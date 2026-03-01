Mick Schumacher nach frühem Aus: "Das Risiko fährt hinten immer mit"

Der IndyCar-Auftakt in St. Petersburg endete für Mick Schumacher bereits nach wenigen hundert Metern in Kurve 4 auf dem Auto von Santino Ferrucci. Beide wurden durch einen Verbremser von Sting Ray Robb aus dem Rennen gerissen.

Es war eine Kettenreaktion, die Mick Schumacher keine Chance ließ. "Ich habe gesehen, wie Santino (Ferrucci) die Räder blockierte, wusste aber nicht, dass sich innen noch jemand anderes ebenfalls verbremste", schildert Schumacher die Szene aus seiner Sicht. "Sting Ray schien etwas zu weit in die Kurve reinzuschießen. Das hat alles ausgelöst."

Dabei hatte sich der 26-Jährige extra eine vorsichtige Linie zurechtgelegt: "Ich habe gesehen, dass vor mir alle ziemlich durcheinander gefahren sind und dachte mir: Okay, ich nehme die bessere Linie, die in diesem Fall außen war. Wir sind auch gut durch die Kurven zwei und drei gekommen, aber dann war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert."

Besonders bitter: Eigentlich lautete das Ziel für die Premiere schlicht, die 100 Runden zu beenden, um wertvolle Erfahrung zu sammeln. "Wir haben sogar weniger als eine Runde geschafft, das ist sehr unglücklich", bilanziert er.

"Ich denke, wir hätten dieses Rennen wirklich gebraucht, um uns vollständig auszusortieren und ohne Zweifel in das nächste Rennen zu gehen. Aber hey, wir haben noch 17 Rennen vor uns, es ist nur das erste, es ist nur der Anfang. Ich bin sehr gespannt auf den Rest der Saison."

Lob an die Bergungskräfte

Kurios: Direkt nach dem Aufprall, als sein Dallara-Honda auf einem anderen Fahrzeug zum Stehen kam, dachte Schumacher zunächst an eine Weiterfahrt. "Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke: Kann ich das Ding hier vielleicht rückwärts wieder rausfahren?", gibt er schmunzelnd zu.

"Aber dann war das Safety-Car schneller da als erwartet, der Motor wurde abgestellt und die AMR-Leute haben mich sofort herausgeholt."

Für die Rettungskräfte der IndyCar-Serie findet Schumacher nur lobende Worte: "Die Truppe leistet großartige Arbeit. Sie waren sofort zur Stelle. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass man immer unterstützt wird, wenn etwas passiert - auch wenn wir in diesem Fall natürlich lieber weitergefahren wären."

Blick nach vorn: Fokus auf das Qualifying

Dass er überhaupt in das Startgetümmel im Hinterfeld verwickelt wurde, sieht Schumacher als wichtigste Lehre des Wochenendes. Den Auslöser sieht er in seinem schwachen Qualifying, als er in seiner Qualifying-Gruppe in Q1 hängen blieb.

"Wir schauen jetzt, was wir besser hätten machen können. Das Qualifying war ein Punkt. Wir wurden offensichtlich blockiert, haben Schwung verloren und eine bessere Gruppe verpasst", erklärt er. Die Quittung folgte am Sonntag prompt, da man im hinteren Teil des Feldes kaum Spielraum für Fehler hat.

"Es ist Racing. Wenn man hinten startet, gibt es immer wieder Momente, in denen man mit drei oder vier Autos nebeneinander in eine Kurve geht. Das ist an sich schon ein Risiko", analysiert er gewohnt sachlich. "Die wichtigste Erkenntnis für uns lautet: Wir müssen uns weiter vorne qualifizieren. So einfach ist das."

Trotz des Ausfalls nach nicht einmal einer Runde blieb der Deutsche optimistisch. Er ist überzeugt, dass der RLL-Bolide deutlich mehr hergegeben hätte als seine Qualifying-Platzierung.

"Wir hatten ein gutes Auto, mit dem wir wahrscheinlich weit nach vorne hätten kommen können. Wir waren mit unserer Strategie ziemlich zuversichtlich und gespannt darauf, was die anderen machen würden", sagt er im Hinblick auf das ungenutzte Potenzial.

Die gewonnenen Erkenntnisse will er nun konservieren: "Ich bin froh über die Erkenntnisse, die wir an diesem Wochenende gewonnen haben. Das werden wir jetzt in Phoenix umsetzen. Wir schauen nach vorne, nicht zurück. Es liegen noch viele Rennen vor uns - das war erst der Anfang und ich bin sehr gespannt auf den Rest der Saison."