Mick Schumacher und seine 24 Gegner: Das IndyCar-Starterfeld 2026

25 Piloten von 10 Teams sind auf Vollzeitbasis für die Saison 2026 der IndyCar-Serie gemeldet. In Reihen dieser 25 Fahrer befinden sich vier Titelträger, sechs Indy-500-Sieger, aber auch drei Rookies. Einer dieser drei Rookies ist Mick Schumacher.

Schumacher, der in der IndyCar-Saison 2026 für Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) antritt, ist der erste deutschsprachige IndyCar-Stammfahrer seit die Schweizerin Simona de Silvestro im Jahr 2013 die letzte ihrer vier vollen Saisons bestritt. Was IndyCar-Stammpiloten aus Deutschland betrifft, so ist Schumacher der erste seit Timo Glock in der Saison 2005 der damaligen ChampCar-Serie.

Die nicht mehr existente ChampCar-Serie ging einst aus der CART-Serie hervor. Neben der ebenfalls nicht mehr existenten Indy Racing League (IRL) war die ChampCar-Serie einer von zwei direkten Vorläuferserien der IndyCar-Serie, die es in ihrer heutigen, wiedervereinten Form seit 2008 gibt.

Mit welchen 24 Konkurrenten es Mick Schumacher in seiner Rookie-Saison 2026 in der IndyCar-Serie zu tun hat, das zeigt unsere Fotostrecke inklusive Details zu allen Fahrern:

Der IndyCar-Kalender 2026 umfasst insgesamt 18 Rennen, wobei jeweils sechs auf temporären Stadtkursen, auf permanenten Rundstrecken und auf Ovalen stattfinden (FAQ: So funktioniert das Racing im Oval).

Saisonauftakt ist am 1. März auf dem Stadtkurs in St. Petersburg (Florida). Saisonhöhepunkt ist am 24. Mai das berühmte Indianapolis 500 (Indy 500) auf dem Ovalkurs des Indianapolis Motor Speedway. Saisonfinale ist am 6. September auf der Naturrennstrecke Laguna Seca in Monterey (Kalifornien).

Eine Strecke im IndyCar-Kalender 2026 ist nach zuletzt sieben Jahren Pause zurückgekehrt. Es handelt sich um das Ein-Meilen-Oval in Phoenix (Arizona), wo am 7. März das erste der insgesamt sechs Ovalrennen der Saison ausgetragen wird.

Drei Strecken im IndyCar-Kalender 2026 sind komplett neu und allen 25 Piloten noch unbekannt, da es sich in allen drei Fällen um Stadtkurse handelt. Es sind Arlington bei Dallas (Texas) am 15. März, Markham bei Toronto (Kanada) am 16. August, und schließlich noch das nachträglich in den Kalender aufgenommene Stadtrennen mitten in der US-Hauptstadt Washington, D.C. am 23. August.