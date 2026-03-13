Mick Schumachers Phoenix-Wunder: Homestead-Test brachte kaum etwas

Mit dem vierten Platz im Qualifying in Phoenix sorgte Mick Schumacher bei seinem Debüt im Oval für eine Sensation. Wie er nun zugibt, war dieses Ergebnis fast schon ein Produkt "glücklicher Unwissenheit". Denn die Vorbereitung war weitaus weniger umfangreich als zunächst gedacht, wie er nun durchblicken lässt.

"Wir waren [am 4. Februar] für meinen allerersten Oval-Test in Homestead", erinnert sich Schumacher gegenüber Speed. "Erst hinterher haben mir Leute gesagt: 'Hey, das ist ein ziemlich hartes Pflaster.' Ich wusste es nicht besser."

Der Grund war schnell klar: In Homestead waren seine Reifen schon nach 20 Runden völlig am Ende, was produktive Longruns fast unmöglich machte. "Mein Tag wurde dadurch massiv verkürzt", so Schumacher.

Der Wechsel zum Kurzoval nach Phoenix fühlte sich für ihn deshalb fast wie ein Sprung ins kalte Wasser an - auch wenn er scherzt, dass die harten Bedingungen in Homestead den Phoenix Raceway im Vergleich fast "einfacher" erscheinen ließen.

Dennoch prasselten auf dem 1-Meilen-Oval in Avondale am Rennwochenende die Erfahrungen nur so auf den 26-Jährigen ein. Das Qualifying war da noch die leichtere Aufgabe: "Das war großartig, aber auch unerwartet. Vielleicht, weil ich so naiv an die Situation herangegangen bin, weil ich nichts wusste. Ich bin einfach rausgegangen und so schnell wie möglich gefahren."

Unruhiges Fahrverhalten? "Gewöhn dich dran"

Im Rennen wartete dann die brutale Realität des Oval-Racings. Bereits in den ersten Runden des Good Ranchers 250 wurde deutlich, was Schumacher meinte, als er das Rennen als die "eigentliche Herausforderung" bezeichnete.

Von Platz vier gestartet, verlor er innerhalb der ersten zehn Umläufe fünf Positionen. Das klassische Lehrgeld eines Rookies: Erfahrene Piloten wie Scott Dixon oder Will Power nutzten jede Lücke, während Schumacher noch damit beschäftigt war, das Limit der Reifen im dichten Verkehr zu erspüren.

Denn das Fahren in der verwirbelten Luft der anderen Autos ist dann doch etwas anderes als ein Einzelzeitfahren im Qualifying. "Ich hatte schon im Freien Training ein paar Schrecksekunden", gesteht er. Als er daraufhin Rat beim sechsmaligen Champion Scott Dixon suchte, war dessen Antwort kurz und trocken: "Gewöhn dich dran, genauso läuft das hier."

Nach der Lektion in den ersten Runden stabilisierte sich Schumacher um den zehnten Platz herum, bis ihn ein defekter Schlagschrauber beim ersten Boxenstopp aus der Führungsrunde riss. Da er durch Strategie-Splits anderer Fahrer auch bei den Gelbphasen die Führungsrunde nicht zurückerhielt, konnte er letztlich die Erfahrung ohne Druck sammeln. Er wurde 18.

Druck? "Damit sind wir aufgewachsen"

Trotz des medialen Rummels um seine Person und den Schumacher-Namen genießt Mick die Zeit in den USA sichtlich. Auf den Druck angesprochen, bleibt Mick gelassen: "Wir sind alle mit einer gewissen Art von Druck aufgewachsen. Das gehört dazu. Aber hier sind die Leute extrem hilfreich, und die Fans feuern dich überall an mit Sätzen wie: 'Hey, geh raus und genieß es!' Das ist eine sehr schöne Sache."

Spaß hat Mick Schumacher in Phoenix definitiv gehabt. Nun geht es erst einmal wieder mit dem Stadtkurs in Arlington und den permanenten Rennstrecken Barber Motorsports Park und Indianapolis Grand Prix zurück auf vertrauteres Terrain.