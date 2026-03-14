Mick Schumachers "Heimspiel" Arlington: Zwei Stunden Stau beim Pendeln

Der Stadtkurs von Arlington ist Neuland für die IndyCar-Serie, aber für Mick Schumacher fühlt sich das dritte Rennwochenende der Saison 2026 fast wie ein Urlaub in der Heimat an.

Während seine Fahrerkollegen in Hotels einchecken, genießt der RLL-Pilot einen Luxus, den er im Rennsport so noch nie erlebt hat: Zumindest in der Nacht auf den Freitag schlief er im eigenen Bett auf der Familien-Ranch. (IndyCar-FAQ: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers Engagement)

Die Schumacher-Familie hat nämlich in Texas ein eigenes Anwesen. Nördlich von Dallas, in Gordonville, nahe der Grenze zu Oklahoma, betreiben Mutter Corinna und Schwester Gina Schumacher die hochklassige XCS Ranch. Das Anwesen ist in der Pferdesport-Szene sehr hoch angesehen und ein Zentrum für das Westernreiten.

Mick Schumacher musste sich damit mit den Sorgen des normalen Arbeitnehmers herumschlagen: Dem Verkehr in der Rush Hour. "Donnerstag habe weit über zwei Stunden gebraucht, heute waren es unter anderthalb", berichtet der 26-Jährige am Rande der Strecke über die typische Verkehrslage im Großraum Dallas. "So nahe habe ich noch nie an einer Rennstrecke gewohnt."

Bodenwellen als Schock

Trotz des heimischen Rückzugsortes wartet auf der Strecke harte Arbeit. Der neue Stadtkurs in Arlington präsentiert sich laut Schumacher als echte Herausforderung.

"Es ist ziemlich holprig, ziemlich hart", so sein erstes Fazit nach den ersten Eindrücken. Während Stadtkurse in der Formel 1 mittlerweile glatter als so manche amerikanische Naturrennstrecke sind, ist der "American Way" des Stadtkurses eine andere Nummer.

Townsend Bell machte sich im ersten Freien Training nach einem Funkspruch Schumachers, das sein Auto auseinanderfällt, über den Deutschen lustig: "Willkommen bei IndyCar, Mick. Das ist nicht Monaco oder Dschidda. So fahren wir hier."

Natürlich war die Funk-Beschwerde ein Einfallstor für Kritik an "verweichlichten" Formel-1-Fahrern, doch angesichts der Sprungschanzen, die die Streets of Arlington bilden, auch berechtigt. Selbst erfahrene IndyCar-Fahrer sprachen nach dem ersten Training von einem sehr holprigen Kurs.

Der Simulator-Check im Vorfeld half nur bedingt, da die Strecke in der Realität deutlich unebener ist als in der digitalen Vorbereitung. Doch die Strecke macht auch Lust auf das Rennen, denn sie lässt Zweikämpfe zu. Vor allem die lange Gegengerade verspricht laut Schumacher spannende Überholmanöver und "magisches" Racing.

Endlich ein gelungenes IndyCar-Event in Texas?

Für die IndyCar-Serie ist das Rennen im Ballungsraum Dallas-Fort Worth ein strategischer Geniestreich. Nachdem das Ovalrennen auf dem nahegelegenen Texas Motor Speedway nicht den gewünschten Zuschauerzuspruch erhielt, kommen die IndyCars nun direkt in den Ballungsraum hinein.

Schumacher ist gespannt, wie viele Fans am Wochenende den Weg an die Strecke finden werden: "Ich glaube, es wird ein Riesenspaß. Alles in Dallas ist darauf ausgelegt, ein großartiges Event zu werden, und ich glaube, das haben sie geschafft."

Nach einem wechselhaften Saisonstart mit einem frühen Ausfall in St. Petersburg und einem starken vierten Platz im Qualifying von Phoenix hofft der 26-Jährige, dass der Heimvorteil in Texas den entscheidenden Impuls für sein Punktekonto liefert.