Mit McLaren/Hendrick: Kyle Larson tritt 2024 beim Indy 500 an!

Audio-Player laden

Aus seinem Wunsch, einmal das berühmte 500-Meilen-Rennen von Indianapolis zu bestreiten, hat NASCAR-Star Kyle Larson nie einen Hehl gemacht. Im kommenden Jahr 2024 erfüllt sich für den Kalifornier der lang gehegte Traum.

Denn bei der dann 108. Auflage des berühmtesten Ovalrennens der Welt, das seit Jahrzehnten der Höhepunkt im IndyCar-Kalender ist, wird Larson für eine Kooperation aus McLaren Racing und Hendrick Motorsports antreten. Chevrolet ist sowohl für das IndyCar-Team von McLaren als auch für das NASCAR-Team von Rick Hendrick - Larsons Arbeitgeber seit 2021 - der Motorenlieferant.

Der dann vierte McLaren-Chevrolet beim Indy 500 des Jahres 2024 mit Larson im Cockpit wird vom selben Geldgeber gesponsert wie Larsons Hendrick-Chevrolet in der NASCAR Cup Series: HendrickCars.com, dem Gebrauchtwagenimperium von Rick Hendrick. Der Deal wurde am Donnerstag offiziell verlautbart.

"Ich bin extrem aufgeregt. Die Teilnahme an den Indianapolis 500 ist ein Traum von mir und etwas, das ich schon seit meiner Kindheit mal machen wollte", so Larson und weiter: "Das mit Arrow McLaren und vor allem mit Mister Hendrick zu tun, ist ein wahr gewordener Traum. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit und freue mich sehr darauf, auch wenn es noch eineinhalb Jahre hin sind."

Weil das Indy 500 der IndyCar-Serie und das Coca-Cola 600 in Charlotte der NASCAR seit Jahrzehnten beide am letzten Sonntag im Mai über die Bühne gehen, wird Larson im Jahr 2024 das berühmte "Double" im US-Motorsport in Angriff nehmen. "Ich freue mich sehr darauf, sowohl beim Indianapolis 500 als auch beim Coca-Cola 600 anzutreten und vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg zu erringen", so der NASCAR-Champion von 2021.

Der bislang letzte NASCAR-Star, der das "Double" bestritten hat, indem er beim Indy 500 angetreten ist und wenige Stunden später beim Coca-Cola 600 in Charlotte? Kurt Busch. Er fuhr den IndyCar-Saisonhöhepunkt im Jahr 2014 für Andretti Autosport und beendete das Rennen auf Anhieb sensationell als Sechster. Beim längsten NASCAR-Rennen des Jahres kam Busch an jenem Tag damals allerdings nicht ins Ziel.

Insgesamt sind bislang vier Fahrer beim "Double" aus Indy 500 und Coca-Cola 600 angetreten: John Andretti, Robby Gordon, Tony Stewart und eben Kurt Busch. Der erfolgreichste war Stewart. Ihm gelang es im Jahr 2001 das Indy 500 (für Chip Ganassi Racing) als Sechster und wenige Stunden später das Coca-Cola 600 (für Joe Gibbs Racing) als Dritter zu beenden.

McLaren mit vier Autos beim Indy 500: Nicht erst 2024, sondern schon 2023 Foto: Motorsport Images

Übrigens: McLarens Vier-Auto-Angriff beim Indy 500 im Jahr 2024 wird nicht der erste in diesem Umfang. Schon bei der der 107. Auflage des Rennens, die für den 28. Mai dieses Jahres im IndyCar-Kalender 2023 steht, setzt McLaren vier Autos ein.

Neben den drei auf Vollzeitbasis für die gesamte IndyCar-Saison 2023 gemeldeten McLaren-Chevrolet für Patricio O'Ward, Felix Rosenqvist und Neuzugang Alexander Rossi kommt beim Indy 500 noch Tony Kanaan in einem vierten McLaren-Chevrolet hinzu.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.