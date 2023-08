Kopfhörer vergessen: Will Power musste seine Strategie ändern!

Das IndyCar-Rennen in Nashville stand kurz vor dem Start, als am Penske-Chevrolet von Will Power plötzlich Panik ausbrach. Der Amerikaner hatte seine Kopfhörer vergessen, um den Funkverkehr zu hören, und Ersatz war auch nicht da. Kurzerhand musste ein Mechaniker zum Transporter laufen, um die Kopfhörer zu holen. Power wurde angeschnallt, doch das Feld war bereits in der Einführungsrunde. So musste er mächtig Gas geben, um seine Startposition einzunehmen.

Genau dieser kurze Sprint zum Feld und Startplatz sieben brachte die Strategie des Teams von Roger Penske durcheinander, denn Power verbrauchte bei der Aufholjagd deutlich mehr Sprit als geplant und musste seinen ersten Stint vorzeitig zum Nachtanken abbrechen. In Nashville war der sogenannte Overcut der Schlüssel zum Erfolg, doch Power konnte ihn nicht anwenden.

"Das war kein guter Tag, denn ich habe viel Benzin verbraucht, weil ich zu spät im Auto war", sagt Power. "Dadurch konnten wir keine Extrarunde drehen, und das hat uns in dieser Phase viele Positionen gekostet. Ich bin vom dritten auf den zehnten oder elften Platz zurückgefallen", berichtet der Penske-Pilot.

"Da bin ich durchgedreht, weil wir fast nicht mehr rechtzeitig weggekommen wären", erklärt der IndyCar-Pilot. "Normalerweise habe ich immer Ersatzkopfhörer in der Helmtasche, aber aus irgendeinem Grund waren sie nicht da. Wir haben das Qualifying spät beendet und ich bin zurück in den Van und habe sie dort gelassen."

In Zukunft will Power nichts mehr dem Zufall überlassen und "fünf Ersatzkopfhörer" mitnehmen, damit so etwas nicht mehr passiert. "Ich bin total ausgerastet, denn wir hätten fast eine Runde verloren und das hätte unseren Tag ruiniert, nur weil ich keine Kopfhörer dabei hatte. Da haben wir eine echte Lektion gelernt", so Power, der das Rennen schließlich als Zehnter beendete.

Der Sieg ging an Kyle Kirkwood, der nach dem Triumph auf dem Stadtkurs von Long Beach seinen zweiten Saisonsieg einfuhr. Alex Palou wurde hinter Scott McLaughlin Dritter und baute damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf seine engsten Verfolger weiter aus. Josef Newgarden wurde Vierter und liegt nun 84 Punkte hinter dem Spanier, während Scott Dixon als Fünfter seinen dritten Platz in der Gesamtwertung verteidigte.

