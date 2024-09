Michael Andretti zieht sich als Rennstallbesitzer zurück

Michael Andretti zieht sich als Eigentümer des unter anderem in der IndyCar-Serie aktiven Rennteams Andretti Global zurück, bleibt dem Unternehmen aber als Botschafter und Berater erhalten.

Nach dem Rückzug von Andretti aus dem Rennstall, den er 2002 mitgegründet hatte, übernimmt Dan Towriss, CEO des Anteilseigners Group 1001, die Kontrolle über das Unternehmen. Andretti Global bestätigte am Freitag entsprechende Medienberichte.

"Michaels Ziel war es, eine strategischere Rolle bei Andretti Global einzunehmen und sich weniger auf die operative Seite des Rennteams zu konzentrieren", heißt es in einer Mitteilung des Teams.

Towriss seit 2018 als Sponsor Teil des Teams

"Michael und Dan Towriss haben bei der Entwicklung dieser neuen Struktur eng zusammengearbeitet und Michael freut sich, dass sie unter Dans Führung Gestalt annimmt. Michael bleibt uns als strategischer Berater und wichtiger Botschafter erhalten. Wir werden in den kommenden Wochen mehr dazu sagen, wenn Michael und Dan die Gelegenheit hatten, mit dem Team zu sprechen.

Towriss war ursprünglich - zusammen mit Group 1001 und Gainbridge - als Sponsor von Zach Veach 2018 bei Andretti in die IndyCar-Serie eingestiegen. Nach einer frühen Trennung von Veach blieb Towriss ein wichtiger Teil des Andretti-Teams (damals noch Andretti Autosport) und investierte sogar noch mehr in das Team.

Zusammen mit Michael Andretti trieb Towriss auch den geplanten Einstieg von Andretti Global mit General Motors in die Formel 1 voran, der jedoch bisher am Widerstand der anderen Teams und des Formel-1-Managements scheiterte.

Andretti in vielen Serien unterwegs

Seit dem Einstieg von Towriss bei Andretti hat das Team sein Engagement im Motorsport deutlich ausgeweitet. Neben der IndyCar-Serie und der Nachwuchsklasse Indy NXT ist Andretti auch in der IMSA-Meisterschaft, der Extreme E und als Porsche-Kundenteam in der Formel E aktiv. Darüber hinaus unterstützt Gainbridge Michaels Sohn Marco Andretti bei seinen Rennen in der NASCAR-Truck-Serie.

Das Drei-Wagen-Projekt in der IndyCar-Serie wird maßgeblich von Towriss' Unternehmen unterstützt. Gainbridge ist im Honda mit der Startnummer 26 vertreten, der von Colton Herta gefahren wird, während der Honda mit der Startnummer 28, der von Marcus Ericsson gefahren wird, von Delaware Life, einem weiteren Unternehmen der 1001 Group, gesponsert wird.