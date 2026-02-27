Mick Schumachers IndyCar-Bolide bekommt Rennrad-Sponsor

Es ist soweit: Für Mick Schumacher steht das erste Rennen als IndyCar-Pilot auf dem Programm. Auf dem Straßenkurs von St. Petersburg bei Tampa in Florida wird sein Dallara-Honda von Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) das Logo des Rennradherstellers ENVE Composites tragen. Der Bolide bekommt ein schwarzes Design mit roten Akzenten an den Flügeln, der Motorabdeckung und der Seite der Nase.

Es handelt sich jedoch lediglich um das Design für den Saisonauftakt. Danach geht ENVE in den Status eines "Major Associate Sponsor". Bei den IndyCars ist es durchaus üblich, dass ein Fahrzeug seine Lackierung im Laufe der Saison mehrfach verändert, weil verschiedene Marken in unterschiedlichen Teilen der USA unterschiedlich stark vertreten sein können. (IndyCar-FAQ: 25 Fragen und Antworten zu Mick Schumachers Debüt)

Sportlich gesehen ist Schumacher vor dem Auftakt voller Vorfreude, an der er auch die anwesenden Journalisten in St. Petersburg teilhaben lässt: "Wir haben bisher viel über dieses Wochenende gesprochen, und jetzt ist es endlich da. Ich bin mir sicher, dass es ziemlich schnell vorbei sein wird. Normalerweise vergehen solche Wochenenden, auf die man sich sehr freut, sehr flott."

Die 2,890 Kilometer lange Strecke bringt er gleich mit Traditionsstrecken in Europa und Asien in Verbindung: "Was die Strecke betrifft, so ähnelt sie meiner Meinung nach Kursen, auf denen ich in der Formel 3 gefahren bin, wie Macau und Pau. Ja, ich freue mich sehr darauf, meine ersten Erfahrungen hier zu sammeln." (Die IndyCar-Strecken 2025 im Detail)

Voller Vorfreude, aber nicht nervös

Allerdings werden es etwas mehr Runden werden, als er es gewohnt ist. "Es sind viele Runden. Ich bin es nicht gewohnt, mehr als 100 Runden auf einer Rennstrecke zu fahren. Aber ich bin gespannt, wie das Rennen für mich verlaufen wird."

Als nervös möchte er sich aber nicht bezeichnen. "Ehrlich gesagt bin ich kaum nervös. Ich bin vor allem gespannt darauf, dass es endlich losgeht. Das ist eigentlich alles", antwortet er auf Nachfrage von Motorsport-Total.com. Wie sind die anderen Fahrer drauf? Wie anders ist das Rennwochenende als die Tests? Das wird spannend zu sehen sein, und ich werde meinen Weg finden müssen."

Erwartungen ans Ergebnis? Die hat Mick Schumacher nicht: "Was die Position angeht? Da gibt es keine Erwartungen. Wir erwarten, dass wir das Wochenende gut beginnen und es so gut wie möglich beenden. Ich denke, das ist wirklich wichtig für uns. Im Wesentlichen geht es darum, das zu lernen, was wir lernen müssen."

Mit Mick Schumacher als Aushängeschild möchte RLL in der IndyCar-Saison 2026 nach mehreren wenig erbaulichen Jahren in der IndyCar-Serie einen frischen Neustart wagen. Neben namhaften personellen Verstärkungen, allen voran Ex-IndyCar-Präsident Jay Frye und Ryan Briscoe als Fahrer-Coach, ist Mick Schumacher das Gesicht dieser Neuaufstellung.

Wie ernst das Team von IndyCar-Legende Bobby Rahal es meint, zeigt auch eine Zusammenarbeit mit AVL Racetech als neuem Simulationspartner. Die Saison 2026 ist also nicht weniger als ein kompletter Reset des Teams. So soll es nach vorne gehen.