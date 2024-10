Jamie Chadwick: IndyCar-Aufstieg nach erstem Test "realistische Option"

Nach zwei Saisons in der Nachwuchsserie Indy NXT hofft Jamie Chadwick auf einen Aufstieg in die IndyCar-Serie im kommenden Jahr. "Ich denke, es ist eine realistische Option, aber mehr ist es im Moment auch nicht", sagte die Britin gegenüber Autosport, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

Einen wichtigen Schritt in diese Richtung hat die 26-Jährige Anfang dieser Woche gemacht. Am Montag absolvierte sie ihren ersten Test in einem IndyCar-Auto von Andretti. Im Barber Motorsports Park in Birmingham, Alabama, spulte Chadwick bei nebligen Bedingungen 87 Runden ab und zog anschließend ein grundsätzlich positives Fazit.

"Aus persönlicher Sicht lief es ganz gut", so Chadwick. Allerdings habe ihr das IndyCar-Auto, das nicht über eine Servolenkung verfügt, auch körperlich die Grenzen aufgezeigt. "Ich war ein wenig enttäuscht, dass die Lenkung so schwergängig war. Ich hatte erwartet, dass es hart werden würde, aber es war noch härter, als ich erwartet hatte", so die Britin, die hinzufügte, dass für sie der Kurs von Birmingham in dieser Hinsicht zu den anspruchsvollsten zählt.

Lenkung "noch härter als erwartet"

Dennoch sei es eine hilfreiche Erfahrung gewesen. "Natürlich habe ich mich so gut wie möglich vorbereitet, aber jetzt, wo ich genau weiß, was ich tun muss, muss ich mich einfach an die Arbeit machen, um dieses Niveau zu erreichen", sagt sie. "In diesem Sinne darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Es geht darum, so stark wie möglich zu werden.

"Ansonsten, was die Arbeit mit dem Team, das Gefühl im Auto und das Verständnis für IndyCar angeht, war ich wirklich zufrieden damit, wie alles gelaufen ist", fasst Chadwick den Testverlauf zusammen.

Die Britin hatte in den Jahren 2019, 2021 und 2022 den Titel in der W-Serie gewonnen und ist damit die einzige Championesse der mittlerweile eingestellten Frauen-Rennserie. Da sie auch nach ihrem dritten Titel kein Cockpit in der Formel 3 fand, wechselte sie nach Nordamerika, wo sie in den letzten beiden Jahren für Andretti in der Indy NXT fuhr. Dort gelang ihr 2024 beim Rennen in Elkhart Lake ihr erster Sieg, die Meisterschaft beendete sie auf dem siebten Platz.

Cockpits bei Andretti sind für 2025 schon vergeben

Obwohl er eine dritte Indy-NXT-Saison "nicht völlig ausschließt", sagt Chadwick: "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass IndyCar mein absolutes Ziel ist und ich dort hin will. Ich weiß nicht, wann das sein wird und wie es aussehen wird, aber es bleibt das Ziel und vor allem nach dem Test ist es der Fokus, wo ich hin will."

Am liebsten würde Chadwick auch in der IndyCar-Serie für Andretti fahren. "Ich war in den letzten zwei Jahren bei Andretti, ich habe mit Andretti getestet, und ich möchte wirklich jede Gelegenheit nutzen, um in dieser Familie und in diesem Umfeld zu bleiben", sagt sie. "Ich denke, sie spielen eine große Rolle dabei, mich weiterzuentwickeln und auf das nächste Level zu bringen."

Allerdings sind die drei IndyCar-Cockpits für die Saison 2025 bei Andretti mit Colton Herta, Kyle Kirkwood und Marcus Ericsson bereits besetzt.