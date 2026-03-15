Kollision in Arlington: Bittere Strafe für Mick Schumacher

Erneut musste Mick Schumacher in einem IndyCar-Rennen einen Rückschlag hinnehmen: Beim Grand Prix von Arlington erhielt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher eine Durchfahrtsstrafe, weil er in der Startphase des Rennens den McLaren-Chevrolet von Christian Lundgaard umdrehte.

Der Vorfall ereignete sich offiziell in Runde 2, im Prinzip war es aber noch die Startrunde, weil das Rennen nicht bei Start/Ziel, sondern auf der Gegengeraden gestartet wurde. Das Feld hatte sich noch nicht komplett aussortiert, als es in Kurve 8 zur Kollision mit Lundgaard kam.

Schumacher fuhr dem US-Amerikaner ins Heck und drehte diesen um. Lundgaard konnte aus eigener Kraft weiterfahren. Schumacher zog ebenfalls keinen Vorteil aus der Kollision, da er um den McLaren herumfahren musste und dabei Plätze verlor. Die Durchfahrtsstrafe wirft ihn nun weit zurück.

Es war die erste Kollision in einer sonst sehr disziplinierten Startrunde, in der vorher befürchtetes Chaos ausblieb. Marcus Ericsson (Andretti-Honda) verteidigte seine Poleposition und führt vor Alex Palou (Ganassi-Honda) und Will Power (Andretti-Honda).

Für Schumacher ist noch nichts verloren, da Straßenkursrennen bei den IndyCars oft unvorhersehbare Gelbphasen mit sich bringen, die das Feld auf den Kopf stellen können. Daher gab es an ihn auch gleich die Ansage: "Wir haben jetzt freie Fahrt. Das ist keine große Sache."

Auch einige andere Fahrzeuge kamen frühzeitig an die Box, allerdings, um die ungeliebten weichen Reifen loszuwerden. Dazu gehörte unter anderem Scott Dixon (Ganassi-Honda), der als Strategiefuchs gilt. Schumacher legte nach der Strafe schnell zwei Boxenstopps ein, um die Vorschrift, zwei Sätze weiche Reifen zu nutzen, schnell abzuhaken. Er wird auf eine baldige Gelbphase hoffen.

Nolan Siegel (McLaren-Chevrolet) kam ebenfalls zum Stopp, auch Kyffin Simpson entledigte sich des ersten von zwei vorgeschriebenen Sätzen weicher Reifen. Dabei kam es zu einer Kollision Dixons mit einem Reifen Simpsons in der Box, was ebenfalls noch Konsequenzen haben könnte. Auch Marcus Armstrong (Meyer-Shank-Honda) war bereits an der Box, allerdings wegen eines schleichenden Plattfußes.

Das Stadtrennen in Arlington begann wegen einer Sturmwarnung eine Stunde früher als geplant.