 / 21 * Durchschnitt für 2 Runden Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images 2017: Will Power (Penske-Chevrolet) mit 23,729 Sekunden 17 / 21 Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images #2: Texas Motor Speedway in Fort Worth: 222,556 mph (358,093 km/h) * 18 / 21 * Durchschnitt für 2 Runden Foto: Scott R LePage / Motorsport Images 2017: Charlie Kimball (Ganassi-Honda) mit 23,293 Sekunden 19 / 21 Foto: Phillip Abbott / Motorsport Images #1: Indianapolis Motor Speedway: 236,986 mph (381,310 km/h) * 20 / 21 * Durchschnitt für 4 Runden Foto: IndyCar Series 1996: Arie Luyendyk (Treadway-Ford) mit 37,977 Sekunden * 21 / 21 * gefahren am zweiten Qualifying-Tag (Startplatz 21) Foto: IndyCar Series

Teilnehmer IndyCar 2023 Mid-Ohio (27 Autos)

Die Meldeliste für Mid-Ohio mit den 27 Vollzeit-Autos deckt sich mit jener von vor zwei Wochen in Elkhart Lake, und zwar auch in Bezug auf die Cockpitbesetzungen. Fünf der 27 Piloten im Feld haben von den acht bisherigen Saisonrennen mindestens eins gewonnen.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 2 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien) - 3 Saisonsiege

#11 - Ganassi-Honda - Marcus Armstrong (Neuseeland) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Ryan Hunter-Reay (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark)

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Simon Pagenaud (Frankreich)

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Mid-Ohio

2022: Scott McLaughlin

2021: Josef Newgarden

2020: Will Power / Colton Herta

2019: Scott Dixon

2018: Alexander Rossi

2017: Josef Newgarden

2016: Simon Pagenaud

2015: Graham Rahal

2014: Scott Dixon

2013: Charlie Kimball

2012: Scott Dixon

2011: Scott Dixon

2010: Dario Franchitti

2009: Scott Dixon

2008: Ryan Briscoe

2007 (IRL): Scott Dixon

2006: -

2005: -

2004: -

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Patrick Carpentier

2001 (CART): Helio Castroneves

2000 (CART): Helio Castroneves

1999 (CART): Juan Pablo Montoya

1998 (CART): Adrian Fernandez

1997 (CART): Alex Zanardi

1996 (CART): Alex Zanardi

1995 (CART): Al Unser Jr.

1994 (CART): Al Unser Jr.

1993 (CART): Emerson Fittipaldi

1992 (CART): Emerson Fittipaldi

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Michael Andretti

1989 (CART): Teo Fabi

1988 (CART): Emerson Fittipaldi

1987 (CART): Roberto Guerrero

1986 (CART): Bobby Rahal

1985 (CART): Bobby Rahal

1984 (CART): Mario Andretti

1983 (CART): Teo Fabi

1982: -

1981: -

1980 (CART): Johnny Rutherford

