Letzte Chance: Weltweite IndyCar-Fan-Umfrage vor Abschluss

Anfang Januar haben die IndyCar-Serie und Motorsport Network in Zusammenarbeit mit Nielsen Sports die globale IndyCar-Fan-Umfrage 2022 in elf Sprachen gestartet, um die Meinung von Fans weltweit einzuholen.

Die Umfrage enthält unter anderem Fragen zu den Lieblingsfahrern und -teams. Und genauso eng wie der enge Wettbewerb auf den Rennstrecken ist, so gibt es auch hinsichtlich der bei Fans beliebtesten IndyCar-Teilnehmer einen engen Kampf um den ersten Platz.

Wenige Stunden vor dem Schließen der Umfrage sind die ersten drei Positionen in der aktuellen Rangliste der beliebtesten IndyCar-Teams durch weniger als drei Prozent voneinander getrennt. In der Rangliste der beliebtesten IndyCar-Fahrer sind es sogar nur fünf Prozent zwischen den ersten fünf Positionen. In den Top 10 dieser Liste rangieren derzeit Fahrer aus sieben Nationen.

Zehntausende Fans aus über 130 Ländern haben bereits an der Umfrage teilgenommen. Das unterstreicht die starke internationale Anziehungskraft und die weltweit leidenschaftliche Fangemeinde von Nordamerikas führender Formelrennserie.

Die globale IndyCar-Fan-Umfrage 2022 schließt am Sonntag. Dann werden alle Daten zwecks Analyse durch das führende Sportforschungsinstitut Nielsen Sports heruntergeladen. Somit bietet sich jetzt die letzte Chance, noch an der Umfrage teilzunehmen.

HIER GEHT ES DIREKT ZUR UMFRAGE

Die Umfrage ist die erste ihrer Art, die sich speziell auf das Thema IndyCar konzentriert. Sie zielt darauf ab, die Meinung von Fans zu einer Vielzahl von Themen und Aspekten einzuholen - von Fernsehgewohnheiten bis hin zu Möglichkeiten, die Rennserie zu verbessern. Zudem werden wichtige Themen abseits des Rennsports abgefragt, wie etwa Umwelt, Vielfalt und Integration.

Auch das Wachstum von E-Sport wird in Bezug auf IndyCar-Fans angesprochen. Motorsport Games entwickelt derzeit das neue offizielle IndyCar-Spiel, das im Jahr 2023 auf den Markt kommen soll.

"Wir sehen unsere Fans als unsere wichtigsten Partner für das Wachstum unseres Sports und freuen uns, im Rahmen dieses wichtigen Projekts, das in Zusammenarbeit mit dem Team von Motorsport Network durchgeführt wird, von ihnen zu hören", sagte S.J. Luedtke, stellvertretende Marketingvorsitzende der IndyCar-Serie, anlässlich des Starts der weltweiten IndyCar-Fan-Umfrage 2022 am 10. Januar.

Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage werden Ende Februar im Rahmen des IndyCar-Saisonauftakts 2022 in St. Petersburg (Florida) veröffentlicht. Darüber hinaus werden digitale Kopien des Berichts weltweit zum Download über Motorsport Network zur Verfügung gestellt.

