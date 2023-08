Mit sofortiger Wirkung: Rahal-Team trennt sich von Jack Harvey

Jack Harvey steht aktuell ohne IndyCar-Cockpit da. Der Brite, der im Winter 2021/22 von Meyer Shank Racing (MSR) zu Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) gekommen war, ist drei Rennen vor Schluss seiner zweiten Saison im Rahal-Team entlassen worden.

Teambesitzer Bobby Rahal bestätigt die Trennung mit den Worten: "Im Namen von RLL möchte ich Jack Harvey für all seine Bemühungen in den zurückliegenden eineinhalb Jahren danken. Er hat sich voll und ganz für das Team eingesetzt, aber aus welchen Gründen auch immer waren wir nicht in der Lage, die Ergebnisse zu erzielen, die er oder das Team verdient hätten. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

Im direkten Vergleich mit seinen zwei Teamkollegen Graham Rahal und Christian Lundgaard schnitt Harvey sowohl in der kompletten Saison 2022 als auch bei den 14 bisher ausgetragenen Rennen der Saison 2023 klar am schlechtesten ab.

Teamintern keine Chance gegen Christian Lundgaard und Graham Rahal

Während Graham Rahal, der Sohn von Bobby Rahal, die Saison 2022 auf P11 der Gesamtwertung abschloss und Lundgaard als punktbester Rookie den 14. Tabellenplatz belegte, kam Harvey nicht über P22 in der finalen Gesamtwertung hinaus.

2023 stellt sich das Bild ganz ähnlich dar. Zum Zeitpunkt der Trennung vom Team belegt Harvey abermals nur Rang 22 der Punktewertung, während Rahal 14. ist und Lundgaard als Achter sogar in den Top 10 der Tabelle rangiert.

Christian Lundgaard (li.) und Graham Rahal (Mi.) hängen Jack Harvey klar ab Foto: Motorsport Images

Lundgaard hat in seiner zweiten IndyCar-Saison bereits ein Rennen gewonnen und zwei Poles erzielt. Rahal fuhr am vergangenen Wochenende zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder auf die Pole und wurde im Rennen nur knapp auf P2 verwiesen. Im Gegensatz dazu hat es Harvey in seinen insgesamt 31 Rennen im Rahal-Team nur ein einziges Mal in die Top 10 geschafft, mit P10 beim Chaos-Rennen in Nashville 2022.

Conor Daly fährt den #30 Rahal-Honda in St. Louis

Für das nächste IndyCar-Rennen (27. August auf dem Oval in St. Louis) hat das Team kurzerhand Conor Daly als Harvey-Ersatz verpflichtet. Wer bei den letzten zwei Saisonrennen (Portland am 3. September und Laguna Seca am 10. September) im Cockpit des #30 Rahal-Honda sitzen wird, verrät das Team noch nicht.

In dem von Harvey geräumten Cockpit werden mehrere Piloten evaluiert Foto: Motorsport Images

"Wir werden die letzten drei Rennen der Saison nutzen, um andere Renntalente zu beurteilen", teilt Bobby Rahal mit und fügt in Bezug auf Daly hinzu: "Ich freue mich sehr, dass Conor zugestimmt hat, in St. Louis zu fahren. Er war dort in der Vergangenheit stark unterwegs. Ich habe das Gefühl, dass er das Team weiterbringen kann, indem er erneut eine starke Leistung abliefert."

Was Jack Harvey betrifft, so war sein Highlight in eineinhalb Jahren im Rahal-Team neben dem erwähnten zehnten Platz in Nashville 2022 die erfolgreiche Qualifikation für das Indy 500 der laufenden IndyCar-Saison 2023. Eben diese Qualifikation hat er auf dramatische Art und Weise im direkten Duell gegen Teamkollege Graham Rahal geschafft. Wie die Zukunft für Harvey aussieht, ist derzeit offen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.