Juan Pablo Montoya fährt das Indy 500 im Mai 2021 für McLaren SP

Dass McLaren SP sein Zweiwagenteam auch in der IndyCar-Saison 2021 für das Indy 500 auf ein drittes Auto aufstockt, hat McLaren-Boss Zak Brown dieser Tage verraten. Nun steht auch fest, wer das Auto fahren wird. Juan Pablo Montoya hat den Zuschlag erhalten, im Mai 2021 das Auto zu fahren, dass beim Indy 500 im August 2020 von Fernando Alonso bewegt wurde.

Montoya wird somit beim Höhepunkt der IndyCar-Saison 2021 der Teamkollege der beiden McLaren-SP-Stammpiloten Patricio 'Pato' O'Ward und Felix Rosenqvist sein. Für den 45-jährigen Kolumbianer wird es das erste IndyCar-Rennen seit dem Indy 500 des Jahres 2017, das er damals für das Penske-Team bestritt und auf dem sechsten Platz beendete. In den Jahren 2000 (als Rookie für Ganassi) und 2015 (für Penske) siegte Montoya beim Indy 500.

"Ich freue mich sehr, beim Indianapolis 500 für Arrow McLaren SP zu fahren. Mit McLaren habe ich in meiner Formel-1-Karriere einige großartige Momente erlebt und ich freue mich darauf, beim nächstjährigen Indianapolis 500 daran anzuknüpfen", so Montoya, der in der Formel 1 in Winter 2004/2005 von Williams zu McLaren wechselte, das Team dann aber im Sommer 2006 verließ, um im Ganassi-Team seine siebenjährige NASCAR-Karriere zu beginnen.

Montoya übernimmt das dritte Auto bei McLaren SP von Fernando Alonso Foto: McLaren (Twitter)

McLaren-Boss Zak Brown kommentiert: "Ich freue mich außerordentlich, dass sich Juan wieder der McLaren-Familie anschließt und mit Arrow McLaren SP zum Indianapolis 500 zurückkehrt. Er ist ein außerordentlich konkurrenzfähiger und extrem vielseitiger Fahrer, der eine immense Erfahrung im Top-Motorsport besitzt und eine große Fangemeinde hinter sich hat."

McLaren-SP-Teammitbesitzer Sam Schmidt ist "entzückt, einen Piloten von Juans Kaliber für das nächstjährige Indianapolis 500 im Team zu haben" und stellt heraus: "Seine Erfahrung wird dem gesamten Team weiterhelfen und damit auch unserer jungen talentierten Besetzung mit Pato und Felix. Es ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass er das Indy 500 nur fünfmal bestritten, aber zweimal gewonnen hat."

Abgesehen vom Indy 500 der IndyCar-Serie hat Montoya für 2021 bereits ein ausgedehntes Langstreckenprogramm für zwei andere Teams festgezurrt. Für DragonSpeed fährt er die komplette Saison der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) inklusive der 24 Stunden von Le Mans in der LMP2-Klasse.

Und für Meyer Shank Racing bestreitet Montoya die vier Langstreckenrennen im Kalender der IMSA SportsCar Championship, nämlich die 24 Stunden von Daytona, die 12 Stunden von Sebring, die 6 Stunden von Watkins Glen und das Petit Le Mans auf der Rennstrecke Road Atlanta.

