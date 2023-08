Infos IndyCar 2023 St. Louis: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

Beim drittletzten Rennen der IndyCar-Saison 2023, das am Sonntag auf dem World Wide Technology Raceway im Gateway Motorsports Park in St. Louis stattfindet, stehen drei Fragen im Mittelpunkt: Gelingt es Josef Newgarden, alle fünf Ovalrennen der Saison zu gewinnen? Gelingt es entweder Newgarden oder Scott Dixon, die Titelentscheidung noch zu vertagen? Oder gelingt es Alex Palou schon an diesem Wochenende, den zweiten IndyCar-Titel seiner Karriere unter Dach und Fach zu bringen?

Trotz einer neuen Regel - erstmals kommen auch auf einen Oval zwei Reifenmischungen zum Einsatz - muss Newgarden als Favorit auf den Sieg in St. Louis gelten. Schließlich hat er die drei zurückliegenden Rennen auf dem Gateway-Oval allesamt gewonnen. Hingegen ist Palous bestes Ergebnis aus vier Starts auf dem 1,25-Meilen-Oval ein neunter Platz. Im krassen Gegensatz dazu hat der Spanier bei den 14 bisherigen Saisonrennen 2023 nie schlechter abgeschnitten als auf P8.

Theoretisch kann abgesehen von Newgarden auch Dixon die Entscheidung im Kampf um den IndyCar-Titel 2023 noch vertagen. Mit 101 Punkten Rückstand ist er in der IndyCar-Gesamtwertung 2023 aktuell sogar einen Tick näher an seinem führenden Ganassi-Teamkollegen dran als es für Penske-Pilot Newgarden mit 105 Punkten Rückstand gilt. Hat Palou beim Zieleinlauf am Sonntag mindestens 109 Punkte Vorsprung, dann feiert er seinen zweiten IndyCar-Titel sofort.

Realistisch betrachtet würden Palou sogar 99 Punkte Vorsprung schon zum vorzeitigen Titelgewinn reichen. Denn wenn man davon ausgeht, dass der Spanier auch die letzten zwei Saisonrennen fährt, sind aufgrund des IndyCar-Punktesystems maximal 98 Punkte aufholbar. Damit "nur" 98 statt 108 Punkten noch aufholbar sind, müsste Palou bei beiden Rennen (Portland und Laguna Seca) die fünf Punkte für den letzten Platz einstreichen.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 in St. Louis in der Übersicht:

Daten zum World Wide Technology Raceway

Ort: Madison (Illinois, USA)

Streckentyp: Oval

Streckenlänge: 1,25 Meilen (2,011 Kilometer)

Kurvenüberhöhung (Banking): 11 Grad (Turns 1/2), 9 Grad (Turns 3/4)

Im IndyCar-Kalender seit: 1997 (mit Unterbrechung)

IndyCar-Streckenrekord: Will Power in 23,729 Sekunden (189,642 Meilen pro Stunde) in der Saison 2017 * Durchschnitt über zwei Runden

Zeitplan IndyCar 2023 St. Louis (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 7 Stunden)

Samstag, 26. August

10:00 Uhr: 1. Freies Training (60 Minuten)

13:00 Uhr: Qualifying (zwei Runden; Einzelzeitfahren)

16:00 Uhr: Sondertraining (30 Minuten)

16:45 Uhr: Abschlusstraining (60 Minuten)

Sonntag, 27. August

14:30 Uhr: Rennen - Bommarito Automotive Group 500 (260 Runden; Start: 14:36 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 St. Louis (in MESZ)

Samstag, 26. August

17:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

20:00 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

23:00 Uhr MESZ: Sondertraining auf indycar.com

23:45 Uhr MESZ: Abschlusstraining auf indycar.com

Sonntag, 27. August

21:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 21:36 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Teilnehmer IndyCar 2023 St. Louis (28 Autos)

Wie schon bei den bisherigen Ovalrennen, ausgenommen des Indy 500, so gehen auch beim letzten Ovalrennen der Saison wieder 28 Autos an den Start.

Während der #60 Shank-Honda zum insgesamt dritten Mal und erstmals auf einem Oval von Shootingstar Linus Lundqvist gefahren wird, während Simon Pagenaud noch immer kein grünes Licht von den Ärzten hat, gibt es bei Rahal Letterman Lanigan Racing eine Neubesetzung. Jack Harvey hat das Team verlassen müssen. Der bislang vom Briten pilotierte #30 Rahal-Honda wird an diesem Wochenende von Conor Daly gefahren. An den letzten zwei Rennwochenenden der Saison sollen dann zwei Youngster eine Chance bekommen.

Derweil ist im #11 Ganassi-Honda an diesem Wochenende wieder der Ovalroutinier Takuma Sato im Einsatz. Und das zu den 27 Vollzeit-Autos hinzukommende zusätzliche 28. Auto ist auf dem Gateway-Oval in St. Louis wieder der dritte Carpenter-Chevrolet (Startnummer 33) mit Teambesitzer Ed Carpenter im Cockpit.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 4 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien) - 4 Saisonsiege

#11 - Ganassi-Honda - Takuma Sato (Japan)

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Ryan Hunter-Reay (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA) - 2 Saisonsiege

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Conor Daly (USA)

#33 - Carpenter-Chevrolet - Ed Carpenter (USA)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark) - 1 Saisonsieg

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Linus Lundqvist (Schweden) *

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in St. Louis

2022: Josef Newgarden

2021: Josef Newgarden

2020: Scott Dixon / Josef Newgarden

2019: Takuma Sato

2018: Will Power

2017: Josef Newgarden

-

2003 (IRL): Helio Castroneves

2002 (IRL): Gil de Ferran

2001 (IRL): Al Unser Jr.

2000 (CART): Juan Pablo Montoya

1999 (CART): Michael Andretti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Paul Tracy

