Infos IndyCar 2023 Toronto: TV-Zeiten, Teilnehmer, Historie

In der IndyCar-Serie ist die zweite Hälfte der Rennsaison 2023 angebrochen. Neun Rennen sind absolviert, acht Rennen stehen noch an. Am kommenden Wochenende findet das einzige Rennen außerhalb der USA statt, nämlich in Kanada. Gefahren wird auf dem traditionsreichen Stadtkurs in Toronto.

Im vergangenen Jahr machte Alex Palou am Toronto-Wochenende Schlagzeilen, als er für 2023 seinen Wechsel zu McLaren ankündigte, obwohl Ganassi noch einen gültigen Vertrag mit ihm besaß. Nach einer Zivilklage seitens Ganassi einigte man sich Monate später darauf, dass Palou auch die IndyCar-Saison 2023 noch für das Team von Chip Ganassi fährt, parallel dazu aber Test- und Ersatzfahrer für McLaren in der Formel 1 ist.

Die IndyCar-Seite der Entscheidung hat sich voll ausgezahlt. Zum Toronto-Wochenende 2023 kommt Palou als überlegener Tabellenführer. Nach vier Saisonsiegen, die er allesamt bei den fünf zurückliegenden Rennen eingefahren hat, ist sein Punktevorsprung auf 110 Zähler angewachsen. Der Tabellenzweite ist Palous Ganassi-Teamkollege Scott Dixon, der auf dem Stadtkurs in Toronto im vergangenen Jahr gewonnen hat.

Nachfolgend alle wichtigen Informationen zu IndyCar 2023 in Toronto in der Übersicht:

Daten zum Exhibition Place

Ort: Toronto (Ontario, Kanada)

Streckentyp: Stadtkurs

Anzahl Kurven: 11

Streckenlänge: 1,786 Meilen (2,874 Kilometer)

Im IndyCar-Kalender seit 1986 (mit Unterbrechungen)

IndyCar-Streckenrekord: Josef Newgarden in 58,413 Sekunden (177,105 km/h) in der Saison 2019

Zeitplan IndyCar 2023 Toronto (in Ortszeit; Differenz Mitteleuropa: 6 Stunden)

Freitag, 14. Juli

15:00 Uhr: 1. Freies Training (75 Minuten)

Samstag, 15. Juli

10:35 Uhr: 2. Freies Training (60 Minuten)

14:50 Uhr: Qualifying (drei Segmente)

Sonntag, 16. Juli

10:15 Uhr: Warm-Up (30 Minuten)

13:30 Uhr: Rennen - Honda Indy Toronto (85 Runden; Start: 14:00 Uhr)

TV-Zeiten und Livestream IndyCar 2023 Toronto (in MESZ)

Freitag, 14. Juli

21:00 Uhr MESZ: 1. Freies Training auf indycar.com

Samstag, 15. Juli

16:35 Uhr MESZ: 2. Freies Training auf indycar.com

20:50 Uhr MESZ: Qualifying auf indycar.com

Sonntag, 16. Juli

16:15 Uhr MESZ: Warm-Up auf indycar.com

19:30 Uhr MESZ: Rennen auf Sky Sport F1 (Rennstart: 20:00 Uhr MESZ)

In der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) überträgt der Pay-TV-Sender Sky alle Rennen der IndyCar-Saison 2023 live und in voller Länge.

Sky bietet zwei Möglichkeiten, IndyCar live zu sehen. Zum einen über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "WOW", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

In den USA werden die Rennen der IndyCar-Saison 2023 vom TV-Sender NBC live und in voller Länge übertragen. Ausgestrahlt wird entweder direkt auf dem Hauptsender oder auf dem Spartenkanal USA Network.

Alternativ oder ergänzend zu den TV-Übertragungen von NBC in den USA werden sämtliche Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 im Livestream auf Peacock, dem kostenpflichtigen Streaming-Portal von NBC, übertragen.

Außerhalb der USA gibt es einen kostenlosen Livestream der Trainings und Qualifyings, und zwar auf der offiziellen IndyCar-Website. Ein Live-Timing zu sämtlichen Sessions (Trainings, Qualifyings, Rennen) der IndyCar-Saison 2023 steht ebenfalls kostenlos auf der offiziellen IndyCar-Website zur Verfügung.

Teilnehmer IndyCar 2023 Toronto (27 Autos)

Für das Stadtrennen im kanadischen Toronto sind abermals die 27 Vollzeit-Autos gemeldet, wie schon bei den beiden zurückliegenden Rennen auf den Naturrennstrecken Mid-Ohio und Road America. Der einzige Unterschied in der fahrerischen Besetzung betrifft den #60 Shank-Honda.

Stammfahrer Simon Pagenaud hat nach seinem sechseinhalbfachen Überschlag in Mid-Ohio noch nicht wieder grünes Licht für sein Comeback. Der Franzose hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und muss auf ärztlichen Rat noch länger pausieren. Schon in Mid-Ohio wurde ihm die Teilnahme am Qualifying und am Rennen untersagt. Dort sprang im Rennen kurzfristig Conor Daly für ihn ein.

In Toronto ist es nun Tom Blomqvist, der den #60 Shank-Honda pilotiert. Blomqvist fährt in der IMSA-Serie für Meyer Shank Racing und ist für 2024 ein heißer Kandidat auf ein Stammcockpit im IndyCar-Programm des Teams. In Toronto gibt der 29-jährige Brite in Vertretung für Routinier Pagenaud sein Renndebüt im IndyCar-Cockpit. Getestet hat er vor einigen Monaten bereits.

#2 - Penske-Chevrolet - Josef Newgarden (USA) - 2 Saisonsiege

#3 - Penske-Chevrolet - Scott McLaughlin (Neuseeland) - 1 Saisonsieg

#5 - McLaren-Chevrolet - Patricio O'Ward (Mexiko)

#06 - Shank-Honda - Helio Castroneves (Brasilien)

#6 - McLaren-Chevrolet - Felix Rosenqvist (Schweden)

#7 - McLaren-Chevrolet - Alexander Rossi (USA)

#8 - Ganassi-Honda - Marcus Ericsson (Schweden) - 1 Saisonsieg

#9 - Ganassi-Honda - Scott Dixon (Neuseeland)

#10 - Ganassi-Honda - Alex Palou (Spanien) - 4 Saisonsiege

#11 - Ganassi-Honda - Marcus Armstrong (Neuseeland) *

#12 - Penske-Chevrolet - Will Power (Australien)

#14 - Foyt-Chevrolet - Santino Ferrucci (USA)

#15 - Rahal-Honda - Graham Rahal (USA)

#18 - Coyne-Honda - David Malukas (USA)

#20 - Carpenter-Chevrolet - Ryan Hunter-Reay (USA)

#21 - Carpenter-Chevrolet - Rinus VeeKay (Niederlande)

#26 - Andretti-Honda - Colton Herta (USA)

#27 - Andretti-Honda - Kyle Kirkwood (USA) - 1 Saisonsieg

#28 - Andretti-Honda - Romain Grosjean (Frankreich)

#29 - Andretti-Honda - Devlin DeFrancesco (Kanada)

#30 - Rahal-Honda - Jack Harvey (Großbritannien)

#45 - Rahal-Honda - Christian Lundgaard (Dänemark)

#51 - Coyne-Honda - Sting Ray Robb (USA) *

#55 - Foyt-Chevrolet - Benjamin Pedersen (Dänemark) *

#60 - Shank-Honda - Tom Blomqvist (Großbritannien) *

#77 - Juncos-Chevrolet - Callum Ilott (Großbritannien)

#78 - Juncos-Chevrolet - Agustin Canapino (Argentinien) *

* Rookie

Historie: Alle IndyCar-Rennsieger in Toronto

2022: Scott Dixon

2021: -

2020: -

2019: Simon Pagenaud

2018: Scott Dixon

2017: Josef Newgarden

2016: Will Power

2015: Josef Newgarden

2014: Sebastien Bourdais / Mike Conway

2013: Scott Dixon / Scott Dixon

2012: Ryan Hunter-Reay

2011: Dario Franchitti

2010: Will Power

2009: Dario Franchitti

2008: -

2007 (ChampCar): Will Power

2006 (ChampCar): A.J. Allmendinger

2005 (ChampCar): Justin Wilson

2004 (ChampCar): Sebastien Bourdais

2003 (CART): Paul Tracy

2002 (CART): Cristiano da Matta

2001 (CART): Michael Andretti

2000 (CART): Michael Andretti

1999 (CART): Dario Franchitti

1998 (CART): Alex Zanardi

1997 (CART): Mark Blundell

1996 (CART): Adrian Fernandez

1995 (CART): Michael Andretti

1994 (CART): Michael Andretti

1993 (CART): Paul Tracy

1992 (CART): Michael Andretti

1991 (CART): Michael Andretti

1990 (CART): Al Unser Jr.

1989 (CART): Michael Andretti

1988 (CART): Al Unser Jr.

1987 (CART): Emerson Fittipaldi

1986 (CART): Bobby Rahal

